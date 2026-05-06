Ascolti tv ieri martedì 5 maggio chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime
Ascolti tv martedì 5maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con GF Vip che affronta Il Commissario Montalbano, DiMartedi e Belve Crime
Mediaset non centra il tris nella giornata di martedì 5 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Grande Fratello Vip di Ilary Blasi (Canale5) a finire davanti a Il Commissario Montalbano (Rai1) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Belve Crime di Francesca Fagnani (Rai2), seguito da Le Iene (Italia1), FarWest (Rai3), È sempre Cartabianca (Rete4), Italia’s Got Talent (Tv8) e Michael Jackson – Anatomia di una Caduta (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 5 maggio: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 5 maggio: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Grande Fratello Vip: 2.261.000 spettatori (18.6%)
- Rai1, Il Commissario Montalbano – “La pazienza del ragno”: 2.969.000 spettatori (17.5%)
- La7, DiMartedì: 1.548.000 spettatori (9.6%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Belve Crime: 1.079.000 spettatori (7.4%)
- Italia1, Le Iene presentano: Inside: 762.000 spettatori (6.1%)
- Rai3, FarWest: 883.000 spettatori (5.9%)
- Rete4, È Sempre Cartabianca: 377.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, Italia’s Got Talent: 299.000 spettatori (2.2%)
- Nove, Michael Jackson – Anatomia di una Caduta: 296.000 spettatori (1.7%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.898.000 spettatori (23.2%)
- Rai1, Affari Tuoi: 4.663.000 spettatori (22%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.957.000 spettatori (20%)
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.142.000 spettatori (20.5%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.895.000 spettatori (9.1%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.550.000 spettatori (7.4%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.187.000 spettatori (6%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.122.000 spettatori (5.5%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera: 996.000 spettatori (5%)
- Rete4, 4 di Sera: 893.000 spettatori (4.2%)
- Rai2, TG2 Post: 620.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, Foodish: 462.000 spettatori (2.2%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 397.000 spettatori (1.9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.121.000 spettatori (25.7%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.774.000 spettatori (21.8%)
- Canale5, Avanti un Altro: 2.808.000 spettatori (19.1%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo: 1.975.000 spettatori (17.2%)
- Rai3, TGR: 2.246.000 spettatori (13.7%)
- Rai3, Blob: 1.003.000 spettatori (5.7%)
- Rai3, Kong – Con la Testa tra le Nuvole: 873.000 spettatori (4.6%)
- Rai2, F.B.I. secondo episodio: 602.000 spettatori (3.4%)
- Rai2, TGSport Sera: 429.000 spettatori (3.8%)
- Rai2, F.B.I. primo episodio: 404.000 spettatori (2.8%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 617.000 spettatori (3.7%)
- Italia1, Grande Fratello Vip: 414.000 spettatori (3.5%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 321.000 spettatori (2.4%)
E ancora:
- Rete4, 10 Minuti: 952.000 spettatori (6.1%)
- Rete4, La Promessa: 906.000 spettatori (5.1%)
- La7, Ignoto X: 335.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 453.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 680.000 spettatori (3.7%)
- Nove, Little Big Italy: 358.000 spettatori (3.1%)