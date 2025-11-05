Ascolti tv ieri martedì 4 novembre chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Le Iene, La Notte nel Cuore

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 4 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Forza che unisce dedicato alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a chiudere davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Il Commissario Montalbano (Rai 1). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Belve (Rai 2), Le Iene (Italia 1), Amore Criminale (Rai 3), X Factor (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Only Fun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 4 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, La Notte nel Cuore, Belve, È sempre Cartabianca, DiMartedì e X Factor

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, La Forza che unisce : 2.427.000 spettatori (11,4%);

: 2.427.000 spettatori (11,4%); Canale 5, La Notte nel Cuore : 2.389.000 spettatori (16,5%);

: 2.389.000 spettatori (16,5%); Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.005.000 spettatori (13%).

Fuori dal podio:

La7, DiMartedì : 1.385.000 spettatori (8,3%);

: 1.385.000 spettatori (8,3%); Rai 2, Belve : 1.390.000 spettatori (9%);

: 1.390.000 spettatori (9%); Italia 1, Le Iene : 1.160.000 spettatori (9,3%);

1.160.000 spettatori (9,3%); Rai 3, Amore Criminale : 645.000 spettatori (3,4%);

: 645.000 spettatori (3,4%); Tv8, X Factor : 615.000 spettatori (4,1%);

: 615.000 spettatori (4,1%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 499.000 spettatori (3,8%);

: 499.000 spettatori (3,8%); Nove, Only Fun: 339.000 spettatori (1,9%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.543.000 spettatori (25,9%);

: 5.543.000 spettatori (25,9%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.454.000 spettatori (20,7%);

: 4.454.000 spettatori (20,7%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.300.000 spettatori (20,6%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque Minuti : 3.975.000 spettatori (19,2%);

: 3.975.000 spettatori (19,2%); La7, Otto e Mezzo : 1.710.000 spettatori (7,9%);

: 1.710.000 spettatori (7,9%); Rai 3, Un posto al sole : 1.328.000 spettatori (6,1%);

: 1.328.000 spettatori (6,1%); Italia 1, NCIS : 1.059.000 spettatori (5%);

: 1.059.000 spettatori (5%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 996.000 spettatori (4,8%);

: 996.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 840.000 spettatori (4%);

: 840.000 spettatori (4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 778.000 spettatori (3,6%);

: 778.000 spettatori (3,6%); Tv8, Foodish : 549.000 spettatori (2,6%);

: 549.000 spettatori (2,6%); Rai 2, Tg2 Post : 524.000 spettatori (2,4%);

: 524.000 spettatori (2,4%); Nove, The Cage: 481.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.539.000 spettatori (26,3%);

: 4.539.000 spettatori (26,3%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.250.000 spettatori (22,9%);

: 3.250.000 spettatori (22,9%); Canale 5, Avanti un altro: 3.100.000 spettatori (19,2%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.399.000 spettatori (13,6%);

: 2.399.000 spettatori (13,6%); Canale 5, Avanti il primo : 2.173.000 spettatori (16,2%);

: 2.173.000 spettatori (16,2%); Rai 3, Blob : 970.000 spettatori (5,1%);

: 970.000 spettatori (5,1%); Rete 4, La promessa : 939.000 spettatori (4,9%);

: 939.000 spettatori (4,9%); Rete 4, 10 Minuti : 827.000 spettatori (4,8%);

: 827.000 spettatori (4,8%); Rai 3, Fin che la barca va : 819.000 spettatori (4,1%);

: 819.000 spettatori (4,1%); Rai 2, NCIS – 2° episodio : 632.000 spettatori (3,3%);

: 632.000 spettatori (3,3%); Italia 1, CSI: 578.000 spettatori (3,1%);

578.000 spettatori (3,1%); Nove, Cash or Trash : 558.000 spettatori (2,9%);

: 558.000 spettatori (2,9%); Rai 2, NCIS – 1° episodio : 470.000 spettatori (3%);

: 470.000 spettatori (3%); Tv8, 4 Ristoranti : 349.000 spettatori (2%);

: 349.000 spettatori (2%); Nove, Little Big Italy : 289.000 spettatori (2,3%);

: 289.000 spettatori (2,3%); La7, Ignoto X : 276.000 spettatori (1,8%);

: 276.000 spettatori (1,8%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 232.000 spettatori (1,5%).