Ascolti tv ieri martedì 5 maggio chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset non centra il tris nella giornata di martedì 5 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Grande Fratello Vip di Ilary Blasi (Canale5) a finire davanti a Il Commissario Montalbano (Rai1) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Belve Crime di Francesca Fagnani (Rai2), seguito da Le Iene (Italia1), FarWest (Rai3), È sempre Cartabianca (Rete4), Italia’s Got Talent (Tv8) e Michael Jackson – Anatomia di una Caduta (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 5 maggio: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Grande Fratello Vip : 2.261.000 spettatori (18.6%)

: 2.261.000 spettatori (18.6%) Rai1, Il Commissario Montalbano – “La pazienza del ragno” : 2.969.000 spettatori (17.5%)

: 2.969.000 spettatori (17.5%) La7, DiMartedì: 1.548.000 spettatori (9.6%)

Fuori dal podio:

Rai2, Belve Crime : 1.079.000 spettatori (7.4%)

: 1.079.000 spettatori (7.4%) Italia1, Le Iene presentano: Inside : 762.000 spettatori (6.1%)

: 762.000 spettatori (6.1%) Rai3, FarWest : 883.000 spettatori (5.9%)

: 883.000 spettatori (5.9%) Rete4, È Sempre Cartabianca : 377.000 spettatori (2.8%)

: 377.000 spettatori (2.8%) Tv8, Italia’s Got Talent : 299.000 spettatori (2.2%)

: 299.000 spettatori (2.2%) Nove, Michael Jackson – Anatomia di una Caduta: 296.000 spettatori (1.7%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.898.000 spettatori (23.2%)

: 4.898.000 spettatori (23.2%) Rai1, Affari Tuoi : 4.663.000 spettatori (22%)

: 4.663.000 spettatori (22%) Rai1, Cinque Minuti: 3.957.000 spettatori (20%)

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 4.142.000 spettatori (20.5%)

: 4.142.000 spettatori (20.5%) La7, Otto e Mezzo : 1.895.000 spettatori (9.1%)

: 1.895.000 spettatori (9.1%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.550.000 spettatori (7.4%)

: 1.550.000 spettatori (7.4%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.187.000 spettatori (6%)

: 1.187.000 spettatori (6%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.122.000 spettatori (5.5%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera : 996.000 spettatori (5%)

: 996.000 spettatori (5%) Rete4, 4 di Sera : 893.000 spettatori (4.2%)

: 893.000 spettatori (4.2%) Rai2, TG2 Post : 620.000 spettatori (2.9%)

: 620.000 spettatori (2.9%) Tv8, Foodish : 462.000 spettatori (2.2%)

: 462.000 spettatori (2.2%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 397.000 spettatori (1.9%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.121.000 spettatori (25.7%)

: 4.121.000 spettatori (25.7%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.774.000 spettatori (21.8%)

: 2.774.000 spettatori (21.8%) Canale5, Avanti un Altro: 2.808.000 spettatori (19.1%)

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 1.975.000 spettatori (17.2%)

: 1.975.000 spettatori (17.2%) Rai3, TGR : 2.246.000 spettatori (13.7%)

: 2.246.000 spettatori (13.7%) Rai3, Blob : 1.003.000 spettatori (5.7%)

: 1.003.000 spettatori (5.7%) Rai3, Kong – Con la Testa tra le Nuvole : 873.000 spettatori (4.6%)

: 873.000 spettatori (4.6%) Rai2, F.B.I. secondo episodio : 602.000 spettatori (3.4%)

: 602.000 spettatori (3.4%) Rai2, TGSport Sera : 429.000 spettatori (3.8%)

: 429.000 spettatori (3.8%) Rai2, F.B.I. primo episodio : 404.000 spettatori (2.8%)

: 404.000 spettatori (2.8%) Italia1, Hawaii Five-0 : 617.000 spettatori (3.7%)

: 617.000 spettatori (3.7%) Italia1, Grande Fratello Vip : 414.000 spettatori (3.5%)

: 414.000 spettatori (3.5%) Italia1, Studio Aperto Mag: 321.000 spettatori (2.4%)

E ancora:

Rete4, 10 Minuti : 952.000 spettatori (6.1%)

: 952.000 spettatori (6.1%) Rete4, La Promessa : 906.000 spettatori (5.1%)

: 906.000 spettatori (5.1%) La7, Ignoto X : 335.000 spettatori (2.5%)

: 335.000 spettatori (2.5%) Tv8, 4 Ristoranti : 453.000 spettatori (2.6%)

: 453.000 spettatori (2.6%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 680.000 spettatori (3.7%)

: 680.000 spettatori (3.7%) Nove, Little Big Italy: 358.000 spettatori (3.1%)