Ascolti tv ieri mercoledì 13 maggio chi ha vinto tra Coppa Italia, Alessandro Siani e Chi l'ha visto
Ascolti tv mercoledì 13 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Alessandro Siani che affronta Coppa Italia, Mare Fuori 6 e Chi l'ha visto
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 13 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) senza La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Succede anche nelle migliori famiglie (Rai 1) chiude dietro a Coppa Italia (Canale 5) ma davanti a Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Il richiamo della foresta (Italia 1), Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Enrico Brignano Show (Nove), Mare Fuori 6 (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate e Internazionali d’Italia (Tv8).Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 13 maggio: chi ha vinto tra Succede anche nelle migliori famiglie, Mare Fuori 6, Coppa Italia e Chi l'ha visto
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi senza la Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 13 maggio: chi ha vinto tra Succede anche nelle migliori famiglie, Mare Fuori 6, Coppa Italia e Chi l’ha visto
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Coppa Italia: 5.566.000 spettatori (27,8%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.551.000 spettatori (9,7%);
- Rai 1, Succede anche nelle migliori famiglie: 2.482.o00 spettatori (12,4%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Il richiamo della foresta: 1.133.000 spettatori (6,1%);
- La7, Una giornata particolare: 710.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Enrico Brignano Show: 674.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Mare Fuori 6: 669.000 spettatori (3,8%);
- Rete 4, Realpolitik: 467.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, Internazionali d’Italia: 282.000 spettatori (1,4%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi senza la Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.010.000 spettatori (23,3%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.993.000 spettatori (20,8%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.628.000 spettatori (7,7%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.339.000 spettatori (6,3%);
- Italia 1, NCIS: 1.267.000 spettatori (6%).
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.015.000 spettatori (5,2%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 915.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 874.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 584.000 spettatori (2,7%);
- Nove, The Cage: 485.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.314.000 spettatori (28,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.797.000 spettatori (23,4%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.363.000 spettatori (17,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.040.000 spettatori (13,2%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.695.000 spettatori (16,1%);
- Rete 4, La promessa: 1.007.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Blob: 900.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 888.000 spettatori (6,1%);
- Rai 3, Kong: 720.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 620.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 605.000 spettatori (3,6%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 595.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 455.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 414.000 spettatori (3,9%);
- La7, Ignoto X: 311.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, Gf Vip: 300.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 286.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 272.000 spettatori (1,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 270.000 spettatori (2,1%).