La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 9 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Sarabanda (Italia 1). Ai piedi del podio La Notte dei Serpenti (Rai 2), La doppia vita di Madeleine Collins (Rai 3), In viaggio con Barbero (La7), Bohemian Rhapsody (Tv8), È sempre Cartabianca (Rete 4) e Comedy Match (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Il Commissario Montalbano : 2.559.000 spettatori (17,6%);

: 2.559.000 spettatori (17,6%); Canale 5, La Notte nel Cuore : 2.265.000 spettatori (16,1%);

: 2.265.000 spettatori (16,1%); Italia 1, Sarabanda: 954.000 spettatori (7%).

Fuori dal podio:

Rai 2, La Notte dei Serpenti : 785.000 spettatori (5,9%);

: 785.000 spettatori (5,9%); Rai 3, La doppia vita di Madeleine Collins : 757.000 spettatori (4,6%);

: 757.000 spettatori (4,6%); La7, In viaggio con Barbero : 578.000 spettatori (3,6%)

: 578.000 spettatori (3,6%) Tv8, Bohemian Rhapsody : 576.000 spettatori (4%);

: 576.000 spettatori (4%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 559.000 spettatori (4,6%);

: 559.000 spettatori (4,6%); Nove, Comedy Match: 438.000 spettatori (2,7%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.825.000 spettatori (25,3%);

: 4.825.000 spettatori (25,3%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.088.000 spettatori (21,5%);

: 4.088.000 spettatori (21,5%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.904.000 spettatori (21,4%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.441.000 spettatori (7,5%);

: 1.441.000 spettatori (7,5%); La7, In Onda : 1.250.000 spettatori (6,6%);

: 1.250.000 spettatori (6,6%); Italia 1, NCIS : 1.130.000 spettatori (6%);

: 1.130.000 spettatori (6%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.038.000 spettatori (5,7%);

: 1.038.000 spettatori (5,7%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 849.000 spettatori (4,7%);

: 849.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 745.000 spettatori (3,9%);

: 745.000 spettatori (3,9%); Rai 2, Tg2 Post : 540.000 spettatori (2,8%);

: 540.000 spettatori (2,8%); Tv8, Foodish : 525.000 spettatori (2,8%);

: 525.000 spettatori (2,8%); Nove, The Cage: 525.000 spettatori (2,8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.622.000 spettatori (25,1%);

: 3.622.000 spettatori (25,1%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.488.000 spettatori (22,8%);

: 2.488.000 spettatori (22,8%); Canale 5, Avanti un altro: 2.037.000 spettatori (15,6%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.658.000 spettatori (13,9%);

: 1.658.000 spettatori (13,9%); Canale 5, Avanti il primo : 1.366.000 spettatori (14,2%);

: 1.366.000 spettatori (14,2%); Rai 3, Blob : 872.000 spettatori (5,3%);

: 872.000 spettatori (5,3%); Rete 4, La promessa : 779.000 spettatori (4,8%);

: 779.000 spettatori (4,8%); Rai 3, Riserva indiana : 763.000 spettatori (4,4%);

: 763.000 spettatori (4,4%); Rete 4, 10 Minuti : 673.000 spettatori (4,8%);

: 673.000 spettatori (4,8%); Rai 2, Macedonia del Nord – Italia : 665.000 spettatori (5,7%);

: 665.000 spettatori (5,7%); Italia 1, CSI: 647.000 spettatori (4,1%);

647.000 spettatori (4,1%); Nove, Cash or Trash : 575.000 spettatori (3,6%);

: 575.000 spettatori (3,6%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 403.000 spettatori (3,6%);

403.000 spettatori (3,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 380.000 spettatori (2,7%);

: 380.000 spettatori (2,7%); Nove, Little Big Italy : 219.000 spettatori (2,3%);

: 219.000 spettatori (2,3%); La7, Grantchester: 127.000 spettatori (1%).