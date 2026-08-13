Ascolti tv ieri mercoledì 12 agosto chi ha vinto tra Noos, Europei di Atletica e Ricchi a tutti i costi
Ascolti tv mercoledì 12 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Noos di Alberto Angela che sfida Ricchi a tutti i costi e gli Europei di Atletica
Mediaset non centra il tris nella giornata di mercoledì 12 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time e prima serata. In access, infatti, è dominio di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è Ricchi a tutti i costi (Canale 5) a vincere Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela (Rai1) e sugli Europei di Atletica (Rai 2). Fuori dal podio Chicago P.D. (Italia1), Un giorno in Pretura (Rai3), Shall we dance? (Rete4), RIP – Roast in Peace (Tv8), Il monaco (Nove) e La Giusta distanza (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 12 agosto: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela, Europei di Atletica e Ricchi a tutti i costi
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 12 agosto: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela, Europei di Atletica e Ricchi a tutti i costi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Canale5, Ricchi a tutti i costi: 1.638.000 spettatori (14.6%)
- Rai1, Noos – L’Avventura della Conoscenza: 1.218.000 spettatori (11.7%)
- Rai2, Europei di Atletica: 1.449.000 spettatori (11.1%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Chicago P.D.: 822.000 spettatori (7.3%)
- Rai3, Un Giorno in Pretura: 639.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, Shall We Dance?: 509.000 spettatori (4.3%)
- Tv8, RIP – Roast in Peace (2° episodio): 302.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Il monaco: 265.000 spettatori (2.5%)
- La7, La Giusta Distanza: 285.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, RIP – Roast in Peace (1° episodio): 297.000 spettatori (2.3%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.953.000 spettatori (28.1%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.218.000 spettatori (23.7%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.183.000 spettatori (15.5%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 932.000 spettatori (6.7%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 851.000 spettatori (6.1%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 583.000 spettatori (4.3%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 574.000 spettatori (4.1%)
E ancora:
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 330.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 265.000 spettatori (2.0%)
- Rai3, L’Appartamento – Sold Out: 254.000 spettatori (1.8%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.446.000 spettatori (21.8%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.698.000 spettatori (18.2%)
- Canale5, The Wall – I Protagonosti: 1.476.000 spettatori (16.9%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.666.000 spettatori (16.2%)
- Rai3, TGR (news): 1.671.000 spettatori (14.7%)
- Rai2, Europei di Nuoto: 912.000 spettatori (8.7%)
- Rete4, La Promessa: 766.000 spettatori (6.2%)
- Rete4, 10 Minuti: 577.000 spettatori (5.3%)
- Rai3, Blob: 624.000 spettatori (4.9%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 388.000 spettatori (4.0%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 452.000 spettatori (3.5%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 382.000 spettatori (3.2%)
E ancora:
- Nove, Little Big Italy: 232.000 spettatori (2.7%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 317.000 spettatori (2.6%)
- La7, Grantchester (2° episodio): 167.000 spettatori (1.6%)
- La7, Grantchester (1° episodio): 117.000 spettatori (1.4%)
- Tv8, 4 Hotel: 114.000 spettatori (1.1%)