Ascolti tv ieri mercoledì 10 settembre chi ha vinto tra Fiorella Mannoia, Chi l'ha visto e Rocco Schiavone
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 10 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Semplicemente Fiorella (Rai 1) a finire davanti a My Mother (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Rocco Schiavone 5 (Rai 2), Sarabanda (Italia 1), Zona Bianca (Rete 4), Robin Hood (Tv8), 11 settembre – Io c’ero (Nove) e World Trade Center (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Semplicemente Fiorella: 2.372.000 spettatori (17%);
- Canale 5, My Mother: 1.942.000 spettatori (13,3%);
- Rai 3,Chi l’ha visto?: 1.232.000 spettatori (8,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Rocco Schiavone 5: 1.024.000 spettatori (6,4%);
- Italia 1, Sarabanda: 855.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, Zona Bianca: 559.000 spettatori (4,5%);
- Tv8, Robin Hood: 524.000 spettatori (3,6%);
- Nove, 11 settembre – Io c’ero: 432.000 spettatori (2,6%);
- La7, World Trade Center: 419.000 spettatori (2,6%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.965.000 spettatori (25,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.080.000 spettatori (21,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.073.000 spettatori (20,9%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.492.000 spettatori (7,6%);
- La7, In Onda: 1.352.000 spettatori (6,9%);
- Italia 1, NCIS: 1.106.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.066.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 962.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 798.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, Tg2 Post: 680.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, Foodish: 553.000 spettatori (2,9%);
- Nove, The Cage: 521.000 spettatori (2,7%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.606.000 spettatori (25,3%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.526.000 spettatori (23,1%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.387.000 spettatori (18,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.277.000 spettatori (15,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.520.000 spettatori (15,3%);
- Rai 3, Blob: 869.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, La promessa: 859.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 843.000 spettatori (6,1%);
- Rai 3, Riserva indiana: 755.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Cash or Trash: 585.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, NCIS: 549.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, CSI: 476.000 spettatori (3%);
- Rai 2, The Rookie: 444.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 395.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, TgSport Sera: 373.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 346.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 238.000 spettatori (2,5%);
- La7, Grantchester: 127.000 spettatori (1%).