Ascolti tv ieri mercoledì 1 ottobre chi ha vinto tra Montalbano, Io Canto Family e Chi l'ha visto

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 1 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a finire davanti a Io Canto Family (Canale 5) con Michelle Hunziker e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Barcellona-Psg di Champions League (Tv8), San Andreas (Italia 1), Lezione di mafie (La7), Realpolitik (Rete 4), Occhi di gatto (Rai 2) e Comedy Match (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 1 ottobre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l'ha visto, Michelle Hunziker, Realpolitik e Champions League
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.541.000 spettatori (16,5%);
- Canale 5, Io Canto Family: 2.354.000 spettatori (15,8%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.368.000 spettatori (8,7%).
Fuori dal podio:
- Tv8, Barcellona-Psg: 1.244.000 spettatori (6,4%);
- Italia 1, San Andreas: 809.000 spettatori (4,6%);
- La7, Lezione di mafie: 725.000 spettatori (3,9%);
- Rete 4, Realpolitik: 656.000 spettatori (5%);
- Rai 2, Occhi di gatto – 1° episodio: 575.000 spettatori (3%);
- Rai 2, Occhi di gatto – 2° episodio: 441.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Comedy Match: 340.000 spettatori (1,9%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.658.000 spettatori (22,5%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.501.000 spettatori (21,8%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.073.000 spettatori (20,2%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.894.000 spettatori (9,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.388.000 spettatori (6,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.063.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.035.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 901.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 538.000 spettatori (2,6%);
- Nove, The Cage: 458.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Champions League: 444.000 spettatori (2,2%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.957.000 spettatori (23,2%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.979.000 spettatori (19,4%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.657.000 spettatori (20,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.560.000 spettatori (14,7%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.061.000 spettatori (18%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.162.000 spettatori (6,8%);
- Rete 4, La promessa: 1.103.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Blob: 861.000 spettatori (4,5%);
- Rai 3, Riserva indiana: 756.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, CSI: 594.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, NCIS: 592.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, The Rookie: 581.000 spettatori (4%);
- Nove, Cash or Trash: 577.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 483.000 spettatori (4,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 329.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 303.000 spettatori (2,8%);
- La7, Ignoto X: 255.000 spettatori (1,8%).