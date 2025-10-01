Ascolti tv ieri martedì 30 settembre chi ha vinto tra Montalbano, Raoul Bova, DiMartedì, X Factor e Berlinguer

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 30 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a Buongiorno, Mamma 3 (Canale 5) con Raoul Bova e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio The Protégé (Italia 1), X Factor (Tv8), Freeze (Rai 2), È sempre Cartabianca (Rete 4), Io Capitano (Rai 3), È già ieri (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 30 settembre: chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Buongiorno Mamma, È sempre Cartabianca, DiMartedì e X Factor

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Il Commissario Montalbano : 2.897.000 spettatori (18,5%);

: 2.897.000 spettatori (18,5%); Canale 5, Buongiorno, Mamma 3 : 2.170.000 spettatori (14,4%);

: 2.170.000 spettatori (14,4%); La7, DiMartedì: 1.271.000 spettatori (8,3%).

Fuori dal podio:

Italia 1, The Protégé : 1.008.000 spettatori (5,8%);

1.008.000 spettatori (5,8%); Tv8, X Factor : 840.000 spettatori (5,6%);

: 840.000 spettatori (5,6%); Rai 2, Freeze : 606.000 spettatori (3,8%);

: 606.000 spettatori (3,8%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 540.000 spettatori (5,2%);

: 540.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Io Capitano : 511.000 spettatori (3%);

: 511.000 spettatori (3%); Nove, È già ieri: 281.000 spettatori (1,6%).

ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.872.000 spettatori (23,8%);

: 4.872.000 spettatori (23,8%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.537.000 spettatori (22,2%);

: 4.537.000 spettatori (22,2%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.018.000 spettatori (20,4%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque minuti : 3.808.000 spettatori (19,7%);

: 3.808.000 spettatori (19,7%); La7, Otto e Mezzo : 1.585.000 spettatori (7,7%);

: 1.585.000 spettatori (7,7%); Rai 3, Un posto al sole : 1.372.000 spettatori (6,7%);

: 1.372.000 spettatori (6,7%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.087.000 spettatori (5,5%);

: 1.087.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.020.000 spettatori (5,1%);

: 1.020.000 spettatori (5,1%); Italia 1, NCIS : 925.000 spettatori (4,6%);

: 925.000 spettatori (4,6%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 878.000 spettatori (4,3%);

: 878.000 spettatori (4,3%); Tv8, Foodish : 565.000 spettatori (2,8%);

: 565.000 spettatori (2,8%); Rai 2, Tg2 Post : 495.000 spettatori (2,4%);

: 495.000 spettatori (2,4%); Nove, The Cage: 412.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.826.000 spettatori (24%);

: 3.826.000 spettatori (24%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.711.000 spettatori (21,8%);

: 2.711.000 spettatori (21,8%); Canale 5, Avanti un altro: 2.885.000 spettatori (19,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.383.000 spettatori (14,5%);

: 2.383.000 spettatori (14,5%); Canale 5, Avanti il primo : 1.847.000 spettatori (16,6%);

: 1.847.000 spettatori (16,6%); Rete 4, La promessa : 984.000 spettatori (5,3%);

: 984.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 10 Minuti : 876.000 spettatori (5,7%);

: 876.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Blob : 770.000 spettatori (4,1%);

: 770.000 spettatori (4,1%); Rai 3, Riserva indiana : 737.000 spettatori (3,8%);

: 737.000 spettatori (3,8%); Rai 2, NCIS : 621.000 spettatori (3,4%);

: 621.000 spettatori (3,4%); Nove, Cash or Trash : 594.000 spettatori (3,4%);

: 594.000 spettatori (3,4%); Rai 2, The Rookie : 511.000 spettatori (3,7%);

: 511.000 spettatori (3,7%); Italia 1, CSI: 467.000 spettatori (2,6%);

467.000 spettatori (2,6%); Rai 2, TgSport Sera : 456.000 spettatori (4,3%);

: 456.000 spettatori (4,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 354.000 spettatori (2,2%);

: 354.000 spettatori (2,2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 314.000 spettatori (2,4%);

314.000 spettatori (2,4%); Nove, Little Big Italy : 303.000 spettatori (3%);

: 303.000 spettatori (3%); La7, Ignoto X: 241.000 spettatori (1,8%).