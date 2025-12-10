Ascolti tv ieri martedì 9 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, DiMartedì, Le Iene e La Notte nel Cuore

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 9 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è L’altro ispettore a chiudere prima di La Notte nel cuore (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Amore Criminale (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Moonfall (Rai 2), Only Fun (Nove) e X Factor (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 9 dicembre: chi ha vinto tra La Notte nel Cuore, L’altro ispettore, È sempre Cartabianca, Le Iene e DiMartedì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, L’altro ispettore : 2.791.000 spettatori (16,7%);

: 2.791.000 spettatori (16,7%); Canale 5, La Notte nel Cuore : 2.319.000 spettatori (14,9%);

: 2.319.000 spettatori (14,9%); La7, DiMartedì: 1.255.000 spettatori (7,7%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Le Iene : 1.246.000 spettatori (10,5%);

1.246.000 spettatori (10,5%); Rai 3, Amore Criminale : 820.000 spettatori (4,6%);

: 820.000 spettatori (4,6%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 576.000 spettatori (4,5%);

: 576.000 spettatori (4,5%); Rai 2, Moonfall : 484.000 spettatori (2,8%);

: 484.000 spettatori (2,8%); Nove, Only Fun : 471.000 spettatori (2,8%).

: 471.000 spettatori (2,8%). Tv8, X Factor: 241.000 spettatori (1,3%).

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.274.000 spettatori (24,8%);

: 5.274.000 spettatori (24,8%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.600.000 spettatori (21,5%);

: 4.600.000 spettatori (21,5%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.017.000 spettatori (20%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.732.000 spettatori (8,2%);

: 1.732.000 spettatori (8,2%); Rai 3, Un posto al sole : 1.396.000 spettatori (6,6%);

: 1.396.000 spettatori (6,6%); Italia 1, NCIS : 1.088.000 spettatori (5,2%);

: 1.088.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.009.000 spettatori (5%);

: 1.009.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 979.000 spettatori (4,8%);

: 979.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 743.000 spettatori (3,5%);

: 743.000 spettatori (3,5%); Tv8, Foodish : 519.000 spettatori (2,5%);

: 519.000 spettatori (2,5%); Nove, The Cage: 495.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.565.000 spettatori (27,1%);

: 4.565.000 spettatori (27,1%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.214.000 spettatori (22,9%);

: 3.214.000 spettatori (22,9%); Canale 5, Caduta libera: 2.689.000 spettatori (17,2%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.272.000 spettatori (13,3%);

: 2.272.000 spettatori (13,3%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 2.033.000 spettatori (15,6%);

: 2.033.000 spettatori (15,6%); Rete 4, La promessa : 1.030.000 spettatori (5,5%);

: 1.030.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Blob : 1.019.000 spettatori (5,4%);

: 1.019.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 10 Minuti : 863.000 spettatori (5,3%);

: 863.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Nuovi eroi : 826.000 spettatori (4,2%);

: 826.000 spettatori (4,2%); Nove, Cash or Trash : 783.000 spettatori (4,2%);

: 783.000 spettatori (4,2%); Italia 1, CSI: 616.000 spettatori (3,4%);

616.000 spettatori (3,4%); Rai 2, 9-1-1 : 478.000 spettatori (2,6%);

: 478.000 spettatori (2,6%); Nove, Little Big Italy : 387.000 spettatori (3,1%);

: 387.000 spettatori (3,1%); Italia 1, Grande Fratello: 367.000 spettatori (2,7%);

367.000 spettatori (2,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 321.000 spettatori (2,1%);

321.000 spettatori (2,1%); Rai 2, TgSport Sera : 309.000 spettatori (2,4%);

: 309.000 spettatori (2,4%); La7, Ignoto X : 270.000 spettatori (1,9%);

: 270.000 spettatori (1,9%); Rai 2, 9-1-1: Lone Star : 268.000 spettatori (1,7%);

: 268.000 spettatori (1,7%); Tv8, Love Bugs: 211.000 spettatori (1,2%).