Ascolti tv ieri martedì 9 giugno chi ha vinto tra Il matrimonio del mio migliore amico, DiMartedì e Berlinguer

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 9 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino soccombere a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a finire davanti Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il matrimonio del mio migliore amico (Rai 1) a trionfare davanti a Un nuovo inizio (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Indovina chi viene a cena (Rai 3), The Assassin (Italia 1), È sempre Cartabianca (Rete 4), Storie al Bivio (Rai 2), Money Road(Tv8) e Giustizia privata (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 9 giugno: chi ha vinto tra Il matrimonio del mio migliore amico, Un nuovo inizio, È sempre Cartabianca, DiMartedì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Il matrimonio del mio migliore amico : 2.154.000 spettatori (14,2%);

: 2.154.000 spettatori (14,2%); Canale 5, Un nuovo inizio : 1.881.000 spettatori (14,4%);

: 1.881.000 spettatori (14,4%); La7, DiMartedì: 1.583.000 spettatori (11,4%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Indovina chi viene a cena : 1.131.000 spettatori (7%);

: 1.131.000 spettatori (7%); Italia 1, The Assassin : 718.000 spettatori (5,2%);

718.000 spettatori (5,2%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 553.000 spettatori (4,9%);

: 553.000 spettatori (4,9%); Rai 2, Storie al Bivio : 537.000 spettatori (5,2%);

: 537.000 spettatori (5,2%); Tv8, Money Road : 478.000 spettatori (3,1%);

: 478.000 spettatori (3,1%); Nove, Giustizia privata: 453.000 spettatori (3,2%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.516.000 spettatori (24,4%);

: 4.516.000 spettatori (24,4%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.172.000 spettatori (22,6%);

: 4.172.000 spettatori (22,6%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.436.000 spettatori (19,9%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque minuti : 3.393.000 spettatori (20,5%);

: 3.393.000 spettatori (20,5%); La7, Otto e Mezzo : 1.676.000 spettatori (9,3%);

: 1.676.000 spettatori (9,3%); Rai 3, Un posto al sole : 1.292.000 spettatori (7,1%);

: 1.292.000 spettatori (7,1%); Italia 1, NCIS: 1.030.000 spettatori (5,7%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 840.000 spettatori (4,9%);

: 840.000 spettatori (4,9%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 719.000 spettatori (3,9%);

: 719.000 spettatori (3,9%); Nove, Cash or Trash : 478.000 spettatori (2,6%);

: 478.000 spettatori (2,6%); Tv8, Celebrity Chef: 393.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.313.000 spettatori (26%);

: 3.313.000 spettatori (26%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.293.000 spettatori (23,2%);

: 2.293.000 spettatori (23,2%); Rai 3, TGR: 1.849.000 spettatori (14,1%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti un altro : 1.891.000 spettatori (16,4%);

: 1.891.000 spettatori (16,4%); Canale 5, Avanti il primo : 1.454.000 spettatori (16,4%);

: 1.454.000 spettatori (16,4%); Rai 3, Tribù : 962.000 spettatori (5,8%);

: 962.000 spettatori (5,8%); Rete 4, La promessa : 864.000 spettatori (5,7%);

: 864.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Blob : 812.000 spettatori (5,2%);

: 812.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 10 Minuti : 675.000 spettatori (5,5%);

: 675.000 spettatori (5,5%); Italia 1, Hawaii Five-0: 605.000 spettatori (4,2%).

E ancora:

Rai 2, Svezia-Italia : 578.000 spettatori (4,2%);

: 578.000 spettatori (4,2%); Nove, Cash or Trash : 483.000 spettatori (3,4%);

: 483.000 spettatori (3,4%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 338.000 spettatori (3,2%);

: 338.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Ristoranti : 322.000 spettatori (2,4%);

: 322.000 spettatori (2,4%); La7, Ignoto X : 269.000 spettatori (2,5%);

: 269.000 spettatori (2,5%); Nove, Little Big Italy : 266.000 spettatori (3,4%);

: 266.000 spettatori (3,4%); Rai 2, TgSport Sera: 258.000 spettatori (3%).