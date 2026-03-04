Ascolti tv ieri martedì 3 marzo chi ha vinto tra Gloria con Sabrina Ferilli, Coppa Italia, DiMartedì e Le Iene
Ascolti tv martedì 3 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Gloria che affronta Coppa Italia, DiMartedì, Le Iene, È sempre Cartabianca
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 3 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove senza La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti trionfa Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è la partita di Coppa Italia Como-Inter (Canale 5) a chiudere davanti a Gloria (Rai 1) con Sabrina Ferilli e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene Inside (Italia 1), Stasera a letto tardi (Rai 2), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Cash or Trash (Nove) e Tutte contro lui (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 3 marzo: chi ha vinto tra Gloria, Coppa Italia, È sempre Cartabianca, DiMartedì, Le Iene, FarWest
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 3 marzo: chi ha vinto tra Gloria, Coppa Italia, È sempre Cartabianca, DiMartedì, Le Iene, FarWest
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Coppa Italia Como-Inter: 3.737.000 spettatori (19,2%);
- Rai 1, Gloria: 2.691.000 spettatori (16,9%);
- La7, DiMartedì: 1.672.000 spettatori (10,8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene Inside: 1.082.000 spettatori (9,1%);
- Rai 2, Stasera a letto tardi: 805.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, FarWest: 691.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 628.000 spettatori (5%);
- Nove, Cash or Trash: 397.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Tutte contro lui: 297.000 spettatori (1,7%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.876.000 spettatori (27,4%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 5.049.000 spettatori (24,3%);
- Canale 5, Coppa Italia Live: 4.733.000 spettatori (22%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 2.156.000 spettatori (9,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.498.000 spettatori (6,9%);
- Italia 1, NCIS: 1.272.000 spettatori (6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.251.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.235.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 1.206.000 spettatori (5,6%).
E ancora:
- Rai 2, Tg2 Post: 617.000 spettatori (2,9%);
- Nove, The Cage: 557.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Celebrity Chef: 465.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.860.000 spettatori (27,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.534.000 spettatori (25,1%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.609.000 spettatori (16,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.522.000 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.714.000 spettatori (13,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.186.000 spettatori (6,9%);
- Rai 3, Blob: 1.110.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, La promessa: 1.095.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Il Provinciale: 929.000 spettatori (4,5%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 652.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Cash or Trash: 642.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 488.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, Italia-Svezia: 422.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 369.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 269.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 241.000 spettatori (1,7%).