Ascolti TV ieri mercoledì 11 novembre, Tale e Quale Show vince contro Viola come il Mare: i dati Auditel
Tale e Quale Show vince la prima serata con oltre 3,1 milioni di spettatori: la sfida con Viola come il Mare e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 11 novembre 2026, ha visto Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai 1 chiudere davanti a Viola come il Mare 3 su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 3.112.000 spettatori e il 22,8%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1.970.000 (14%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 11 novembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Viola come il Mare, È sempre Cartabianca, Chi l'ha visto, Una Giornata Particolare e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 11 novembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Viola come il Mare, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto, Una Giornata Particolare e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di mercoledì 11 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Tale e Quale Show: 3.112.000 spettatori (22,8%);
- Canale 5, Viola come il Mare 3: 1.970.000 spettatori (17%);
- La7, Una giornata particolare: 1.295.000 spettatori (9,1%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 963.000 spettatori (6,6%);
- Italia 1, La guerra di domani: 886.000 spettatori (5,8%);
- Nove, Il Tavolo di Che tempo che fa: 651.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 612.000 spettatori (5,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 350.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Patù: 239.000 spettatori (1,6%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna mercoledì 11 novembre.
Affari Tuoi raggiunge 4.860.000 spettatori e il 24,7%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.249.000 spettatori (21,7%).
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.860.000 spettatori (24,7%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.249.000 spettatori (21,7%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.200.000 spettatori (22,3%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.998.000 spettatori (10,1%);
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.496.000 spettatori (7,6%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.147.000 spettatori (6,1%);
- Italia 1, NCIS: 1.015.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.000.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 846.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 495.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, TG2 Post: 477.000 spettatori (2,4%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di mercoledì 11 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su TGR e Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.467.000 spettatori (26,5%);
- Rai 3, TGR: 2.632.000 spettatori (15,5%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.368.000 spettatori (15,2%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.068.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, La Promessa: 944.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 902.000 spettatori (5,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 842.000 spettatori (4,7%);
- Rai 3, Generazione Bellezza: 809.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 684.000 spettatori (4,5%);
- Nove, Cash or Trash: 487.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, CSI: 469.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, TgSport Sera: 440.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, Foodish: 432.000 spettatori (2,5%);
- La7, Ignoto X: 428.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, Gf Vip: 333.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 305.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 298.000 spettatori (2%).