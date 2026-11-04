Ascolti TV ieri martedì 3 novembre, Tale e Quale Show ha vinto contro DiMartedì, Zelig e Infante: dati Auditel
Carlo Conti vince la prima serata con oltre 2,6 milioni di telespettatori: la sfida con Giovanni Floris e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, martedì 3 novembre 2026, vede Tale e Quale Show con Carlo Conti su Rai 1 imporsi contro DiMartedì su La7: il talk, condotto da Giovanni Floris, conquista 1.600.000 spettatori e il 10,5%, mentre il varietà della tv di Stato tiene incollate davanti allo schermo più persone, 2.653.000 (18,8%). In access prime time è invece La Ruota della Fortuna a cedere ad Affari Tuoi mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 3 novembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Zelig, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 3 novembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Zelig, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di martedì 3 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai 1, Tale e Quale Show: 2.667.000 spettatori (18,4%);
- La7, DiMartedì: 1.608.000 spettatori (10,3%);
- Canale 5, Zelig: 1.281.000 spettatori (10,6%).
Ai piedi del podio:
- Rete 4, Verità Nascoste: 1.198.000 spettatori (8,3%);
- Italia 1, L’uomo d’acciaio: 741.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, Un uomo sopra la legge: 702.000 spettatori (3,9%);
- Tv8, X Factor: 567.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Un Natale da Cenerentola: 339.000 spettatori (2%);
- Rai 3, Filorosso: 290.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di martedì 3 novembre, col gioco dei pacchi che arriva a 4.463.000 spettatori e 21,5% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.199.000 spettatori e il 20,3%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.463.000 spettatori (21,5%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.199.000 spettatori (20,3%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.130.000 spettatori (20,6%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.914.000 spettatori (9,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.419.000 spettatori (6,8%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.186.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 1.169.000 spettatori (5,8%);
- Italia 1, NCIS: 1.101.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 854.000 spettatori (4,1%);
- Tv8, Foodish: 542.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Cash or Trash: 523.000 spettatori (2,5%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di martedì 3 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.518.000 spettatori (26,1%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.592.000 spettatori (16,2%);
- Rai 3, TGR: 2.576.000 spettatori (14,7%).
A seguire:
- Rete 4, La Promessa: 1.033.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Blob: 995.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Generazione Bellezza: 819.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 791.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 623.000 spettatori (4%);
- Nove, Cash or Trash: 542.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, CSI: 516.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Foodish: 435.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Gf Vip: 424.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 399.000 spettatori (3,4%);
- La7, Ignoto X: 380.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 290.000 spettatori (1,9%).