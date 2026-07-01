Ascolti tv ieri martedì 30 giugno chi ha vinto tra Notti Mondiali, Storie al Bivio e Vi presento i nostri

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 30 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto trionfare La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti contro Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a finire davanti Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Notti Mondiali (Rai 1) a trionfare davanti a Un amore come te (Canale 5) e Vi presento i nostri (Italia 1). Ai piedi del podio Che ci faccio qui (Rai 3), Lo squalo (Rete 4), Destini incrociati (La7), Sinceramente Persia (Nove), Money Road(Tv8) e Storie al Bivio (Rai 2). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 30 giugno: chi ha vinto tra Notti Mondiali, Un amore come te, Vi presento i nostri, Storie al bivio

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Notti Mondiali : 2.656.000 spettatori (16,9%);

: 2.656.000 spettatori (16,9%); Canale 5, Un amore come te : 1.695.000 spettatori (13,7%);

: 1.695.000 spettatori (13,7%); Italia 1, Vi presento i nostri: 837.000 spettatori (5,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Che ci faccio qui : 791.000 spettatori (5,2%);

: 791.000 spettatori (5,2%); Rete 4, Lo squalo : 603.000 spettatori (4,3%);

: 603.000 spettatori (4,3%); La7, Destini incrociati : 486.000 spettatori (3,3%);

: 486.000 spettatori (3,3%); Nove, Sinceramente Persia : 438.000 spettatori (3%);

: 438.000 spettatori (3%); Tv8, Money Road : 385.000 spettatori (2,6%);

: 385.000 spettatori (2,6%); Rai 2, Storie al Bivio: 380.000 spettatori (3,9%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.951.000 spettatori (23,2%);

: 3.951.000 spettatori (23,2%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.927.000 spettatori (23,3%);

: 3.927.000 spettatori (23,3%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.310.000 spettatori (21,1%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.333.000 spettatori (8%);

: 1.333.000 spettatori (8%); La7, In Onda : 1.137.000 spettatori (6,9%);

: 1.137.000 spettatori (6,9%); Italia 1, NCIS: 975.000 spettatori (5,9%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 667.000 spettatori (4,3%);

: 667.000 spettatori (4,3%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 619.000 spettatori (3,6%);

: 619.000 spettatori (3,6%); Nove, Cash or Trash : 425.000 spettatori (2,5%);

: 425.000 spettatori (2,5%); Tv8, Foodish: 322.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.034.000 spettatori (24%);

: 3.034.000 spettatori (24%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.210.000 spettatori (21,6%);

: 2.210.000 spettatori (21,6%); Rai 3, TGR: 1.972.000 spettatori (15,2%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti un altro : 1.753.000 spettatori (15,2%);

: 1.753.000 spettatori (15,2%); Canale 5, Avanti il primo : 1.228.000 spettatori (13,3%);

: 1.228.000 spettatori (13,3%); Rete 4, La promessa : 872.000 spettatori (6,1%);

: 872.000 spettatori (6,1%); Rai 3, Blob : 768.000 spettatori (5,3%);

: 768.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Via dei Matti n°0: 715.000 spettatori (4,7%).

E ancora:

Italia 1, Hawaii Five-0 : 517.000 spettatori (3,7%);

: 517.000 spettatori (3,7%); Rai 2, Blue Bloods : 448.000 spettatori (3,2%);

: 448.000 spettatori (3,2%); Nove, Cash or Trash : 418.000 spettatori (3,1%);

: 418.000 spettatori (3,1%); Rai 2, Italia chiama America : 416.000 spettatori (4%);

: 416.000 spettatori (4%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 345.000 spettatori (3,2%);

: 345.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Ristoranti : 323.000 spettatori (2,5%);

: 323.000 spettatori (2,5%); Nove, Little Big Italy : 198.000 spettatori (2,2%);

: 198.000 spettatori (2,2%); La7, Grantchester – 2° episodio : 107.000 spettatori (0,9%);

: 107.000 spettatori (0,9%); La7, Grantchester – 1° episodio: 94.000 spettatori (1,1%).