Ascolti tv ieri martedì 5 agosto chi ha vinto tra Sissi, Simon Coleman, In Onda, Enrico Brignano e Max Angioni

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 5 agosto per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 che batte Sarabanda (Canale 5), ma nell’access prime time trionfa La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti a Techetecheté (Rai 1). In prima serata, Simon Coleman chiude dietro a Sissi (Canale 5) e Max Angioni (Italia 1). Ai piedi del podio In Onda (La7), Ma… diamoci del tour di Enrico Brignano (Rai 2), Delitti ai Caraibi (Rete 4), Via dall’incubo (Nove), Now you see me (Tv8) e Aida (Rai 3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 5 agosto: chi ha vinto tra Sissi, Simon Coleman, In Onda, Brignano e Angioni

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale 5, Sissi : 1.692.000 spettatori (15,5%);

: 1.692.000 spettatori (15,5%); Rai 1, Simon Coleman – 1° episodio : 1.561.000 spettatori (11,3%);

: 1.561.000 spettatori (11,3%); Rai 1, Simon Coleman – 2° episodio : 1.128.000 spettatori (10%);

: 1.128.000 spettatori (10%); Italia 1, Max Angioni: 881.000 spettatori (7,3%).

Fuori dal podio:

La7, In Onda : 718.000 spettatori (5,2%).

: 718.000 spettatori (5,2%). Rai 2, Ma… diamoci del tour di Enrico Brignano : 669.000 spettatori (5,2%);

: 669.000 spettatori (5,2%); Rete 4, Delitti ai Caraibi – 1° episodio : 609.000 spettatori (4,3%);

: 609.000 spettatori (4,3%); Nove, Via dall’incubo : 568.000 spettatori (4,5%);

: 568.000 spettatori (4,5%); Tv8, Now you see me : 539.000 spettatori (4,2%);

: 539.000 spettatori (4,2%); Rete 4, Delitti ai Caraibi – 2° episodio : 445.000 spettatori (3,9%);

: 445.000 spettatori (3,9%); Rai 3, Aida: 304.000 spettatori (2,4%).

ANSA

Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.841.000 spettatori (23,9%);

: 2.841.000 spettatori (23,9%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 1.997.000 spettatori (21%);

– : 1.997.000 spettatori (21%); Canale 5, Sarabanda: 1.887.000 spettatori (17,2%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.781.000 spettatori (14,7%);

: 1.781.000 spettatori (14,7%); Canale 5, Sarabanda – Prima sfida : 1.436.000 spettatori (16,7%);

: 1.436.000 spettatori (16,7%); Rai 3, Blob : 811.000 spettatori (6,1%);

: 811.000 spettatori (6,1%); Rete 4, La promessa : 772.000 spettatori (5,8%);

: 772.000 spettatori (5,8%); Italia 1, CSI: 536.000 spettatori (4,1%);

536.000 spettatori (4,1%); Rai 2, NCIS : 524.000 spettatori (4%);

524.000 spettatori (4%); Rai 2, The Rookie: 494.000 spettatori (4,7%);

494.000 spettatori (4,7%); Nove, Cash or Trash? : 453.000 spettatori (3,4%);

: 453.000 spettatori (3,4%); Rai 2, TgSport Sera: 335.000 spettatori (4%);

335.000 spettatori (4%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 315.000 spettatori (3,2%);

315.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Hotel : 225.000 spettatori (1,9%);

: 225.000 spettatori (1,9%); La7, Famiglie d’Italia: 136.000 spettatori (1,3%).

I dati dell’access prime time: gli ascolti di Techetecheté e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.138.000 spettatori (26,7%);

: 4.138.000 spettatori (26,7%); Rai 1, Techetecheté : 2.736.000 spettatori (17,7%);

: 2.736.000 spettatori (17,7%); La7, In Onda: 1.077.000 spettatori (7%).

Ai piedi del podio:

Italia 1, NCIS : 1.007.000 spettatori (6,5%);

: 1.007.000 spettatori (6,5%); Rai 3, Un posto al sole: 940.000 spettatori (6,2%);

940.000 spettatori (6,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 699.000 spettatori (4,7%);

: 699.000 spettatori (4,7%); Nove, The Cage : 603.000 spettatori (3,9%);

: 603.000 spettatori (3,9%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 574.000 spettatori (3,7%);

: 574.000 spettatori (3,7%); Rai 3, Generazione bellezza : 558.000 spettatori (4%);

: 558.000 spettatori (4%); Rai 2, TG2 Post : 465.000 spettatori (3%);

: 465.000 spettatori (3%); Tv8, 4 Ristoranti: 440.000 spettatori (2,9%).