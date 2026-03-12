Ascolti tv ieri mercoledì 11 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto e Saviano
Ascolti tv mercoledì 11 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Stasera tutto è possibile che affronta Vanina, Champions League, Chi l'ha visto e Saviano
La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 11 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5) ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Vanina – Un vicequestore a Catania 2 (Canale 5) chiude alle spalle di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (Rai 2) ma davanti a Cado dalle nubi (Italia 1) con Checco Zalone. Ai piedi del podio Un amore a 5 stelle (Rai 1), Chi l’ha visto? (Rai 3), La giusta distanza (La7) con Roberto Saviano, Psg-Chelsea di Champions League (Tv8), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate e Io, Vladimir (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 11 marzo: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Vanina, Chi l'ha visto, Champions League e Saviano
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
, ,
Ascolti tv 11 marzo: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Vanina, Chi l’ha visto, Champions League e Saviano
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 2, Stasera tutto è possibile: 2.215.000 spettatori (16,7%);
- Canale 5, Vanina – Un vicequestore a Catania 2: 1.797.000 spettatori (13,1%);
- Italia 1, Cado dalle nubi: 1.705.o00 spettatori (9,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 1, Un amore a 5 stelle: 1.618.000 spettatori (9,7%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.409.000 spettatori (8,2%);
- La7, La giusta distanza: 834.000 spettatori (4,7%);
- Tv8, Psg-Chelsea: 831.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, Realpolitik: 546.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Io, Vladimir: 257.000 spettatori (1,5%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.998.000 spettatori (24%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.714.000 spettatori (22,7%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.231.000 spettatori (21,2%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.806.000 spettatori (18,8%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.875.000 spettatori (9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.518.000 spettatori (7,2%);
- Italia 1, NCIS: 1.259.000 spettatori (6,1%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.228.000 spettatori (6,1%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 979.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 781.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, Tg2 Post: 616.000 spettatori (2,9%);
- Nove, The Cage: 462.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Champions League Live: 321.000 spettatori (1,6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.654.000 spettatori (27,2%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.388.000 spettatori (24,7%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.579.000 spettatori (16,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.497.000 spettatori (14,4%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.686.000 spettatori (13,8%);
- Rete 4, La promessa: 1.048.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 938.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 1.017.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Il Provinciale: 931.000 spettatori (4,7%);
- Nove, Cash or Trash: 751.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 720.000 spettatori (3,9%).
E ancora:
- Rai 2, 9-1-1: 513.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 511.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 413.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, TgSport Sera: 403.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 336.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 335.000 spettatori (2,9%);
- La7, Ignoto X: 240.000 spettatori (1,7%).