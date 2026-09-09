Ascolti tv ieri martedì 8 settembre chi ha vinto tra Super Karaoke, Lidia Poët, Verità Nascoste e Geopop
Ascolti tv martedì 8 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Super Karaoke che affronta La Legge di Lidia Poët e Verità Nascoste
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 8 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata invece è La Legge di Lidia Poët (Rai 1) a chiudere dietro a Super Karaoke con Michelle Hunziker (Canale 5) ma davanti a Mi manda Raitre (Rai 3). Ai piedi del podio Verità Nascoste con Milo Infante (Rete 4), La furia di un uomo (Rai 2), Colombiana (Italia 1), Geopop racconta (Nove), In Onda (La7) e Bohemian Rhapsody (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 8 settembre: chi ha vinto tra Super Karaoke, Lidia Poët, Verità Nascoste e Geopop
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 8 settembre: chi ha vinto tra Super Karaoke, Lidia Poët, Verità Nascoste e Geopop
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Super Karaoke: 1.928.000 spettatori (16,4%);
- Rai 1, La Legge di Lidia Poët: 1.508.000 spettatori (9,9%);
- Rai 3, Mi manda Raitre: 1.063.000 spettatori (8,2%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Verità Nascoste: 831.000 spettatori (7,4%);
- Rai 2, La furia di un uomo: 824.000 spettatori (5,4%);
- Italia 1, Colombiana: 757.000 spettatori (4,9%);
- Nove, Geopop racconta: 632.000 spettatori (4,6%);
- La7, In Onda: 501.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, Bohemian Rhapsody: 417.000 spettatori (3,2%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.226.000 spettatori (23,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.471.000 spettatori (19,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.447.000 spettatori (18,9%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.194.000 spettatori (6,6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 924.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 890.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, NCIS: 831.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 803.000 spettatori (4,4%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 524.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, Foodish: 440.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.411.000 spettatori (24,7%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.181.000 spettatori (21,2%);
- Rai 3, TGR: 2.181.000 spettatori (15,4%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 1.744.000 spettatori (14,5%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.370.000 spettatori (14,6%);
- Rete 4, La promessa: 924.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Blob: 870.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 802.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Il provinciale: 703.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 535.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, CSI: 519.000 spettatori (3,4%).
E ancora:
- Rete 4, Cash or Trash: 422.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 405.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 396.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 328.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 283.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 271.000 spettatori (3,1%);
- La7, Ignoto X: 161.000 spettatori (1,4%).