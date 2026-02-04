Ascolti tv ieri martedì 3 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Io sono Farah, DiMartedì e Le Iene
Ascolti tv martedì 3 febbraio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Io sono Farah che affronta L'invisibile, DiMartedì, Boss in incognito, Le Iene, È sempre Cartabianca
La Rai centra il tris nella giornata di martedì 3 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1), che torna a battere La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro (Rai 1) a chiudere prima di Io sono Farah (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Boss in incognito (Rai 2), Cash or Trash (Nove), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Bohemian Rhapsody (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 3 febbraio: chi ha vinto tra L’invisibile, Io sono Farah, Boss in incognito, È sempre Cartabianca, DiMartedì, Le Iene, FarWest
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro: 4.016.000 spettatori (23,7%);
- Canale 5, Io sono Farah: 1.820.000 spettatori (12,3%);
- La7, DiMartedì: 1.357.000 spettatori (8,5%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene: 1.082.000 spettatori (8,5%);
- Rai 2, Boss in incognito: 749.000 spettatori (4,8%);
- Nove, Cash or Trash: 586.000 spettatori (3,4%);
- Rai 3, FarWest: 547.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, Bohemian Rhapsody: 526.000 spettatori (3,2%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 474.000 spettatori (3,7%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.413.000 spettatori (25,7%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.944.000 spettatori (23,5%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.346.000 spettatori (21,7%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.790.000 spettatori (18,9%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.804.000 spettatori (8,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.481.000 spettatori (7,1%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.254.000 spettatori (6,2%);
- Italia 1, NCIS: 1.097.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.069.000 spettatori (5,3%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 843.000 spettatori (4%);
- Nove, The Cage: 531.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Celebrity Chef: 491.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 5.093.000 spettatori (29,8%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.763.000 spettatori (26,2%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.657.000 spettatori (16,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.302.000 spettatori (13,2%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.969.000 spettatori (14,8%);
- Rete 4, La promessa: 1.069.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 1.036.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.028.000 spettatori (6,1%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 879.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Cash or Trash: 724.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, 9-1-1: 601.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, CSI: 586.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 471.000 spettatori (3,2%).
E ancora:
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 408.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 373.000 spettatori (2,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 334.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 294.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 232.000 spettatori (1,5%);
- Rai 2, Il viaggio della Torcia: 217.000 spettatori (1,6%).