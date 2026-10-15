Ascolti TV ieri mercoledì 14 ottobre, Tale e Quale Show di Carlo Conti batte Il Volo: i dati Auditel
Carlo Conti vince la prima serata con oltre 2,5 milioni di spettatori: la sfida con Il Volo e tutti i dati Auditel
- Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1, vince la prima serata del 14 ottobre con 2,513 milioni di spettatori e il 17,8% di share.
- Il Volo - Uno per Tutti su Canale 5 raccoglie 2,080 milioni di spettatori e il 17,6%, mentre Rai 3 si piazza terza con Chi l’ha visto?.
- Nell’access prime time Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena prevale nettamente su Caduta Libera.
La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 14 ottobre 2026, ha visto Tale e Quale Show con Carlo Conti su Rai 1 chiudere davanti a Il Volo – Uno per Tutti su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 2.513.000 spettatori e il 17,8%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 2.080.000 (17,6%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 14 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Il Volo, È sempre Cartabianca, Chi l'ha visto, Il Tavolo e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 14 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Il Volo, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto, Il Tavolo e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di mercoledì 14 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai 1, Tale e Quale Show: 2.513.000 spettatori (17,8%);
- Canale 5, Il Volo – Uno per tutti: 2.080.000 spettatori (17,6%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.095.000 spettatori (7,2%).
Ai piedi del podio:
- La7, Una giornata particolare: 993.000 spettatori (6,2%);
- Tv8, 4 Manchester City-Psg: 972.000 spettatori (5,3%);
- Italia 1, Black Adam: 759.000 spettatori (4,8%);
- Nove, Il Tavolo: 556.000 spettatori (3,7%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 506.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, Patù: 135.000 spettatori (1,2%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si rinnova mercoledì 14 ottobre.
Affari Tuoi raggiunge 4.442.000 spettatori e il 22,6%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.136.000 spettatori (21,1%).
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.442.000 spettatori (22,6%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.136.000 spettatori (21,1%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.691.000 spettatori (19,3%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.664.000 spettatori (8,5%);
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.586.000 spettatori (8%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.120.000 spettatori (5,8%);
- Italia 1, NCIS: 1.003.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.036.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 718.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Cash or Trash: 681.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, TG2 Post: 351.000 spettatori (1,8%).
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di mercoledì 14 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.215.000 spettatori (25,2%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.404.000 spettatori (16,1%);
- Rai 3, TGR: 2.493.000 spettatori (14,6%).
A seguire:
- Rete 4, La Promessa: 1.067.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Blob: 970.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 922.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 921.000 spettatori (4,8%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 809.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 614.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Cash or Trash: 459.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, CSI: 456.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, Gf Vip: 440.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 379.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 364.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Foodish: 327.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 249.000 spettatori (2,6%).