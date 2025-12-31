Ascolti tv ieri martedì 30 dicembre chi ha vinto tra La voce di Cupido, Io sono Farah e Zona Bianca
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 30 dicembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non hanno premiato la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è stata ancora La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è stata L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece La voce di cupido con Chiara Francini (Rai 1) ha prevalso su Mamma ho perso l’aereo (Italia 1), Io sono Farah (Canale 5) e Zona bianca condotto da Giuseppe Brindisi (Rete 4). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai 1, Purché finisca bene – La voce di Cupido: 2.671.000 spettatori (16.8%);
- Italia 1, Mamma ho perso l’aereo: 2.256.000 spettatori (13%);
- Canale 5, Io sono Farah: 1.823.000 spettatori (13.2%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Zona bianca: 1.064.000 spettatori (7.8%);
- Rai 2, La casa dei fantasmi: 709.000 spettatori (4.6%);
- La7, Deep water: 697.000 spettatori (3.9%);
- Nove, Maurizio Battista – Risate sotto l’albero: 482.000 spettatori (2.9%);
- Tv8, Un principe sotto l’albero: 408.000 spettatori (2.3%);
- Rai 3, Un anno difficile: 391.000 spettatori (2.2%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.436.000 spettatori (27.1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.831.000 spettatori (24%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.185.000 spettatori (21.7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.359.000 spettatori (6.8%);
- La7, In Onda: 1.249.000 spettatori (6.3%);
- Italia 1, NCIS: 1.079.000 spettatori (5.5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.016.000 spettatori (5.3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 804.000 spettatori (4.2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 680.000 spettatori (3.4%);
- Nove, The Cage: 565.000 spettatori (2.8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 433.000 spettatori (2.2%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.481.000 spettatori (26.9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.178.000 spettatori (22.4%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.554.000 spettatori (16.4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.464.000 spettatori (14.6%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.911.000 spettatori (14.4%);
- Rete 4, La promessa: 1.073.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Blob: 1.032.000 spettatori (5.8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 893.000 spettatori (5.4%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 788.000 spettatori (4.2%);
- Italia 1, CSI: 704.000 spettatori (4%);
- Nove, Cash or Trash: 686.000 spettatori (3.8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 646.000 spettatori (4.4%);
- Nove, Little Big Italy: 494.000 spettatori (3.8%);
- Rai 2, 9-1-1: 491.000 spettatori (2.7%);
- Rai 2, TgSport Sera: 467.000 spettatori (3.6%);
- Tv8, 4 Hotel: 331.000 spettatori (2%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 311.000 spettatori (2%);
- La7, Ignoto X: 242.000 spettatori (1.6%).