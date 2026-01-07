Ascolti tv ieri martedì 6 gennaio chi ha vinto tra Affari Tuoi e Lotteria Italia, Barbie e Il grande giorno
Ascolti tv martedì 6 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Affari Tuoi e Stefano De Martino che sfida Barbie, Il grande giorno e Il piccolo lord
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 6 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che sfrutta l’assenza della puntata canonica di Affari Tuoi (Rai 1), dato lo speciale in prima serata. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è proprio Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia (Rai 1) a chiudere prima di Barbie (Canale 5) e Il grande giorno (Italia 1). Ai piedi del podio Il piccolo lord (Rete 4), Genitori in trappola (Rai 2), Serendipity (La7), The land of dreams (Rai 3), Un Natale da Favola (Tv8) e Attacco al potere 2 (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 6 gennaio: chi ha vinto tra Affari Tuoi, Barbie, Il grande giorno, Il piccolo lord e Genitori in trappola
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna "senza" Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia: 5.622.000 spettatori (27,6%);
- Canale 5, Barbie: 1.367.000 spettatori (9,1%);
- Italia 1, Il grande giorno: 1.089.000 spettatori (5,9%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Il piccolo lord: 1.042.000 spettatori (6%);
- Rai 2, Genitori in trappola: 794.000 spettatori (4,6%);
- La7, Serendipity: 539.000 spettatori (2,9%);
- Rai 3, The land of dreams: 358.000 spettatori (1,9%);
- Tv8, Un Natale da Favola: 310.000 spettatori (1,7%);
- Nove, Attacco al potere 2: 292.000 spettatori (1,7%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.922.000 spettatori (24,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.979.000 spettatori (19,5%);
- La7, In Onda: 1.435.000 spettatori (7%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.385.000 spettatori (6,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.068.000 spettatori (5,3%);
- Italia 1, NCIS: 1.057.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 867.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 823.000 spettatori (4,1%);
- Nove, The Cage: 473.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 446.000 spettatori (2,2%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.639.000 spettatori (26,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.482.000 spettatori (22,2%);
- Rai 3, TGR: 2.500.000 spettatori (14%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 2.484.000 spettatori (14,8%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.063.000 spettatori (13,8%);
- Rete 4, La promessa: 1.037.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Blob: 1.194.000 spettatori (6,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.040.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 985.000 spettatori (5%);
- Nove, Cash or Trash: 730.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, CSI: 610.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, 9-1-1: 533.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 482.000 spettatori (3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 467.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Little Big Italy: 426.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Hotel: 373.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 339.000 spettatori (2%);
- La7, L’illusionista: 250.000 spettatori (1,6%).