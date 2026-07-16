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Ascolti tv ieri mercoledì 15 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Billy Elliot, Ricomincio da me e Carlo Verdone

Ascolti tv mercoledì 15 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Inghilterra-Argentina contro Ricomincio da me, Billy Elliot e L'amore è eterno finché dura

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 15 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) senza Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però Reazione a Catena riesce a superare The Wall (Canale 5). In prima serata, Inghilterra – Argentina (Rai 1) chiude davanti a Ricomincio da me (Canale 5) e Un giorno in pretura (Rai 3). Ai piedi del podio Billy Elliot (Italia 1), L’amore è eterno finché dura con Carlo Verdone (Rete 4), Un giorno come tanti (La7), Un oggi alla volta (Rai 2), Brave ragazze (Nove) e Mia moglie per finta (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 15 luglio: chi ha vinto tra Inghilterra-Argentina, Billy Elliot, Ricomincio da me, L’amore è eterno finché dura

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai 1, Inghilterra – Argentina: 9.992.o00 spettatori (53,5%);
  • Canale 5, Ricomincio da me: 1.390.000 spettatori (9,3%);
  • Rai 3, Un giorno in pretura: 686.000 spettatori (3,8%).

Fuori dal podio:

  • Italia 1, Billy Elliot: 555.000 spettatori (3,3%);
  • Rete 4, L’amore è eterno finché dura: 396.000 spettatori (2,4%);
  • La7, Un giorno come tanti: 377.000 spettatori (2,1%);
  • Rai 2, Un oggi alla volta: 347.000 spettatori (2%);
  • Nove, Brave ragazze: 215.000 spettatori (1,4%);
  • Tv8, Mia moglie per finta: 209.000 spettatori (1,3%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.724.000 spettatori (20%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.133.000 spettatori (19,1%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.072.000 spettatori (6,1%).

Ai piedi del podio:

  • La7, In Onda: 985.000 spettatori (5,6%);
  • Italia 1, NCIS: 851.000 spettatori (4,8%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 713.000 spettatori (4,4%).

E ancora:

  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 503.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, Foodish: 288.000 spettatori (1,6%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 286.000 spettatori (1,5%);
  • Nove, Cash or Trash: 260.000 spettatori (1,4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 3.203.000 spettatori (25,4%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.268.000 spettatori (22,7%);
  • Rai 3, TGR: 1.887.000 spettatori (14,7%).

Fuori dal podio:

  • Canale 5, The Wall: 1.989.000 spettatori (17,8%);
  • Canale 5, The Wall – I protagonisti: 1.461.000 spettatori (16,5%);
  • Rete 4, La promessa: 854.000 spettatori (6,1%);
  • Rai 3, Blob: 758.000 spettatori (5,3%);
  • Rai 3, Via dei Matti n°0: 663.000 spettatori (4,3%).

E ancora:

  • Italia 1, CSI: 470.000 spettatori (3,4%);
  • Rai 2, Blue Bloods: 447.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, Italia chiama America: 403.000 spettatori (4%);
  • Nove, Cash or Trash: 375.000 spettatori (2,7%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 323.000 spettatori (3,1%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 277.000 spettatori (2,1%);
  • Nove, Little Big Italy: 210.000 spettatori (2,4%);
  • La7, Grantchester – 2° episodio: 111.000 spettatori (1%);
  • La7, Grantchester – 1° episodio: 95.000 spettatori (1,1%).

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