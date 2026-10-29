Ascolti TV ieri mercoledì 28 ottobre, Tale e Quale Show batte Il Volo - Uno per tutti: i dati Auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 28 ottobre 2026, premia Tale e Quale Show su Rai1, che conquista 2,86 milioni di spettatori e il 20,2% di share, staccando Il Volo – Uno per tutti su Rai1, fermo al 16% e 1,8 milioni di spettatori. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a cadere contro Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 28 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Il Volo, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di mercoledì 28 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):

Rai1, Tale e Quale Show : 2.709.000 spettatori (20,2%)

: 2.709.000 spettatori (20,2%) Canale5, Il Volo – Uno per Tutti : 1.862.000 spettatori (16%)

: 1.862.000 spettatori (16%) Rai3, Chi l’ha Visto?: 1.031.000 spettatori (7,1%)

Ai piedi del podio:

La7, Una Giornata Particolare : 963.000 spettatori (6,1%)

: 963.000 spettatori (6,1%) Italia1, The Lost City : 793.000 spettatori (4,9%)

: 793.000 spettatori (4,9%) Rete4, È Sempre Cartabianca : 488.000 spettatori (4,1%)

: 488.000 spettatori (4,1%) Nove, Il Tavolo di Che Tempo Che Fa : 530.000 spettatori (3,4%)

: 530.000 spettatori (3,4%) Nove, Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire… : 294.000 spettatori (3%)

: 294.000 spettatori (3%) Tv8, 4 Ristoranti : 410.000 spettatori (2,3%)

: 410.000 spettatori (2,3%) Rai2, Patù – La Passione delle Idee: 307.000 spettatori (2%)

Immagine AI

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di mercoledì 28 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.333.000 spettatori e 22,3% di share.

La Ruota della Fortuna si ferma a 4.049.000 spettatori e il 21%.

Questi i dati completi:

Rai1, Affari Tuoi : 4.333.000 spettatori (22,3%)

: 4.333.000 spettatori (22,3%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.049.000 spettatori (21%)

: 4.049.000 spettatori (21%) Rai1, Cinque Minuti: 3.839.000 spettatori (20,1%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, Otto e Mezzo : 1.840.000 spettatori (9,4%)

: 1.840.000 spettatori (9,4%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.498.000 spettatori (7,7%)

: 1.498.000 spettatori (7,7%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.240.000 spettatori (6,5%)

: 1.240.000 spettatori (6,5%) Rete4, 4 di Sera – Prima Parte : 1.068.000 spettatori (5,6%)

: 1.068.000 spettatori (5,6%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.054.000 spettatori (5,4%)

: 1.054.000 spettatori (5,4%) Rete4, 4 di Sera – Seconda Parte : 737.000 spettatori (3,8%)

: 737.000 spettatori (3,8%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 471.000 spettatori (2,4%)

: 471.000 spettatori (2,4%) Tv8, Foodish : 467.000 spettatori (2,4%)

: 467.000 spettatori (2,4%) Rai2, TG2 Post: 439.000 spettatori (2,2%)

ANSA

Stefano De Martino e Gerry Scotti

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di mercoledì 28 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai1, L’Eredità : 4.106.000 spettatori (24,6%)

: 4.106.000 spettatori (24,6%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.126.000 spettatori (22,7%)

: 3.126.000 spettatori (22,7%) Rai3, TGR: 2.483.000 spettatori (14,6%)

A seguire:

Canale5, Caduta Libera : 2.275.000 spettatori (14,7%)

: 2.275.000 spettatori (14,7%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.757.000 spettatori (14,1%)

: 1.757.000 spettatori (14,1%) Rai3, Blob : 1.123.000 spettatori (6,2%)

: 1.123.000 spettatori (6,2%) Rai3, Fin Che la Barca Va : 1.039.000 spettatori (5,5%)

: 1.039.000 spettatori (5,5%) Rete4, 10 Minuti : 902.000 spettatori (5,5%)

: 902.000 spettatori (5,5%) Rete4, La Promessa : 995.000 spettatori (5,4%)

: 995.000 spettatori (5,4%) Rai2, Blue Bloods – Secondo episodio : 675.000 spettatori (3,7%)

: 675.000 spettatori (3,7%) Rai2, Blue Bloods – Primo episodio : 559.000 spettatori (3,7%)

: 559.000 spettatori (3,7%) Rai2, TGSport Sera : 384.000 spettatori (3,1%)

: 384.000 spettatori (3,1%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 485.000 spettatori (2,7%)

: 485.000 spettatori (2,7%) Italia1, Grande Fratello Vip : 312.000 spettatori (2,4%)

: 312.000 spettatori (2,4%) Italia1, Studio Aperto Mag : 362.000 spettatori (2,4%)

: 362.000 spettatori (2,4%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 419.000 spettatori (2,4%)

: 419.000 spettatori (2,4%) La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca : 337.000 spettatori (2,3%)

: 337.000 spettatori (2,3%) Nove, Little Big Italy : 283.000 spettatori (2%)

: 283.000 spettatori (2%) Tv8, Foodish: 193.000 spettatori (1,6%)