Ascolti tv ieri martedì 29 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Assaporando Parigi e In Onda

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 29 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 che batte Sarabanda (Canale 5), ma nell’access prime time trionfa La Ruota della Fortuna (Canale 5). In prima serata, Assaporando Parigi chiude dietro a Temptation Island (Canale 5) e Brick Mansions (Italia 1). Ai piedi del podio In Onda (La7), Delitti in Paradiso (Rai 2), Kilimangiaro (Rai 3), Dead for a Dollar (Rete 4), Freddie Mercury (Nove) e 2012 (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 29 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island, Assaporando Parigi e In Onda

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale 5, Temptation Island : 4.407.000 spettatori (31,1%);

: 4.407.000 spettatori (31,1%); Rai 1, Assaporando Parigi : 1.620.000 spettatori (10,4%);

: 1.620.000 spettatori (10,4%); Italia 1, Brick Mansions: 875.000 spettatori (5,4%).

Fuori dal podio:

La7, In Onda : 745.000 spettatori (4,7%);

: 745.000 spettatori (4,7%); Rai 2, Delitti in Paradiso – 1° episodio : 745.000 spettatori (4,5%);

: 745.000 spettatori (4,5%); Rai 3, Kilimangiaro : 655.000 spettatori (4,1%);

: 655.000 spettatori (4,1%); Rai 2, Delitti in Paradiso – 2° episodio : 593.000 spettatori (4,4%);

: 593.000 spettatori (4,4%); Rete 4, Dead for a Dollar : 422.000 spettatori (2,8%);

: 422.000 spettatori (2,8%); Rai 2, Delitti in Paradiso – 3° episodio : 360.000 spettatori (4,8%);

: 360.000 spettatori (4,8%); Nove, Freddie Mercury : 366.000 spettatori (2,3%);

: 366.000 spettatori (2,3%); Tv8, 2012: 359.000 spettatori (2,6%).

ANSA

Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.085.000 spettatori (24,9%);

: 3.085.000 spettatori (24,9%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.219.000 spettatori (22,6%);

– : 2.219.000 spettatori (22,6%); Canale 5, Sarabanda: 1.956.000 spettatori (17,1%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.894.000 spettatori (15%);

: 1.894.000 spettatori (15%); Canale 5, Sarabanda – Prima sfida : 1.590.000 spettatori (17,4%);

: 1.590.000 spettatori (17,4%); Rete 4, La promessa : 779.000 spettatori (5,7%);

: 779.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Blob : 738.000 spettatori (5,2%);

: 738.000 spettatori (5,2%); Rai 2, Blue Bloods : 702.000 spettatori (5,1%);

702.000 spettatori (5,1%); Italia 1, CSI: 518.000 spettatori (3,8%);

518.000 spettatori (3,8%); Rai 2, The Rookie: 499.000 spettatori (4,7%);

499.000 spettatori (4,7%); Rai 2, TgSport Sera: 413.000 spettatori (4,7%);

413.000 spettatori (4,7%); Nove, Cash or Trash? : 356.000 spettatori (2,6%);

: 356.000 spettatori (2,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 355.000 spettatori (2,8%);

: 355.000 spettatori (2,8%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 287.000 spettatori (3,9%);

287.000 spettatori (3,9%); La7, Famiglie d’Italia: 113.000 spettatori (1,1%).

I dati dell’access prime time: trionfa La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.364.000 spettatori (26,4%);

: 4.364.000 spettatori (26,4%); Rai 1, Techetecheté : 2.894.000 spettatori (17,4%);

: 2.894.000 spettatori (17,4%); Rai 3, Un posto al sole: 1.278.000 spettatori (7,7%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.025.000 spettatori (6,3%);

: 1.025.000 spettatori (6,3%); Italia 1, NCIS : 953.000 spettatori (5,9%);

: 953.000 spettatori (5,9%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 779.000 spettatori (5%);

: 779.000 spettatori (5%); Rai 3, Generazione bellezza : 756.000 spettatori (5%);

: 756.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 629.000 spettatori (3,7%);

: 629.000 spettatori (3,7%); Nove, The Cage : 520.000 spettatori (3,2%);

: 520.000 spettatori (3,2%); Rai 2, TG2 Post : 509.000 spettatori (3%);

: 509.000 spettatori (3%); Tv8, Foodish: 410.000 spettatori (2,5%).