Ascolti tv ieri martedì 7 ottobre chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Raoul Bova, DiMartedì e X Factor

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a Buongiorno, Mamma 3 (Canale 5) con Raoul Bova e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Retribution (Italia 1), X Factor (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4), Freeze (Rai 2), Corpi da reato (Nove) e Of Dogs and Men (Rai 3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 7 ottobre: chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Buongiorno Mamma, È sempre Cartabianca, DiMartedì e X Factor

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Il Commissario Montalbano : 3.122.000 spettatori (20,3%);

: 3.122.000 spettatori (20,3%); Canale 5, Buongiorno, Mamma 3 : 2.404.000 spettatori (16,3%);

: 2.404.000 spettatori (16,3%); La7, DiMartedì: 1.508.000 spettatori (9,7%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Retribution : 1.415.000 spettatori (7,8%);

1.415.000 spettatori (7,8%); Tv8, X Factor : 881.000 spettatori (5,9%);

: 881.000 spettatori (5,9%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 612.000 spettatori (4,8%);

: 612.000 spettatori (4,8%); Rai 2, Freeze : 529.000 spettatori (3,5%);

: 529.000 spettatori (3,5%); Nove, Corpi da reato : 337.000 spettatori (2,1%);

: 337.000 spettatori (2,1%); Rai 3, Of Dogs and Men: 254.000 spettatori (1,3%).

ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.287.000 spettatori (25,2%);

: 5.287.000 spettatori (25,2%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.945.000 spettatori (23,5%);

: 4.945.000 spettatori (23,5%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.500.000 spettatori (21,9%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque minuti : 4.296.000 spettatori (21,2%);

: 4.296.000 spettatori (21,2%); La7, Otto e Mezzo : 1.874.000 spettatori (8,8%);

: 1.874.000 spettatori (8,8%); Rai 3, Un posto al sole : 1.374.000 spettatori (6,5%);

: 1.374.000 spettatori (6,5%); Italia 1, NCIS : 1.129.000 spettatori (5,4%);

: 1.129.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.080.000 spettatori (5,3%);

: 1.080.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.041.000 spettatori (5,1%);

: 1.041.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 948.000 spettatori (4,5%);

: 948.000 spettatori (4,5%); Tv8, Foodish : 583.000 spettatori (2,8%);

: 583.000 spettatori (2,8%); Nove, The Cage : 523.000 spettatori (2,5%);

: 523.000 spettatori (2,5%); Rai 2, Tg2 Post: 447.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 4.095.000 spettatori (24,8%);

: 4.095.000 spettatori (24,8%); Canale 5, Avanti un altro : 3.039.000 spettatori (20,5%);

: 3.039.000 spettatori (20,5%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.805.000 spettatori (22,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.303.000 spettatori (13,7%);

: 2.303.000 spettatori (13,7%); Canale 5, Avanti il primo : 1.996.000 spettatori (18,2%);

: 1.996.000 spettatori (18,2%); Rete 4, La promessa : 1.044.000 spettatori (5,6%);

: 1.044.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Blob : 919.000 spettatori (5%);

: 919.000 spettatori (5%); Rete 4, 10 Minuti : 822.000 spettatori (5,1%);

: 822.000 spettatori (5,1%); Rai 3, Fin che la barca va : 790.000 spettatori (4%);

: 790.000 spettatori (4%); Nove, Cash or Trash : 662.000 spettatori (374%);

: 662.000 spettatori (374%); Rai 2, NCIS : 618.000 spettatori (3,4%);

: 618.000 spettatori (3,4%); Italia 1, CSI: 609.000 spettatori (3,4%);

609.000 spettatori (3,4%); Rai 2, The Rookie : 505.000 spettatori (3,6%);

: 505.000 spettatori (3,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 389.000 spettatori (2,4%);

: 389.000 spettatori (2,4%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 333.000 spettatori (2,5%);

333.000 spettatori (2,5%); Rai 2, TgSport Sera : 331.000 spettatori (3,1%);

: 331.000 spettatori (3,1%); Nove, Little Big Italy : 315.000 spettatori (3,1%);

: 315.000 spettatori (3,1%); La7, Ignoto X: 292.000 spettatori (2,2%).