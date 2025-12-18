Ascolti tv ieri mercoledì 17 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Chi l'ha visto, Sal Da Vinci e Amadeus
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 17 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che travolge Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Un Professore 3 (Rai 1) chiude davanti a Stasera… che sera! (Canale 5). Poi, Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), The Woman King (Italia 1), True Lies (Rai 2), La Corrida (Nove), Robin Hood (Tv8) e Realpolitik (Rete 4). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Un Professore 3 – 1° episodio: 3.617.000 spettatori (20,1%);
- Rai 1, Un Professore 3 – 2° episodio: 3.234.000 spettatori (23,2%);
- Canale 5, Stasera… che sera!: 2.172.000 spettatori (16,9%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.329.000 spettatori (8,8%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.110.000 spettatori (6,7%);
- Italia 1, The Woman King: 873.o00 spettatori (5,7%);
- Rai 2, True Lies: 678.000 spettatori (4,3%);
- Nove, La Corrida: 472.000 spettatori (3,8%);
- Tv8, Robin Hood: 392.000 spettatori (2,6%);
- Rete 4, Realpolitik: 360.000 spettatori (2,9%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.674.000 spettatori (28,3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.502.000 spettatori (22,4%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.223.000 spettatori (22,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.708.000 spettatori (20%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.588.000 spettatori (7,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.473.000 spettatori (7,3%);
- Italia 1, NCIS: 952.000 spettatori (4,8%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.078.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 940.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 803.000 spettatori (4%);
- Nove, The Cage: 519.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Foodish: 479.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 405.000 spettatori (2%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.508.000 spettatori (28,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.307.000 spettatori (24,5%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.757.000 spettatori (18,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.128.000 spettatori (13%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.073.000 spettatori (16,5%);
- Rete 4, La promessa: 1.078.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 908.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Blob: 868.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 779.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 768.000 spettatori (4,5%);
- Italia 1, CSI: 607.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, 9-1-1: 388.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 361.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 334.000 spettatori (2,3%);
- Italia 1, Grande Fratello: 332.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, TgSport Sera: 310.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 300.000 spettatori (2%);
- La7, Ignoto X: 255.000 spettatori (1,8%);
- Tv8, Love Bugs: 200.000 spettatori (1,2%).