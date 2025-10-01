Ascolti tv ieri martedì 30 settembre chi ha vinto tra Montalbano, Raoul Bova, DiMartedì, X Factor e Berlinguer
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 30 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a Buongiorno, Mamma 3 (Canale 5) con Raoul Bova e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio The Protégé (Italia 1), X Factor (Tv8), Freeze (Rai 2), È sempre Cartabianca (Rete 4), Io Capitano (Rai 3), È già ieri (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 30 settembre: chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Buongiorno Mamma, È sempre Cartabianca, DiMartedì e X Factor
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.897.000 spettatori (18,5%);
- Canale 5, Buongiorno, Mamma 3: 2.170.000 spettatori (14,4%);
- La7, DiMartedì: 1.271.000 spettatori (8,3%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, The Protégé: 1.008.000 spettatori (5,8%);
- Tv8, X Factor: 840.000 spettatori (5,6%);
- Rai 2, Freeze: 606.000 spettatori (3,8%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 540.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Io Capitano: 511.000 spettatori (3%);
- Nove, È già ieri: 281.000 spettatori (1,6%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.872.000 spettatori (23,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.537.000 spettatori (22,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.018.000 spettatori (20,4%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 3.808.000 spettatori (19,7%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.585.000 spettatori (7,7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.372.000 spettatori (6,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.087.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.020.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, NCIS: 925.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 878.000 spettatori (4,3%);
- Tv8, Foodish: 565.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, Tg2 Post: 495.000 spettatori (2,4%);
- Nove, The Cage: 412.000 spettatori (2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.826.000 spettatori (24%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.711.000 spettatori (21,8%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.885.000 spettatori (19,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.383.000 spettatori (14,5%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.847.000 spettatori (16,6%);
- Rete 4, La promessa: 984.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 876.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Blob: 770.000 spettatori (4,1%);
- Rai 3, Riserva indiana: 737.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, NCIS: 621.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Cash or Trash: 594.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, The Rookie: 511.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, CSI: 467.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, TgSport Sera: 456.000 spettatori (4,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 354.000 spettatori (2,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 314.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 303.000 spettatori (3%);
- La7, Ignoto X: 241.000 spettatori (1,8%).