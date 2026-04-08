Ascolti tv ieri martedì 7 aprile chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le Iene
Ascolti tv martedì 7 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Montalbano che affronta Gf Vip, DiMartedì, Belve, FarWest e Le Iene
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino si arrende a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Gf Vip (Canale 5) di Ilary Blasi e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Belve (Rai 2), Le Iene (Italia 1), È sempre Cartabianca (Rete 4), Only Fun (Nove), FarWest (Rai 3), Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 7 aprile: chi ha vinto tra Montalbano, Gf Vip, Belve, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì, FarWest
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 7 aprile: chi ha vinto tra Montalbano, Gf Vip, Belve, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì, FarWest
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.823.000 spettatori (15,9%);
- Canale 5, Gf Vip: 2.0570.000 spettatori (16,6%);
- La7, DiMartedì: 1.788.000 spettatori (11,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Belve: 1.371.000 spettatori (8,8%);
- Italia 1, Le Iene: 797.000 spettatori (6,9%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 602.000 spettatori (5%);
- Nove, Only Fun 538.000 spettatori (3,1%);
- Rai 3, FarWest: 452.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 372.000 spettatori (2%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.815.000 spettatori (22,6%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.750.000 spettatori (22,3%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.207.000 spettatori (21,5%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.736.000 spettatori (18,6%);
- La7, Otto e Mezzo: 2.129.000 spettatori (10,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.532.000 spettatori (7,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.124.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.071.000 spettatori (5,4%);
- Italia 1, NCIS: 1.056.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 1.003.000 spettatori (4,7%).
E ancora:
- Rai 2, Tg2 Post: 780.000 spettatori (3,6%);
- Nove, The Cage: 485.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Foodish: 480.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.311.000 spettatori (28%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.957.000 spettatori (25%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.363.000 spettatori (17,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.133.000 spettatori (13,5%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.659.000 spettatori (15,8%);
- Rete 4, La promessa: 1.065.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.058.000 spettatori (7,1%);
- Rai 3, Blob: 935.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Vita da artista: 849.000 spettatori (4,4%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 736.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, CSI: 541.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 473.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Gf Vip: 426.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 397.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 394.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 385.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 340.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 296.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 236.000 spettatori (1,9%).