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Ascolti TV ieri mercoledì 11 novembre, Tale e Quale Show vince contro Viola come il Mare: i dati Auditel

Tale e Quale Show vince la prima serata con oltre 3,1 milioni di spettatori: la sfida con Viola come il Mare e tutti i dati Auditel

4 min di lettura

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 11 novembre 2026, ha visto Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai 1 chiudere davanti a Viola come il Mare 3 su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 3.112.000 spettatori e il 22,8%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1.970.000 (14%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 11 novembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Viola come il Mare, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto, Una Giornata Particolare e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di mercoledì 11 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

  • Rai 1, Tale e Quale Show: 3.112.000 spettatori (22,8%);
  • Canale 5, Viola come il Mare 3: 1.970.000 spettatori (17%);
  • La7, Una giornata particolare: 1.295.000 spettatori (9,1%).

Ai piedi del podio:

  • Rai 3, Chi l’ha visto?: 963.000 spettatori (6,6%);
  • Italia 1, La guerra di domani: 886.000 spettatori (5,8%);
  • Nove, Il Tavolo di Che tempo che fa: 651.000 spettatori (4,2%);
  • Rete 4, È sempre Cartabianca: 612.000 spettatori (5,1%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 350.000 spettatori (2,5%);
  • Rai 2, Patù: 239.000 spettatori (1,6%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna mercoledì 11 novembre.

Affari Tuoi raggiunge 4.860.000 spettatori e il 24,7%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.249.000 spettatori (21,7%).

Questi i dati completi:

  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.860.000 spettatori (24,7%);
  • Canale 5La Ruota della Fortuna: 4.249.000 spettatori (21,7%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 4.200.000 spettatori (22,3%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.998.000 spettatori (10,1%);
  • Rai 3, Un Posto al Sole: 1.496.000 spettatori (7,6%);
  • Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.147.000 spettatori (6,1%);
  • Italia 1, NCIS: 1.015.000 spettatori (5,2%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.000.000 spettatori (5,2%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 846.000 spettatori (4,3%);
  • Nove, Cash or Trash: 495.000 spettatori (2,5%);
  • Rai 2, TG2 Post: 477.000 spettatori (2,4%).
Stefano De Martino e Gerry ScottiANSA
Stefano De Martino e Gerry Scotti

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di mercoledì 11 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su TGRCaduta Libera.

I dati completi:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.467.000 spettatori (26,5%);
  • Rai 3, TGR: 2.632.000 spettatori (15,5%);
  • Canale 5, Caduta Libera: 2.368.000 spettatori (15,2%).

A seguire:

  • Rai 3, Blob: 1.068.000 spettatori (5,9%);
  • Rete 4, La Promessa: 944.000 spettatori (5,2%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 902.000 spettatori (5,5%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 842.000 spettatori (4,7%);
  • Rai 3, Generazione Bellezza: 809.000 spettatori (4,3%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 684.000 spettatori (4,5%);
  • Nove, Cash or Trash: 487.000 spettatori (2,8%);
  • Italia 1, CSI: 469.000 spettatori (2,6%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 440.000 spettatori (3,5%);
  • Tv8, Foodish: 432.000 spettatori (2,5%);
  • La7, Ignoto X: 428.000 spettatori (2,9%);
  • Italia 1, Gf Vip: 333.000 spettatori (2,5%);
  • Nove, Little Big Italy: 305.000 spettatori (2,6%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 298.000 spettatori (2%).

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