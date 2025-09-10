Ascolti tv ieri martedì 9 settembre chi ha vinto tra Commissario Montalbano, La Notte nel Cuore e Sarabanda
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 9 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Sarabanda (Italia 1). Ai piedi del podio La Notte dei Serpenti (Rai 2), La doppia vita di Madeleine Collins (Rai 3), In viaggio con Barbero (La7), Bohemian Rhapsody (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Comedy Match (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.559.000 spettatori (17,6%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.265.000 spettatori (16,1%);
- Italia 1, Sarabanda: 954.000 spettatori (7%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, La Notte dei Serpenti: 785.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, La doppia vita di Madeleine Collins: 757.000 spettatori (4,6%);
- La7, In viaggio con Barbero: 578.000 spettatori (3,6%)
- Tv8, Bohemian Rhapsody: 576.000 spettatori (4%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 559.000 spettatori (4,6%);
- Nove, Comedy Match: 438.000 spettatori (2,7%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.825.000 spettatori (25,3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.088.000 spettatori (21,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.904.000 spettatori (21,4%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.441.000 spettatori (7,5%);
- La7, In Onda: 1.250.000 spettatori (6,6%);
- Italia 1, NCIS: 1.130.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.038.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 849.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 745.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, Tg2 Post: 540.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Foodish: 525.000 spettatori (2,8%);
- Nove, The Cage: 525.000 spettatori (2,8%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.622.000 spettatori (25,1%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.488.000 spettatori (22,8%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.037.000 spettatori (15,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.658.000 spettatori (13,9%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.366.000 spettatori (14,2%);
- Rai 3, Blob: 872.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, La promessa: 779.000 spettatori (4,8%);
- Rai 3, Riserva indiana: 763.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 673.000 spettatori (4,8%);
- Rai 2, Macedonia del Nord – Italia: 665.000 spettatori (5,7%);
- Italia 1, CSI: 647.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Cash or Trash: 575.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 403.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 380.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Italy: 219.000 spettatori (2,3%);
- La7, Grantchester: 127.000 spettatori (1%).