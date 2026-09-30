Ascolti tv ieri martedì 29 settembre chi ha vinto tra Tutto l'amore che resta, Achille Lauro e DiMartedì
Ascolti tv martedì 29 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Achille Lauro che affronta Tutto l'amore che resta, Verità Nascoste, Filorosso e DiMartedì
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 29 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Tutto l’amore che resta con Raoul Bova (Rai 1) a chiudere davanti al concerto di Achille Lauro (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Spagna-Croazia (Italia 1), Verità Nascoste con Milo Infante (Rete 4), X Factor (Tv8), Boss in incognito (Rai 2), Filorosso (Rai 3) e Geopop racconta (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 29 settembre: chi ha vinto tra Tutto l'amore che resta, Achille Lauro, Verità Nascoste, DiMartedì e X Factor
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 29 settembre: chi ha vinto tra Tutto l’amore che resta, Achille Lauro, Verità Nascoste, DiMartedì e X Factor
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Tutto l’amore che resta: 2.693.000 spettatori (17,3%);
- Canale 5, Achille Lauro: 1.600.000 spettatori (11,8%);
- La7, DiMartedì: 1.594.000 spettatori (10,8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Spagna-Croazia: 1.312.000 spettatori (7%);
- Rete 4, Verità Nascoste: 1.188.000 spettatori (10%);
- Tv8, X Factor: 670.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, Boss in incognito: 646.000 spettatori (4,7%);
- Rai 3, Filorosso: 394.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Geopop racconta: 376.000 spettatori (2,4%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.339.000 spettatori (22,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.875.000 spettatori (20,6%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.578.000 spettatori (18,6%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.729.000 spettatori (8,8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.473.000 spettatori (7,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.240.000 spettatori (6,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.079.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera– 2^ parte: 939.000 spettatori (4,7%).
E ancora:
- Tv8, Foodish: 594.000 spettatori (3%);
- Nove, Cash or Trash: 516.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Tg2 Post: 395.000 spettatori (2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.046.000 spettatori (26%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.705.000 spettatori (23,2%);
- Rai 3, TGR: 2.370.000 spettatori (14,9%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 2.147.000 spettatori (15,6%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.481.000 spettatori (14,6%);
- Rete 4, La promessa: 1.038.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Blob: 1.018.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 871.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 840.000 spettatori (5,6%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 692.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 637.000 spettatori (4,8%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 494.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 487.000 spettatori (5%);
- Rete 4, Cash or Trash: 482.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 426.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Gf Vip: 347.000 spettatori (3,2%);
- La7, Ignoto X: 334.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Italy: 265.000 spettatori (2,8%).