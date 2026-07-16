Ascolti tv ieri mercoledì 15 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Billy Elliot, Ricomincio da me e Carlo Verdone
Ascolti tv mercoledì 15 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Inghilterra-Argentina contro Ricomincio da me, Billy Elliot e L'amore è eterno finché dura
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 15 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) senza Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però Reazione a Catena riesce a superare The Wall (Canale 5). In prima serata, Inghilterra – Argentina (Rai 1) chiude davanti a Ricomincio da me (Canale 5) e Un giorno in pretura (Rai 3). Ai piedi del podio Billy Elliot (Italia 1), L’amore è eterno finché dura con Carlo Verdone (Rete 4), Un giorno come tanti (La7), Un oggi alla volta (Rai 2), Brave ragazze (Nove) e Mia moglie per finta (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 15 luglio: chi ha vinto tra Inghilterra-Argentina, Billy Elliot, Ricomincio da me, L'amore è eterno finché dura
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 15 luglio: chi ha vinto tra Inghilterra-Argentina, Billy Elliot, Ricomincio da me, L’amore è eterno finché dura
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Inghilterra – Argentina: 9.992.o00 spettatori (53,5%);
- Canale 5, Ricomincio da me: 1.390.000 spettatori (9,3%);
- Rai 3, Un giorno in pretura: 686.000 spettatori (3,8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Billy Elliot: 555.000 spettatori (3,3%);
- Rete 4, L’amore è eterno finché dura: 396.000 spettatori (2,4%);
- La7, Un giorno come tanti: 377.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, Un oggi alla volta: 347.000 spettatori (2%);
- Nove, Brave ragazze: 215.000 spettatori (1,4%);
- Tv8, Mia moglie per finta: 209.000 spettatori (1,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.724.000 spettatori (20%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.133.000 spettatori (19,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.072.000 spettatori (6,1%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 985.000 spettatori (5,6%);
- Italia 1, NCIS: 851.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 713.000 spettatori (4,4%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 503.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Foodish: 288.000 spettatori (1,6%);
- Rai 2, Tg2 Post: 286.000 spettatori (1,5%);
- Nove, Cash or Trash: 260.000 spettatori (1,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.203.000 spettatori (25,4%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.268.000 spettatori (22,7%);
- Rai 3, TGR: 1.887.000 spettatori (14,7%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, The Wall: 1.989.000 spettatori (17,8%);
- Canale 5, The Wall – I protagonisti: 1.461.000 spettatori (16,5%);
- Rete 4, La promessa: 854.000 spettatori (6,1%);
- Rai 3, Blob: 758.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Via dei Matti n°0: 663.000 spettatori (4,3%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 470.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, Blue Bloods: 447.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, Italia chiama America: 403.000 spettatori (4%);
- Nove, Cash or Trash: 375.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 323.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 277.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 210.000 spettatori (2,4%);
- La7, Grantchester – 2° episodio: 111.000 spettatori (1%);
- La7, Grantchester – 1° episodio: 95.000 spettatori (1,1%).