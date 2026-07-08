Ascolti tv ieri martedì 7 luglio chi ha vinto tra Mondiali 2026, Memories, Storie al Bivio e Freedom

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto trionfare La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti contro Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a finire davanti Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Svizzera-Colombia (Rai 1) a trionfare davanti a Memories (Canale 5) e Che ci faccio qui (Rai 3). Ai piedi del podio …e alla fine arriva Polly (Italia 1), The Peacemaker (La7), Comedy Club (Nove), Le Grandi Domande di Freedom (Rete 4), Storie al Bivio (Rai 2) e Money Road(Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 7 luglio: chi ha vinto tra Svizzera-Colombia, Memories, Che ci faccio qui, Freedom e Storie al bivio

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Svizzera-Colombia : 4.159.000 spettatori (36,5%);

: 4.159.000 spettatori (36,5%); Canale 5, Memories : 1.621.000 spettatori (12,9%);

: 1.621.000 spettatori (12,9%); Rai 3, Che ci faccio qui: 950.000 spettatori (6,4%).

Fuori dal podio:

Italia 1, …e alla fine arriva Polly : 609.000 spettatori (4,1%);

609.000 spettatori (4,1%); La7, The Peacemaker : 5208.000 spettatori (3,7%);

: 5208.000 spettatori (3,7%); Nove, Comedy Club : 444.000 spettatori (3,1%);

: 444.000 spettatori (3,1%); Rete 4, Le Grandi Domande di Freedom : 420.000 spettatori (3,2%);

: 420.000 spettatori (3,2%); Rai 2, Storie al Bivio : 375.000 spettatori (3%);

: 375.000 spettatori (3%); Tv8, Money Road: 204.000 spettatori (1,4%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.076.000 spettatori (25,4%);

: 4.076.000 spettatori (25,4%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.372.000 spettatori (21,2%);

: 3.372.000 spettatori (21,2%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.267.000 spettatori (21,1%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.377.000 spettatori (8.6%);

: 1.377.000 spettatori (8.6%); La7, In Onda : 1.182.000 spettatori (7,4%);

: 1.182.000 spettatori (7,4%); Italia 1, NCIS: 886.000 spettatori (5,6%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 711.000 spettatori (4,7%);

: 711.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 630.000 spettatori (3,9%);

: 630.000 spettatori (3,9%); Nove, Cash or Trash : 381.000 spettatori (2,4%);

: 381.000 spettatori (2,4%); Tv8, Foodish: 339.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.097.000 spettatori (25,9%);

: 3.097.000 spettatori (25,9%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.171.000 spettatori (22,8%);

: 2.171.000 spettatori (22,8%); Rai 3, TGR: 1.847.000 spettatori (15,2%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti un altro : 1.523.000 spettatori (14,4%);

: 1.523.000 spettatori (14,4%); Canale 5, Avanti il primo : 1.107.000 spettatori (13,3%);

: 1.107.000 spettatori (13,3%); Rai 3, Via dei Matti n°0 : 699.000 spettatori (4,7%);

: 699.000 spettatori (4,7%); Rete 4, La promessa : 692.000 spettatori (5,2%);

: 692.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Blob: 653.000 spettatori (4,7%).

E ancora:

Italia 1, Hawaii Five-0 : 530.000 spettatori (4%);

: 530.000 spettatori (4%); Rai 2, Italia chiama America : 477.000 spettatori (5,1%);

: 477.000 spettatori (5,1%); Rai 2, Blue Bloods : 445.000 spettatori (3,4%);

: 445.000 spettatori (3,4%); Nove, Cash or Trash : 409.000 spettatori (3,1%);

: 409.000 spettatori (3,1%);

Italia 1, Studio Aperto Mag : 283.000 spettatori (2,9%);

: 283.000 spettatori (2,9%); Tv8, 4 Ristoranti : 263.000 spettatori (2,2%);

: 263.000 spettatori (2,2%); Nove, Little Big Italy : 236.000 spettatori (2,8%);

: 236.000 spettatori (2,8%); La7, Grantchester – 1° episodio : 92.000 spettatori (1,1%);

: 92.000 spettatori (1,1%); La7, Grantchester – 2° episodio: 91.000 spettatori (0,9%).