Ascolti tv ieri martedì 9 giugno chi ha vinto tra Il matrimonio del mio migliore amico, DiMartedì e Berlinguer
Ascolti tv martedì 9 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Il matrimonio del mio migliore amico che affronta Un nuovo inizio, È sempre Cartabianca e DiMartedì
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 9 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino soccombere a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a finire davanti Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il matrimonio del mio migliore amico (Rai 1) a trionfare davanti a Un nuovo inizio (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Indovina chi viene a cena (Rai 3), The Assassin (Italia 1), È sempre Cartabianca (Rete 4), Storie al Bivio (Rai 2), Money Road(Tv8) e Giustizia privata (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 9 giugno: chi ha vinto tra Il matrimonio del mio migliore amico, Un nuovo inizio, È sempre Cartabianca, DiMartedì
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 9 giugno: chi ha vinto tra Il matrimonio del mio migliore amico, Un nuovo inizio, È sempre Cartabianca, DiMartedì
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il matrimonio del mio migliore amico: 2.154.000 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Un nuovo inizio: 1.881.000 spettatori (14,4%);
- La7, DiMartedì: 1.583.000 spettatori (11,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Indovina chi viene a cena: 1.131.000 spettatori (7%);
- Italia 1, The Assassin: 718.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 553.000 spettatori (4,9%);
- Rai 2, Storie al Bivio: 537.000 spettatori (5,2%);
- Tv8, Money Road: 478.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Giustizia privata: 453.000 spettatori (3,2%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.516.000 spettatori (24,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.172.000 spettatori (22,6%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.436.000 spettatori (19,9%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 3.393.000 spettatori (20,5%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.676.000 spettatori (9,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.292.000 spettatori (7,1%);
- Italia 1, NCIS: 1.030.000 spettatori (5,7%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 840.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 719.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Cash or Trash: 478.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Celebrity Chef: 393.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.313.000 spettatori (26%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.293.000 spettatori (23,2%);
- Rai 3, TGR: 1.849.000 spettatori (14,1%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 1.891.000 spettatori (16,4%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.454.000 spettatori (16,4%);
- Rai 3, Tribù: 962.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, La promessa: 864.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Blob: 812.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 675.000 spettatori (5,5%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 605.000 spettatori (4,2%).
E ancora:
- Rai 2, Svezia-Italia: 578.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Cash or Trash: 483.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 338.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 322.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 269.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 266.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 258.000 spettatori (3%).