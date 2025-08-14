Ascolti tv ieri mercoledì 13 agosto chi ha vinto tra Poly, Rocco Schiavone, Fragili 2 e Il Colibrì

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai torna a piazzare la doppietta nella giornata di mercoledì 13 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Rai1 sia in prima serata con Poly (che ha superato Fragili 2 al debutto su Canale5) sia nel preserale con Reazione a catena che batteSarabanda. In access prime time invece si conferma la strapotere de La Ruota della Fortuna (che ha staccato Techetechetè). In prima serata bene anche Rocco Schiavone (Rai2), Il Colibrì (Rai3), Zona Bianca (Rete4),Chicago Med (Italia1), La torre di Babele (La7), Harry ti presento Sally (Tv8) e Ghostbusters II (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 13 agosto chi ha vinto tra Poly, Rocco Schiavone, Fragili 2 e Il Colibrì

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Poly : 1.380.000 spettatori (12%);

: 1.380.000 spettatori (12%); Canale5, Fragili 2 : 1.272.000 spettatori (11.4%);

: 1.272.000 spettatori (11.4%); Rete4, Zona Bianca: 709.000 spettatori (7.2%).

Fuori dal podio:

Italia1, Chicago Med : 799.000 spettatori (6.3%);

: 799.000 spettatori (6.3%); Rai2, Rocco Schiavone 4 : 771.000 spettatori (6.1%);

: 771.000 spettatori (6.1%); Rai3, Il colibrì : 370.000 spettatori (3.2%);

: 370.000 spettatori (3.2%); La7, La Torre di Babele : 412.000 spettatori (3.2%);

: 412.000 spettatori (3.2%); Tv8, Harry ti presento Sally : 227.000 spettatori (1.9%);

: 227.000 spettatori (1.9%); Nove, Ghostbusters II: 336.000 spettatori (2.9%).

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.726.000 spettatori (26.7%);

: 3.726.000 spettatori (26.7%); Rai1, Techetechetè : 2.258.000 spettatori (16.2%);

: 2.258.000 spettatori (16.2%); La7, In Onda: 894.000 spettatori (6.4%)

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. New Orleans : 782.000 spettatori (5.7%);

: 782.000 spettatori (5.7%); Rai3, Viaggio in Italia: 480.000 spettatori (3.6%);

480.000 spettatori (3.6%); Rai3, Fin Che la Barca Va : 301.000 spettatori (2.2%);

: 301.000 spettatori (2.2%); Rete4, 4 di Sera News : 709.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 651.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte;

: 709.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 651.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte; Tv8, 4 Ristoranti : 341.000 spettatori (2.5%);

: 341.000 spettatori (2.5%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 452.000 spettatori (3.2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.727.000 spettatori (24.5%);

: 2.727.000 spettatori (24.5%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.946.000 spettatori (21.4%);

: 1.946.000 spettatori (21.4%); Canale5, Sarabanda: 1.784.000 spettatori (17.4%).

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.319.000 spettatori (15.9%);

: 1.319.000 spettatori (15.9%); Rai2, TGSport Sera : 443.000 spettatori (5.4%);

: 443.000 spettatori (5.4%); Rai2, The Rookie : 419.000 spettatori (4.2%);

: 419.000 spettatori (4.2%); Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 497.000 spettatori (4.1%);

: 497.000 spettatori (4.1%); Italia1, Studio Aperto Mag : 328.000 spettatori (3.6%);

: 328.000 spettatori (3.6%); Italia1, C.S.I. Miami : 387.000 spettatori (3.3%);

: 387.000 spettatori (3.3%); Rai3, TGR : 1.655.000 spettatori (14.7%);

: 1.655.000 spettatori (14.7%); Rai3, Blob : 597.000 spettatori (4.8%);

: 597.000 spettatori (4.8%); Rete4, La Promessa : 751.000 spettatori (6.2%);

: 751.000 spettatori (6.2%); La7, Famiglie d’Italia : 1213.000 spettatori (1.3%);

: 1213.000 spettatori (1.3%); Tv8, 4 Hotel : 198.000 spettatori (1.8%);

: 198.000 spettatori (1.8%); Nove, Little Big Italy : 230.000 spettatori (2.7%);

: 230.000 spettatori (2.7%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 315.000 spettatori (2.6%).