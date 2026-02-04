Ascolti tv ieri martedì 3 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Io sono Farah, DiMartedì e Le Iene

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai centra il tris nella giornata di martedì 3 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1), che torna a battere La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro (Rai 1) a chiudere prima di Io sono Farah (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Boss in incognito (Rai 2), Cash or Trash (Nove), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Bohemian Rhapsody (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 3 febbraio: chi ha vinto tra L’invisibile, Io sono Farah, Boss in incognito, È sempre Cartabianca, DiMartedì, Le Iene, FarWest

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro: 4.016.000 spettatori (23,7%);

Canale 5, Io sono Farah : 1.820.000 spettatori (12,3%);

: 1.820.000 spettatori (12,3%); La7, DiMartedì: 1.357.000 spettatori (8,5%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Le Iene : 1.082.000 spettatori (8,5%);

1.082.000 spettatori (8,5%); Rai 2, Boss in incognito : 749.000 spettatori (4,8%);

: 749.000 spettatori (4,8%); Nove, Cash or Trash : 586.000 spettatori (3,4%);

: 586.000 spettatori (3,4%); Rai 3, FarWest : 547.000 spettatori (3,7%);

: 547.000 spettatori (3,7%); Tv8, Bohemian Rhapsody : 526.000 spettatori (3,2%);

: 526.000 spettatori (3,2%); Rete 4, È sempre Cartabianca: 474.000 spettatori (3,7%).

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 5.413.000 spettatori (25,7%);

: 5.413.000 spettatori (25,7%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.944.000 spettatori (23,5%);

: 4.944.000 spettatori (23,5%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.346.000 spettatori (21,7%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.790.000 spettatori (18,9%);

: 3.790.000 spettatori (18,9%); La7, Otto e Mezzo : 1.804.000 spettatori (8,6%);

: 1.804.000 spettatori (8,6%); Rai 3, Un posto al sole : 1.481.000 spettatori (7,1%);

: 1.481.000 spettatori (7,1%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.254.000 spettatori (6,2%);

: 1.254.000 spettatori (6,2%); Italia 1, NCIS : 1.097.000 spettatori (5,3%);

: 1.097.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.069.000 spettatori (5,3%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 843.000 spettatori (4%);

: 843.000 spettatori (4%); Nove, The Cage : 531.000 spettatori (2,5%);

: 531.000 spettatori (2,5%); Tv8, Celebrity Chef: 491.000 spettatori (2,4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 5.093.000 spettatori (29,8%);

: 5.093.000 spettatori (29,8%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.763.000 spettatori (26,2%);

: 3.763.000 spettatori (26,2%); Canale 5, Caduta libera: 2.657.000 spettatori (16,7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.302.000 spettatori (13,2%);

: 2.302.000 spettatori (13,2%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.969.000 spettatori (14,8%);

: 1.969.000 spettatori (14,8%); Rete 4, La promessa : 1.069.000 spettatori (5,6%);

: 1.069.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Blob : 1.036.000 spettatori (5,5%);

: 1.036.000 spettatori (5,5%); Rete 4, 10 Minuti : 1.028.000 spettatori (6,1%);

: 1.028.000 spettatori (6,1%); Rai 3, Via dei Matti n° 0 : 879.000 spettatori (4,4%);

: 879.000 spettatori (4,4%); Nove, Cash or Trash : 724.000 spettatori (3,9%);

: 724.000 spettatori (3,9%); Rai 2, 9-1-1 : 601.000 spettatori (3,2%);

: 601.000 spettatori (3,2%); Italia 1, CSI: 586.000 spettatori (3,3%);

586.000 spettatori (3,3%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 471.000 spettatori (3,2%).

E ancora:

Rai 2, 9-1-1: Lone Star : 408.000 spettatori (2,6%);

: 408.000 spettatori (2,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 373.000 spettatori (2,2%);

: 373.000 spettatori (2,2%); Rai 2, TgSport Sera : 334.000 spettatori (2,6%);

: 334.000 spettatori (2,6%); Nove, Little Big Italy : 294.000 spettatori (2,4%);

: 294.000 spettatori (2,4%); La7, Ignoto X : 232.000 spettatori (1,5%);

: 232.000 spettatori (1,5%); Rai 2, Il viaggio della Torcia: 217.000 spettatori (1,6%).