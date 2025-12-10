Ascolti tv ieri martedì 9 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, DiMartedì, Le Iene e La Notte nel Cuore
Ascolti tv martedì 9 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con L'altro ispettore che affronta La Notte nel Cuore, Le Iene e DiMartedì
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 9 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è L’altro ispettore a chiudere prima di La Notte nel cuore (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Amore Criminale (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Moonfall (Rai 2), Only Fun (Nove) e X Factor (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 9 dicembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, L'altro ispettore, È sempre Cartabianca, Le Iene e DiMartedì
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 9 dicembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, L’altro ispettore, È sempre Cartabianca, Le Iene e DiMartedì
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, L’altro ispettore: 2.791.000 spettatori (16,7%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.319.000 spettatori (14,9%);
- La7, DiMartedì: 1.255.000 spettatori (7,7%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Le Iene: 1.246.000 spettatori (10,5%);
- Rai 3, Amore Criminale: 820.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 576.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, Moonfall: 484.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Only Fun: 471.000 spettatori (2,8%).
- Tv8, X Factor: 241.000 spettatori (1,3%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.274.000 spettatori (24,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.600.000 spettatori (21,5%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.017.000 spettatori (20%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.732.000 spettatori (8,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.396.000 spettatori (6,6%);
- Italia 1, NCIS: 1.088.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.009.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 979.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 743.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, Foodish: 519.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage: 495.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.565.000 spettatori (27,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.214.000 spettatori (22,9%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.689.000 spettatori (17,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.272.000 spettatori (13,3%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.033.000 spettatori (15,6%);
- Rete 4, La promessa: 1.030.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Blob: 1.019.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 863.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 826.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Cash or Trash: 783.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, CSI: 616.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, 9-1-1: 478.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 387.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Grande Fratello: 367.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 321.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 309.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 270.000 spettatori (1,9%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 268.000 spettatori (1,7%);
- Tv8, Love Bugs: 211.000 spettatori (1,2%).