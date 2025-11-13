Ascolti tv ieri mercoledì 12 novembre chi ha vinto tra Sinner, Il Commissario Montalbano e Chi l'ha visto
Ascolti tv mercoledì 12 novembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Montalbano che sfida Sinner, Chi l'ha visto e La Corrida
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 12 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che travolge Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, la partita delle ATP Finals tra Sinner e Zverev (Rai 2) chiude davanti a Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti e La Notte nel Cuore (Canale 5). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Una giornata particolare (La7), Edge of Tomorrow (Italia 1), La Corrida (Nove), Realpolitik (Rete 4) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 12 novembre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l'ha visto, Sinner, Realpolitik e Amadeus
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 12 novembre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l’ha visto, Sinner, Realpolitik e Amadeus
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 2, ATP Finals Sinner-Zverev: 2.934.000 spettatori (13,9%);
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.642.000 spettatori (15,6%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.355.000 spettatori (14,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.459.000 spettatori (9,3%);
- La7, Una giornata particolare: 920.000 spettatori (5,2%);
- Italia 1, Edge of Tomorrow: 819.000 spettatori (4,6%);
- Nove, La Corrida: 649.000 spettatori (3,3%);
- Rete 4, Realpolitik: 416.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 366.000 spettatori (2,5%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.144.000 spettatori (23,9%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.221.000 spettatori (19,6%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.061.000 spettatori (19,6%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.813.000 spettatori (18,9%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.451.000 spettatori (6,8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.272.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 931.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 852.000 spettatori (4,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 798.000 spettatori (3,7%);
- Nove, The Cage: 449.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, Foodish: 326.000 spettatori (1,6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.779.000 spettatori (27,7%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.457.000 spettatori (24,2%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.163.000 spettatori (19,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.280.000 spettatori (13%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.240.000 spettatori (17%);
- Rai 3, Blob: 1.008.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 823.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 781.000 spettatori (4%);
- Rete 4, La promessa: 955.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, CSI: 693.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 657.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 616.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 515.000 spettatori (4%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 485.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Little Big Italy: 349.000 spettatori (2,7%).
- Tv8, 4 Ristoranti: 283.000 spettatori (1,6%);
- La7, Ignoto X: 261.000 spettatori (1,7%).