Ascolti TV ieri mercoledì 14 ottobre, Tale e Quale Show di Carlo Conti batte Il Volo: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1, vince la prima serata del 14 ottobre con 2,513 milioni di spettatori e il 17,8% di share.

Il Volo - Uno per Tutti su Canale 5 raccoglie 2,080 milioni di spettatori e il 17,6%, mentre Rai 3 si piazza terza con Chi l’ha visto?.

Nell’access prime time Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena prevale nettamente su Caduta Libera.

La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 14 ottobre 2026, ha visto Tale e Quale Show con Carlo Conti su Rai 1 chiudere davanti a Il Volo – Uno per Tutti su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 2.513.000 spettatori e il 17,8%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 2.080.000 (17,6%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.

Ascolti TV 14 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Il Volo, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto, Il Tavolo e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di mercoledì 14 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):

Rai 1, Tale e Quale Show : 2.513.000 spettatori (17,8%);

: 2.513.000 spettatori (17,8%); Canale 5, Il Volo – Uno per tutti : 2.080.000 spettatori (17,6%);

: 2.080.000 spettatori (17,6%); Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.095.000 spettatori (7,2%).

Ai piedi del podio:

La7, Una giornata particolare : 993.000 spettatori (6,2%);

: 993.000 spettatori (6,2%); Tv8, 4 Manchester City-Psg : 972.000 spettatori (5,3%);

: 972.000 spettatori (5,3%); Italia 1, Black Adam : 759.000 spettatori (4,8%);

: 759.000 spettatori (4,8%); Nove, Il Tavolo : 556.000 spettatori (3,7%);

: 556.000 spettatori (3,7%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 506.000 spettatori (4,1%);

: 506.000 spettatori (4,1%); Rai 2, Patù: 135.000 spettatori (1,2%).

ANSA

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si rinnova mercoledì 14 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.442.000 spettatori e il 22,6%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.136.000 spettatori (21,1%).

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.442.000 spettatori (22,6%);

: 4.442.000 spettatori (22,6%); Canale 5 , La Ruota della Fortuna : 4.136.000 spettatori (21,1%);

, : 4.136.000 spettatori (21,1%); Rai 1, Cinque Minuti: 3.691.000 spettatori (19,3%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, Otto e Mezzo : 1.664.000 spettatori (8,5%);

: 1.664.000 spettatori (8,5%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.586.000 spettatori (8%);

: 1.586.000 spettatori (8%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.120.000 spettatori (5,8%);

: 1.120.000 spettatori (5,8%); Italia 1, NCIS : 1.003.000 spettatori (5,1%);

: 1.003.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.036.000 spettatori (5,4%);

: 1.036.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 718.000 spettatori (3,7%);

: 718.000 spettatori (3,7%); Nove, Cash or Trash : 681.000 spettatori (3,5%);

: 681.000 spettatori (3,5%); Rai 2, TG2 Post: 351.000 spettatori (1,8%).

Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera

Nel preserale di mercoledì 14 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, Reazione a Catena : 4.215.000 spettatori (25,2%);

: 4.215.000 spettatori (25,2%); Canale 5, Caduta Libera : 2.404.000 spettatori (16,1%);

: 2.404.000 spettatori (16,1%); Rai 3, TGR: 2.493.000 spettatori (14,6%).

A seguire: