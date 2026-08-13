Mediaset non centra il tris nella giornata di mercoledì 12 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time e prima serata. In access, infatti, è dominio di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è Ricchi a tutti i costi (Canale 5) a vincere Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela (Rai1) e sugli Europei di Atletica (Rai 2). Fuori dal podio Chicago P.D. (Italia1), Un giorno in Pretura (Rai3), Shall we dance? (Rete4), RIP – Roast in Peace (Tv8), Il monaco (Nove) e La Giusta distanza (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 12 agosto: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela, Europei di Atletica e Ricchi a tutti i costi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Canale5, Ricchi a tutti i costi : 1.638.000 spettatori (14.6%)

: 1.638.000 spettatori (14.6%) Rai1, Noos – L’Avventura della Conoscenza : 1.218.000 spettatori (11.7%)

: 1.218.000 spettatori (11.7%) Rai2, Europei di Atletica: 1.449.000 spettatori (11.1%)

Fuori dal podio:

Italia1, Chicago P.D .: 822.000 spettatori (7.3%)

.: 822.000 spettatori (7.3%) Rai3, Un Giorno in Pretura : 639.000 spettatori (5.3%)

: 639.000 spettatori (5.3%) Rete4, Shall We Dance? : 509.000 spettatori (4.3%)

: 509.000 spettatori (4.3%) Tv8, RIP – Roast in Peace (2° episodio) : 302.000 spettatori (2.6%)

: 302.000 spettatori (2.6%) Nove, Il monaco : 265.000 spettatori (2.5%)

: 265.000 spettatori (2.5%) La7, La Giusta Distanza : 285.000 spettatori (2.3%)

: 285.000 spettatori (2.3%) Tv8, RIP – Roast in Peace (1° episodio): 297.000 spettatori (2.3%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.953.000 spettatori (28.1%)

: 3.953.000 spettatori (28.1%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.218.000 spettatori (23.7%)

: 3.218.000 spettatori (23.7%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.183.000 spettatori (15.5%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 932.000 spettatori (6.7%)

: 932.000 spettatori (6.7%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 851.000 spettatori (6.1%)

: 851.000 spettatori (6.1%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte) : 583.000 spettatori (4.3%)

: 583.000 spettatori (4.3%) Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 574.000 spettatori (4.1%)

E ancora:

Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 330.000 spettatori (2.3%)

: 330.000 spettatori (2.3%) Tv8, 4 Ristoranti : 265.000 spettatori (2.0%)

: 265.000 spettatori (2.0%) Rai3, L’Appartamento – Sold Out: 254.000 spettatori (1.8%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.446.000 spettatori (21.8%)

: 2.446.000 spettatori (21.8%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.698.000 spettatori (18.2%)

: 1.698.000 spettatori (18.2%) Canale5, The Wall – I Protagonosti: 1.476.000 spettatori (16.9%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.666.000 spettatori (16.2%)

: 1.666.000 spettatori (16.2%) Rai3, TGR (news) : 1.671.000 spettatori (14.7%)

: 1.671.000 spettatori (14.7%) Rai2, Europei di Nuoto : 912.000 spettatori (8.7%)

: 912.000 spettatori (8.7%) Rete4, La Promessa : 766.000 spettatori (6.2%)

: 766.000 spettatori (6.2%) Rete4, 10 Minuti : 577.000 spettatori (5.3%)

: 577.000 spettatori (5.3%) Rai3, Blob : 624.000 spettatori (4.9%)

: 624.000 spettatori (4.9%) Italia1, Studio Aperto Mag : 388.000 spettatori (4.0%)

: 388.000 spettatori (4.0%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica ): 452.000 spettatori (3.5%)

): 452.000 spettatori (3.5%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 382.000 spettatori (3.2%)

E ancora:

Nove, Little Big Italy : 232.000 spettatori (2.7%)

: 232.000 spettatori (2.7%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 317.000 spettatori (2.6%)

: 317.000 spettatori (2.6%) La7, Grantchester (2° episodio) : 167.000 spettatori (1.6%)

: 167.000 spettatori (1.6%) La7, Grantchester (1° episodio) : 117.000 spettatori (1.4%)

: 117.000 spettatori (1.4%) Tv8, 4 Hotel: 114.000 spettatori (1.1%)