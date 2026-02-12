Ascolti tv ieri mercoledì 11 febbraio chi ha vinto tra One Life, Una nuova vita, Chi l'ha visto e Olimpiadi
Ascolti tv mercoledì 11 febbraio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Una Nuova Vita che affronta One Life, Chi l'ha visto, Olimpiadi e la Coppa Italia
La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 11 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5), ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, invece, One Life (Rai 1) viene superato da Una Nuova Vita con Anna Valle (Canale 5) e dalle Olimpiadi (Rai 2). Ai piedi del podio Bologna-Lazio (Italia 1), Chi l’ha visto? (Rai 3), Una giornata particolare (La7), Realpolitik (Rete 4), Now you see me (Tv8) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 11 febbraio: chi ha vinto tra One Live, Una Nuova Vita con Anna Valle, Chi l'ha visto e Coppa Italia
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
, ,
Ascolti tv 11 febbraio: chi ha vinto tra One Live, Una Nuova Vita con Anna Valle, Chi l’ha visto e Coppa Italia
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Una nuova vita: 3.044.000 spettatori (19,7%);
- Rai 2, Olimpiadi: 2.670.000 spettatori (13,4%);
- Rai 1, One Life: 1.802.000 spettatori (10,2%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Bologna-Lazio: 1.761.o00 spettatori (8,7%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.359.000 spettatori (8,2%);
- La7, Una giornata particolare: 876.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, Realpolitik: 548.000 spettatori (4,1%);
- Tv8, Now you see me: in attesa del dato
- Nove, Little Big Italy: in attesa del dato
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.868.000 spettatori (22,6%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.812.000 spettatori (22,3%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.788.000 spettatori (18,5%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.715.000 spettatori (18,4%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.612.000 spettatori (7,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.507.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.073.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.014.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 785.000 spettatori (3,6%).
E ancora:
- Italia 1, Coppa Italia Live: 491.000 spettatori (2,4%);
- Nove, The Cage: in attesa del dato
- Tv8, Celebrity Chef: in attesa del dato
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.309.000 spettatori (24,6%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.073.000 spettatori (21,4%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.766.000 spettatori (13,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Olimpiadi – Slittino: 2.546.000 spettatori (17,5%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.428.000 spettatori (15%).
- Rai 2, Olimpiadi – Pattinaggio sul ghiaccio: 2.348.000 spettatori (13,9%);
- Rai 3, TGR: 2.034.000 spettatori (11,4%);
- Rete 4, La promessa: 1.067.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Blob: 934.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 796.000 spettatori (4,6%);
- Rai 3, Via dei Matti N°0: 734.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, CSI: 598.000 spettatori (3,2%).
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 413.000 spettatori (2,8%);
- La7, Ignoto X: 226.000 spettatori (1,5%);
- Nove, Cash or Trash: in attesa del dato
- Nove, Little Big Italy: in attesa del dato
- Tv8, 4 Ristoranti: in attesa del dato