Ascolti TV ieri mercoledì 11 novembre, Tale e Quale Show vince contro Viola come il Mare: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 11 novembre 2026, ha visto Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai 1 chiudere davanti a Viola come il Mare 3 su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 3.112.000 spettatori e il 22,8%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1.970.000 (14%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 11 novembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Viola come il Mare, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto, Una Giornata Particolare e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di mercoledì 11 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai 1, Tale e Quale Show : 3.112.000 spettatori (22,8%);

: 3.112.000 spettatori (22,8%); Canale 5, Viola come il Mare 3 : 1.970.000 spettatori (17%);

: 1.970.000 spettatori (17%); La7, Una giornata particolare: 1.295.000 spettatori (9,1%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Chi l’ha visto? : 963.000 spettatori (6,6%);

: 963.000 spettatori (6,6%); Italia 1, La guerra di domani : 886.000 spettatori (5,8%);

: 886.000 spettatori (5,8%); Nove, Il Tavolo di Che tempo che fa : 651.000 spettatori (4,2%);

: 651.000 spettatori (4,2%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 612.000 spettatori (5,1%);

: 612.000 spettatori (5,1%); Tv8, 4 Ristoranti : 350.000 spettatori (2,5%);

: 350.000 spettatori (2,5%); Rai 2, Patù: 239.000 spettatori (1,6%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna mercoledì 11 novembre.

Affari Tuoi raggiunge 4.860.000 spettatori e il 24,7%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.249.000 spettatori (21,7%).

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.860.000 spettatori (24,7%);

: 4.860.000 spettatori (24,7%); Canale 5 , La Ruota della Fortuna : 4.249.000 spettatori (21,7%);

, : 4.249.000 spettatori (21,7%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.200.000 spettatori (22,3%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, Otto e Mezzo : 1.998.000 spettatori (10,1%);

: 1.998.000 spettatori (10,1%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.496.000 spettatori (7,6%);

: 1.496.000 spettatori (7,6%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.147.000 spettatori (6,1%);

: 1.147.000 spettatori (6,1%); Italia 1, NCIS : 1.015.000 spettatori (5,2%);

: 1.015.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.000.000 spettatori (5,2%);

: 1.000.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 846.000 spettatori (4,3%);

: 846.000 spettatori (4,3%); Nove, Cash or Trash : 495.000 spettatori (2,5%);

: 495.000 spettatori (2,5%); Rai 2, TG2 Post: 477.000 spettatori (2,4%).

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di mercoledì 11 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su TGR e Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, L’Eredità : 4.467.000 spettatori (26,5%);

: 4.467.000 spettatori (26,5%); Rai 3, TGR : 2.632.000 spettatori (15,5%);

: 2.632.000 spettatori (15,5%); Canale 5, Caduta Libera: 2.368.000 spettatori (15,2%).

A seguire:

Rai 3, Blob : 1.068.000 spettatori (5,9%);

: 1.068.000 spettatori (5,9%); Rete 4, La Promessa : 944.000 spettatori (5,2%);

: 944.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 10 Minuti : 902.000 spettatori (5,5%);

: 902.000 spettatori (5,5%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 842.000 spettatori (4,7%);

: 842.000 spettatori (4,7%); Rai 3, Generazione Bellezza : 809.000 spettatori (4,3%);

: 809.000 spettatori (4,3%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 684.000 spettatori (4,5%);

: 684.000 spettatori (4,5%); Nove, Cash or Trash : 487.000 spettatori (2,8%);

: 487.000 spettatori (2,8%); Italia 1, CSI : 469.000 spettatori (2,6%);

: 469.000 spettatori (2,6%); Rai 2, TgSport Sera : 440.000 spettatori (3,5%);

: 440.000 spettatori (3,5%); Tv8, Foodish : 432.000 spettatori (2,5%);

: 432.000 spettatori (2,5%); La7, Ignoto X : 428.000 spettatori (2,9%);

: 428.000 spettatori (2,9%); Italia 1, Gf Vip : 333.000 spettatori (2,5%);

: 333.000 spettatori (2,5%); Nove, Little Big Italy : 305.000 spettatori (2,6%);

: 305.000 spettatori (2,6%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 298.000 spettatori (2%).