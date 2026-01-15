Ascolti tv ieri mercoledì 14 gennaio chi ha vinto tra A testa alta di Sabrina Ferilli e Zamora di Neri Marcorè
Ascolti tv mercoledì 14 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Zamora di Neri Marcorè che sfida A testa alta con Sabrina Ferilli e Aldo Cazzullo
Mediaset sfiora il tris nella giornata di mercoledì 14 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che travolge Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità vendica Rai 1, che riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, invece, Zamora di Neri Marcorè (Rai 1) si arrende a A testa alta – Il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli (Canale 5). Poi, Chi l’ha visto?(Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), Homefront (Italia 1), Realpolitik (Rete 4), 2 Hearts (Rai 2), Little Big Italy (Nove) e Godzilla (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 14 gennaio: chi ha vinto tra A testa alta, Zamora, Chi l'ha visto e Una giornata particolare
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 14 gennaio: chi ha vinto tra A testa alta, Zamora, Chi l’ha visto e Una giornata particolare
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, A testa alta – Il coraggio di una donna: 3.968.000 spettatori (25,7%);
- Rai 1, Zamora: 2.228.000 spettatori (12,7%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.445.000 spettatori (8,7%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.367.000 spettatori (7,7%);
- Italia 1, Homefront: 906.o00 spettatori (4,9%);
- Rete 4, Realpolitik: 478.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, 2 Hearts 460.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 363.000 spettatori (2%);
- Tv8, Godzilla: 162.000 spettatori (1%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.579.000 spettatori (26,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.798.000 spettatori (22,9%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.124.000 spettatori (20,6%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.075.000 spettatori (20,7%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.666.000 spettatori (8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.558.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.151.000 spettatori (5,8%);
- Italia 1, NCIS: 1.030.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 987.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 846.000 spettatori (4%);
- Nove, The Cage: 541.000 spettatori (2,6%).
- Tv8, Celebrity Chef: 508.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 506.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.909.000 spettatori (27,8%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.685.000 spettatori (25,1%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.693.000 spettatori (16,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.301.000 spettatori (12,8%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.104.000 spettatori (15,8%);
- Rete 4, La promessa: 995.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 981.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Blob: 944.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Via dei Matti N°0: 915.000 spettatori (4,7%);
- Nove, Cash or Trash: 705.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, CSI: 645.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, 9-1-1: 491.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 460.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Hotel: 395.000 spettatori (2,2%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 347.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 311.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 210.000 spettatori (1,4%).