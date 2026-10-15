NOTIZIE
Temi Caldi:

Ascolti TV ieri mercoledì 14 ottobre, Tale e Quale Show di Carlo Conti batte Il Volo: i dati Auditel

Carlo Conti vince la prima serata con oltre 2,5 milioni di spettatori: la sfida con Il Volo e tutti i dati Auditel

Aggiornato: 4 min di lettura

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

  • Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1, vince la prima serata del 14 ottobre con 2,513 milioni di spettatori e il 17,8% di share.
  • Il Volo - Uno per Tutti su Canale 5 raccoglie 2,080 milioni di spettatori e il 17,6%, mentre Rai 3 si piazza terza con Chi l’ha visto?.
  • Nell’access prime time Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena prevale nettamente su Caduta Libera.

La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 14 ottobre 2026, ha visto Tale e Quale Show con Carlo Conti su Rai 1 chiudere davanti a Il Volo – Uno per Tutti su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 2.513.000 spettatori e il 17,8%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 2.080.000 (17,6%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.

Ascolti TV 14 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Il Volo, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto, Il Tavolo e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di mercoledì 14 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):

  • Rai 1, Tale e Quale Show: 2.513.000 spettatori (17,8%);
  • Canale 5, Il Volo – Uno per tutti: 2.080.000 spettatori (17,6%);
  • Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.095.000 spettatori (7,2%).

Ai piedi del podio:

  • La7, Una giornata particolare: 993.000 spettatori (6,2%);
  • Tv8, 4 Manchester City-Psg: 972.000 spettatori (5,3%);
  • Italia 1, Black Adam: 759.000 spettatori (4,8%);
  • Nove, Il Tavolo: 556.000 spettatori (3,7%);
  • Rete 4, È sempre Cartabianca: 506.000 spettatori (4,1%);
  • Rai 2, Patù: 135.000 spettatori (1,2%).
Stefano De Martino e Gerry ScottiANSA
Stefano De Martino e Gerry Scotti

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si rinnova mercoledì 14 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.442.000 spettatori e il 22,6%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.136.000 spettatori (21,1%).

Questi i dati completi:

  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.442.000 spettatori (22,6%);
  • Canale 5La Ruota della Fortuna: 4.136.000 spettatori (21,1%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 3.691.000 spettatori (19,3%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.664.000 spettatori (8,5%);
  • Rai 3, Un Posto al Sole: 1.586.000 spettatori (8%);
  • Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.120.000 spettatori (5,8%);
  • Italia 1, NCIS: 1.003.000 spettatori (5,1%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.036.000 spettatori (5,4%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 718.000 spettatori (3,7%);
  • Nove, Cash or Trash: 681.000 spettatori (3,5%);
  • Rai 2, TG2 Post: 351.000 spettatori (1,8%).

Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera

Nel preserale di mercoledì 14 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 4.215.000 spettatori (25,2%);
  • Canale 5, Caduta Libera: 2.404.000 spettatori (16,1%);
  • Rai 3, TGR: 2.493.000 spettatori (14,6%).

A seguire:

  • Rete 4, La Promessa: 1.067.000 spettatori (5,8%);
  • Rai 3, Blob: 970.000 spettatori (5,3%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 922.000 spettatori (5,8%);
  • Rai 3, Fin che la barca va: 921.000 spettatori (4,8%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 809.000 spettatori (4,5%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 614.000 spettatori (4,2%);
  • Nove, Cash or Trash: 459.000 spettatori (2,7%);
  • Italia 1, CSI: 456.000 spettatori (2,5%);
  • Italia 1, Gf Vip: 440.000 spettatori (3,6%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 379.000 spettatori (2,6%);
  • La7, Ignoto X: 364.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, Foodish: 327.000 spettatori (2,1%);
  • Nove, Little Big Italy: 249.000 spettatori (2,6%).

Leggi anche

Salute

Ultime Notizie

Global Summit

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo