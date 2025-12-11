Ascolti tv ieri mercoledì 10 dicembre chi ha vinto tra Roberto Benigni, Chi l'ha visto e la Champions League
Ascolti tv mercoledì 10 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Roberto Benigni che sfida Chi l'ha visto, La Notte nel Cuore e la Champions League
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 10 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che travolge Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Roberto Benigni (Rai 1) con Pietro – Un uomo nel vento chiude davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5). Poi, Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Real Madrid-Manchester City di Champions League (Tv8), Con Air (Rai 2), Interstellar (Italia 1), La Corrida (Nove), L’uomo della pioggia (La7) e Realpolitik (Rete 4). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 10 dicembre: chi ha vinto tra Roberto Benigni, Chi l'ha visto, La Notte nel Cuore, Champions League
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 10 dicembre: chi ha vinto tra Roberto Benigni, Chi l’ha visto, La Notte nel Cuore, Champions League
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Pietro – Un uomo nel vento: 3.998.000 spettatori (24,3%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.387.000 spettatori (15,1%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.243.000 spettatori (7,7%).
Fuori dal podio:
- Tv8, Champions League – Real Madrid-Manchester City: 1.172.000 spettatori (6%);
- Rai 2, Con Air: 628.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Interstellar: 607.o00 spettatori (4,3%);
- Nove, La Corrida: 574.000 spettatori (4,1%);
- La7, L’uomo della pioggia: 455.000 spettatori (2,6%);
- Rete 4, Realpolitik: 424.000 spettatori (3,2%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.210.000 spettatori (25,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.597.000 spettatori (22,2%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.302.000 spettatori (22,4%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.111.000 spettatori (21%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.642.000 spettatori (7,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.351.000 spettatori (6,5%);
- Italia 1, NCIS: 1.109.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.062.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 854.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 658.000 spettatori (3,2%);
- Nove, The Cage: 494.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 456.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Champions League Live: 322.000 spettatori (1,7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.460.000 spettatori (27,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.257.000 spettatori (23,7%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.681.000 spettatori (17,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.339.000 spettatori (14%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.941.000 spettatori (16,1%);
- Rai 3, Blob: 1.014.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, La promessa: 961.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 944.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 872.000 spettatori (4,6%);
- Nove, Cash or Trash: 678.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, CSI: 618.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, 9-1-1: 436.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 382.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Grande Fratello: 363.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 342.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 312.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 295.000 spettatori (2%);
- La7, Ignoto X: 270.000 spettatori (1,9%);
- Tv8, Love Bugs: 234.000 spettatori (1,4%).