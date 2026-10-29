Ascolti TV ieri mercoledì 28 ottobre, Tale e Quale Show batte Il Volo - Uno per tutti: i dati Auditel
Il programma Rai vince la prima serata con quasi 2,6 milioni di telespettatori: la sfida con Il Volo - Uno per tutti e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 28 ottobre 2026, premia Tale e Quale Show su Rai1, che conquista 2,86 milioni di spettatori e il 20,2% di share, staccando Il Volo – Uno per tutti su Rai1, fermo al 16% e 1,8 milioni di spettatori. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a cadere contro Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 28 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Il Volo, È sempre Cartabianca, Chi l'ha visto e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 28 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Il Volo, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di mercoledì 28 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai1, Tale e Quale Show: 2.709.000 spettatori (20,2%)
- Canale5, Il Volo – Uno per Tutti: 1.862.000 spettatori (16%)
- Rai3, Chi l’ha Visto?: 1.031.000 spettatori (7,1%)
Ai piedi del podio:
- La7, Una Giornata Particolare: 963.000 spettatori (6,1%)
- Italia1, The Lost City: 793.000 spettatori (4,9%)
- Rete4, È Sempre Cartabianca: 488.000 spettatori (4,1%)
- Nove, Il Tavolo di Che Tempo Che Fa: 530.000 spettatori (3,4%)
- Nove, Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire…: 294.000 spettatori (3%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 410.000 spettatori (2,3%)
- Rai2, Patù – La Passione delle Idee: 307.000 spettatori (2%)
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di mercoledì 28 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.333.000 spettatori e 22,3% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.049.000 spettatori e il 21%.
Questi i dati completi:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.333.000 spettatori (22,3%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.049.000 spettatori (21%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.839.000 spettatori (20,1%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.840.000 spettatori (9,4%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.498.000 spettatori (7,7%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.240.000 spettatori (6,5%)
- Rete4, 4 di Sera – Prima Parte: 1.068.000 spettatori (5,6%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.054.000 spettatori (5,4%)
- Rete4, 4 di Sera – Seconda Parte: 737.000 spettatori (3,8%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 471.000 spettatori (2,4%)
- Tv8, Foodish: 467.000 spettatori (2,4%)
- Rai2, TG2 Post: 439.000 spettatori (2,2%)
Stefano De Martino e Gerry Scotti
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di mercoledì 28 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai1, L’Eredità: 4.106.000 spettatori (24,6%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.126.000 spettatori (22,7%)
- Rai3, TGR: 2.483.000 spettatori (14,6%)
A seguire:
- Canale5, Caduta Libera: 2.275.000 spettatori (14,7%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.757.000 spettatori (14,1%)
- Rai3, Blob: 1.123.000 spettatori (6,2%)
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 1.039.000 spettatori (5,5%)
- Rete4, 10 Minuti: 902.000 spettatori (5,5%)
- Rete4, La Promessa: 995.000 spettatori (5,4%)
- Rai2, Blue Bloods – Secondo episodio: 675.000 spettatori (3,7%)
- Rai2, Blue Bloods – Primo episodio: 559.000 spettatori (3,7%)
- Rai2, TGSport Sera: 384.000 spettatori (3,1%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 485.000 spettatori (2,7%)
- Italia1, Grande Fratello Vip: 312.000 spettatori (2,4%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 362.000 spettatori (2,4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 419.000 spettatori (2,4%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 337.000 spettatori (2,3%)
- Nove, Little Big Italy: 283.000 spettatori (2%)
- Tv8, Foodish: 193.000 spettatori (1,6%)