Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset non centra il tris nella giornata di mercoledì 1 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai1) capace di imporsi su Avanti un altro (Canale5), poi tra prima serata e access prime time è dominio di Cologno. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale5), infatti, vince su Affari Tuoi (Rai1), mentre in prima serata è Temptation Island ad avere la meglio sui Mondiali. Sul podio Chi l’ha visto (Rai3) per l’ultima di Federica Sciarelli, giù dalle posizioni nobili invece Next (Italia1), Il padre della sposa (Rai2), Zona Bianca (Rete4), Lezioni di Mafie (La7), Paradiso amaro (Tv8) e Ex (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 1 luglio: chi ha vinto tra Mondiali, Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, Temptation Island e Zona Bianca di Giuseppe Brindisi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Temptation Island : 3.819.000 spettatori (26.6%)

: 3.819.000 spettatori (26.6%) Rai1, Mondiali 2026 – Belgio-Senegal : 3.686.000 spettatori (28.9%)

: 3.686.000 spettatori (28.9%) Rai3, Chi l’ha Visto?: 1.169.000 spettatori (7.7%)

Fuori dal podio:

Italia1, Next : 895.000 spettatori (5.4%)

: 895.000 spettatori (5.4%) Rai2, Il padre della sposa : 811.000 spettatori (5.0%)

: 811.000 spettatori (5.0%) Rete4, Zona Bianca : 507.000 spettatori (3.9%)

: 507.000 spettatori (3.9%) La7, Lezioni di Mafie : 355.000 spettatori (2.1%)

: 355.000 spettatori (2.1%) Tv8, Paradiso amaro : 252.000 spettatori (1.6%)

: 252.000 spettatori (1.6%) Nove, Ex: 222.000 spettatori (1.5%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.092.000 spettatori (23.6%)

: 4.092.000 spettatori (23.6%) Rai1, Affari Tuoi Mundial : 3.913.000 spettatori (22.9%)

: 3.913.000 spettatori (22.9%) La7, In Onda: 1.241.000 spettatori (7.3%)

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 1.301.000 spettatori (7.6%)

: 1.301.000 spettatori (7.6%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 831.000 spettatori (4.9%)

: 831.000 spettatori (4.9%) Rete4, 4 di Sera News: 749.000 spettatori (4.7%) nella prima parte, 609.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte

E ancora:

Rai2, TG2 Post : 565.000 spettatori (3.2%)

: 565.000 spettatori (3.2%) Nove, C ash or Trash – Chi Offre di Più? : 431.000 spettatori (2.5%)

: 431.000 spettatori (2.5%) Tv8, Foodish: 319.000 spettatori (1.9%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.287.000 spettatori (26.1%).

: 3.287.000 spettatori (26.1%). Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.369.000 spettatori (23.6%).

: 2.369.000 spettatori (23.6%). Rai3, TGR: 2.030.000 spettatori (15.8%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti un Altro : 1.746.000 spettatori (15.4%).

: 1.746.000 spettatori (15.4%). Canale5, Avanti il Primo : 1.258.000 spettatori (14%).

: 1.258.000 spettatori (14%). Rai2, Blue Bloods : 468.000 spettatori (3.3%).

: 468.000 spettatori (3.3%). Rai2, Italia Chiama America : 466.000 spettatori (4.6%).

: 466.000 spettatori (4.6%). Italia1, Hawaii Five-0 : 444.000 spettatori (3.2%).

: 444.000 spettatori (3.2%). Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 384.000 spettatori (2.8%).

: 384.000 spettatori (2.8%). Tv8, 4 Ristoranti: 309.000 spettatori (2.3%).

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 278.000 spettatori (2.7%).

: 278.000 spettatori (2.7%). Nove, Little Big Italy : 260.000 spettatori (2.9%).

: 260.000 spettatori (2.9%). Rete4, La Promessa : 743.000 spettatori (5.2%).

: 743.000 spettatori (5.2%). Rete4, 10 Minuti : 700.000 spettatori (5.7%).

: 700.000 spettatori (5.7%). Rai3, Blob : 861.000 spettatori (5.9%).

: 861.000 spettatori (5.9%). Rai3, Via dei Matti n° 0 : 796.000 spettatori (5.1%).

: 796.000 spettatori (5.1%). La7, Grantchester primo episodio : 96.000 spettatori (0.9%).

: 96.000 spettatori (0.9%). La7, Grantchester secondo episodio: 73.000 spettatori (0.8%).