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Ascolti tv ieri mercoledì 10 giugno chi ha vinto tra Super Karaoke, Dino Zoff, Chi l'ha visto, Nicola Gratteri

Ascolti tv mercoledì 10 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Dino Zoff che affronta Super Karaoke, Nicola Gratteri e Chi l'ha visto

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 10 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però Reazione a Catena riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Dino Zoff (Rai 1) chiude dietro a Super Karaoke (Canale 5) ma davanti a Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Lezioni di Mafie (La7) con Nicola GratteriLa sottile linea della vendetta (Rai 2), The Assassin (Italia 1), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Quattro matrimoni (Tv8) e Femmine contro maschi (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 10 giugno: chi ha vinto tra Dino Zoff, Super Karaoke, Chi l’ha visto e Lezioni di Mafie

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Canale 5, Super Karaoke: 2.100.000 spettatori (19,6%);
  • Rai 1, Dino Zoff: 1.557.o00 spettatori (10,6%);
  • Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.282.000 spettatori (9,4%).

Fuori dal podio:

  • La7, Lezioni di Mafie: 682.000 spettatori (4,6%);
  • Rai 2, La sottile linea della vendetta: 664.000 spettatori (4,4%);
  • Italia 1, The Assassin: 575.000 spettatori (4,4%);
  • Rete 4, Realpolitik: 526.000 spettatori (4,7%);
  • Tv8, Quattro matrimoni – 1° episodio: 494.000 spettatori (3,1%);
  • Nove, Femmine contro maschi: 475.000 spettatori (3,3%);
  • Tv8, Quattro matrimoni – 2° episodio: 341.000 spettatori (3,3%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.427.000 spettatori (24,7%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.139.000 spettatori (23%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 3.424.000 spettatori (21,2%).

Ai piedi del podio:

  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.391.000 spettatori (20,4%);
  • La7, Otto e Mezzo: 1.755.000 spettatori (9,9%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.284.000 spettatori (7,2%);
  • Italia 1, NCIS: 942.000 spettatori (5,3%).

E ancora:

  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 757.000 spettatori (4,5%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 574.000 spettatori (3,2%);
  • Nove, Cash or Trash: 452.000 spettatori (2,5%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 375.000 spettatori (2,1%);
  • Tv8, Celebrity Chef: 367.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 3.274.000 spettatori (25,2%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.286.000 spettatori (22,4%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.018.000 spettatori (16,9%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 1.984.000 spettatori (14,9%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.364.000 spettatori (14,7%);
  • Rete 4, La promessa: 931.000 spettatori (6,3%);
  • Rai 3, Tribù: 835.000 spettatori (5,2%);
  • Rai 3, Blob: 831.000 spettatori (5,5%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 741.000 spettatori (5,8%);
  • Italia 1, Hawaii Five-0: 622.000 spettatori (4,3%);
  • Rai 2, FBI – 2° episodio: 457.000 spettatori (3,1%);
  • Nove, Cash or Trash: 450.000 spettatori (3,2%).

E ancora:

  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 367.000 spettatori (3,3%);
  • La7, Ignoto X: 301.000 spettatori (2,7%);
  • Rai 2, FBI – 1° episodio: 288.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 288.000 spettatori (2,2%);
  • Nove, Little Big Italy: 254.000 spettatori (3,1%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 233.000 spettatori (2,5%).

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