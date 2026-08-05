Ascolti tv ieri martedì 4 agosto chi ha vinto tra Volevo un figlio maschio, In Onda e Yoga Radio Estate

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 4 agosto per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto L’Eredità Summer (Rai 1) arrendersi a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a finire davanti a The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Un matrimonio di troppo (Rai 1) a chiudere dietro a Volevo un figlio maschio (Canale 5) ma davanti agli Europei di Nuoto (Rai 2). Ai piedi del podio Yoga Radio Estate con Noemi ed Enrico Papi (Italia 1), In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese (La7), Il coraggio di essere Franco (Rai 3), Freedom con Roberto Giacobbo (Rete 4), Save the dating (Nove) e Quantum of Solace (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 4 agosto: chi ha vinto tra Un matrimonio di troppo, Volevo un figlio maschio, In Onda, Noemi, Freedom ed Europei di Nuoto

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale 5, Volevo un figlio maschio : 2.273.000 spettatori (20,5%);

: 2.273.000 spettatori (20,5%); Rai 1, Un matrimonio di troppo : 1.098.000 spettatori (9,5%);

: 1.098.000 spettatori (9,5%); Rai 2, Europei di Nuoto: 1.007.000 spettatori (6,9%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Yoga Radio Estate: 728.000 spettatori (7,3%);

728.000 spettatori (7,3%); La7, In Onda : 687.000 spettatori (5,2%);

: 687.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Il coraggio di essere Franco : 645.000 spettatori (4,8%);

: 645.000 spettatori (4,8%); Rete 4, Freedom : 436.000 spettatori (4,1%);

: 436.000 spettatori (4,1%); Nove, Save the dating : 344.000 spettatori (2,9%);

: 344.000 spettatori (2,9%); Tv8, Quantum of Solace: 341.000 spettatori (2,9%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.137.000 spettatori (27,6%);

: 4.137.000 spettatori (27,6%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.145.000 spettatori (22%);

: 3.145.000 spettatori (22%); Rai 1, L’Eredità Summer: 2.372.000 spettatori (15,9%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.064.000 spettatori (7,2%);

: 1.064.000 spettatori (7,2%); La7, In Onda : 1.015.000 spettatori (6,9%);

: 1.015.000 spettatori (6,9%); Italia 1, NCIS: 907.000 spettatori (6,2%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 672.000 spettatori (4,8%);

: 672.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 550.000 spettatori (3,6%);

: 550.000 spettatori (3,6%); Nove, Cash or Trash : 420.000 spettatori (2,8%);

: 420.000 spettatori (2,8%); Tv8, 4 Ristoranti: 394.000 spettatori (2,7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.900.000 spettatori (24,7%);

: 2.900.000 spettatori (24,7%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.011.000 spettatori (21,6%);

: 2.011.000 spettatori (21,6%); Rai 3, TGR: 1.838.000 spettatori (15,4%).

Fuori dal podio:

Canale 5, The Wall : 1.750.000 spettatori (16,6%);

: 1.750.000 spettatori (16,6%); Canale 5, The Wall – I protagonisti : 1.330.000 spettatori (15,5%);

: 1.330.000 spettatori (15,5%); Rete 4, La promessa : 758.000 spettatori (5,8%);

: 758.000 spettatori (5,8%); Rai 3, Blob : 702.000 spettatori (5,3%);

: 702.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 10 Minuti : 674.000 spettatori (5,9%);

: 674.000 spettatori (5,9%); Rai 2, Europei di Nuoto : 632.000 spettatori (5%);

: 632.000 spettatori (5%); Rai 3, Via dei Matti n°0: 563.000 spettatori (4,1%).

E ancora:

Italia 1, CSI : 437.000 spettatori (3,4%);

: 437.000 spettatori (3,4%); Rai 2, TgSport Sera : 389.000 spettatori (4,6%);

: 389.000 spettatori (4,6%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 387.000 spettatori (4%);

: 387.000 spettatori (4%); Nove, Cash or Trash : 310.000 spettatori (2,4%);

: 310.000 spettatori (2,4%); Nove, Little Big Italy : 222.000 spettatori (2,7%);

: 222.000 spettatori (2,7%); Tv8, 4 Hotel : 216.000 spettatori (1,8%);

: 216.000 spettatori (1,8%); La7, Grantchester: 131.000 spettatori (1%).