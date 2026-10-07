Ascolti TV ieri martedì 6 ottobre, Zelig batte Tutto l'amore che resta, DiMartedì e Infante: i dati Auditel
Tutto l'amore che resta vince la prima serata con quasi 2,6 milioni: la sfida con Zelig e tutti i dati Auditel
Ascolti TV di giovedì 1 ottobre 2026, sfida Auditel in prima serata tra Doc – Nelle Tue Mani 4 e Racconto di una Notte. In access prime time Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna, mentre Reazione a Catena batte Caduta Libera nel preserale.
La sfida degli ascolti TV di ieri, martedì 6 ottobre 2026, vede Tutto l’amore che resta con Raoul Bova su Rai 1 imporsi al debutto di Zelig su Canale 5: il programma comico, condotto da Vanessa Incontrada insieme ad Ale & Franz, conquista 2.322.000 spettatori e il 17,9%, ma in termini di numeri assoluti – e non di share – è la fiction della tv di Stato a tenere incollate davanti allo schermo più persone, 2.572.000 (16%). In access prime time è invece La Ruota della Fortuna a prevalere su Affari Tuoi mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 6 ottobre: chi ha vinto tra Zelig, Tutto l'amore che resta, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 6 ottobre: chi ha vinto tra Zelig, Tutto l’amore che resta, DiMartedì, Verità Nascoste, Filorosso e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di martedì 6 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compeso):
- Rai 1, Tutto l’amore che resta: 2.572.000 spettatori (16%);
- Canale 5, Zelig: 2.322.000 spettatori (17,9%);
- La7, DiMartedì: 1.583.000 spettatori (10,4%).
Ai piedi del podio:
- Rete 4, Verità Nascoste: 1.014.000 spettatori (8,3%);
- Italia 1, Non Stop: 876.000 spettatori (5%);
- Rai 2, Boss in incognito: 611.000 spettatori (4,3%);
- Tv8, X Factor: 605.000 spettatori (4,5%);
- Rai 3, Filorosso: 366.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Vajont: 325.000 spettatori (2%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di martedì 6 ottobre.
Affari Tuoi raggiunge 4.507.000 spettatori e il 22%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.528.000 spettatori e il 22,2%.
Questi i dati completi:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.528.000 spettatori (22,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.507.000 spettatori (22%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.898.000 spettatori (20,4%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.625.000 spettatori (18,5%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.826.000 spettatori (8,9%);
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.486.000 spettatori (7,2%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.089.000 spettatori (5,6%);
- Italia 1, NCIS: 1.048.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.045.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 894.000 spettatori (4,3%);
- Tv8, Foodish: 606.000 spettatori (3%);
- Nove, Cash or Trash: 582.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TG2 Post: 538.000 spettatori (2,6%).
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di martedì 6 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.115.000 spettatori (25,1%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.808.000 spettatori (22,8%);
- Rai 3, TGR: 2.493.000 spettatori (15%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.194.000 spettatori (15,2%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.560.000 spettatori (14,7%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.039.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, La Promessa: 996.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 903.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 899.000 spettatori (5,7%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 730.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 550.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 521.000 spettatori (3%);
- Italia 1, CSI: 520.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 474.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, Gf Vip: 402.000 spettatori (3,5%);
- La7, Ignoto X: 319.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 305.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 282.000 spettatori (2,8%).