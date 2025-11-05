Ascolti tv ieri martedì 4 novembre chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Le Iene, La Notte nel Cuore
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 4 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Forza che unisce dedicato alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a chiudere davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Il Commissario Montalbano (Rai 1). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Belve (Rai 2), Le Iene (Italia 1), Amore Criminale (Rai 3), X Factor (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, La Forza che unisce: 2.427.000 spettatori (11,4%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.389.000 spettatori (16,5%);
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.005.000 spettatori (13%).
Fuori dal podio:
- La7, DiMartedì: 1.385.000 spettatori (8,3%);
- Rai 2, Belve: 1.390.000 spettatori (9%);
- Italia 1, Le Iene: 1.160.000 spettatori (9,3%);
- Rai 3, Amore Criminale: 645.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, X Factor: 615.000 spettatori (4,1%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 499.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Only Fun: 339.000 spettatori (1,9%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.543.000 spettatori (25,9%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.454.000 spettatori (20,7%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.300.000 spettatori (20,6%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.975.000 spettatori (19,2%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.710.000 spettatori (7,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.328.000 spettatori (6,1%);
- Italia 1, NCIS: 1.059.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 996.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 840.000 spettatori (4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 778.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, Foodish: 549.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, Tg2 Post: 524.000 spettatori (2,4%);
- Nove, The Cage: 481.000 spettatori (2,2%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.539.000 spettatori (26,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.250.000 spettatori (22,9%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.100.000 spettatori (19,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.399.000 spettatori (13,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.173.000 spettatori (16,2%);
- Rai 3, Blob: 970.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, La promessa: 939.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 10 Minuti: 827.000 spettatori (4,8%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 819.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 632.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, CSI: 578.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Cash or Trash: 558.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 470.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 349.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 289.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 276.000 spettatori (1,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 232.000 spettatori (1,5%).