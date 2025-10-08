Ascolti tv ieri martedì 7 ottobre chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Raoul Bova, DiMartedì e X Factor
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a Buongiorno, Mamma 3 (Canale 5) con Raoul Bova e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Retribution (Italia 1), X Factor (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4), Freeze (Rai 2), Corpi da reato (Nove) e Of Dogs and Men (Rai 3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 3.122.000 spettatori (20,3%);
- Canale 5, Buongiorno, Mamma 3: 2.404.000 spettatori (16,3%);
- La7, DiMartedì: 1.508.000 spettatori (9,7%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Retribution: 1.415.000 spettatori (7,8%);
- Tv8, X Factor: 881.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 612.000 spettatori (4,8%);
- Rai 2, Freeze: 529.000 spettatori (3,5%);
- Nove, Corpi da reato: 337.000 spettatori (2,1%);
- Rai 3, Of Dogs and Men: 254.000 spettatori (1,3%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.287.000 spettatori (25,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.945.000 spettatori (23,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.500.000 spettatori (21,9%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 4.296.000 spettatori (21,2%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.874.000 spettatori (8,8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.374.000 spettatori (6,5%);
- Italia 1, NCIS: 1.129.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.080.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.041.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 948.000 spettatori (4,5%);
- Tv8, Foodish: 583.000 spettatori (2,8%);
- Nove, The Cage: 523.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 447.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.095.000 spettatori (24,8%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.039.000 spettatori (20,5%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.805.000 spettatori (22,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.303.000 spettatori (13,7%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.996.000 spettatori (18,2%);
- Rete 4, La promessa: 1.044.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 919.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 822.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 790.000 spettatori (4%);
- Nove, Cash or Trash: 662.000 spettatori (374%);
- Rai 2, NCIS: 618.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, CSI: 609.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, The Rookie: 505.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 389.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 333.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, TgSport Sera: 331.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 315.000 spettatori (3,1%);
- La7, Ignoto X: 292.000 spettatori (2,2%).