Ascolti tv ieri mercoledì 15 ottobre chi ha vinto tra Montalbano, This is Me e Chi l'ha visto

Ascolti tv mercoledì 15 ottobre 2025, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Montalbano che sfida This is Me, Chi l'ha visto e Realpolitik

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 15 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che torna a battere La Ruota della Fortuna (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a finire davanti a This is Me (Canale 5) con Silvia Toffanin Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), The Great Wall (Italia 1), Occhi di gatto (Rai 2), Realpolitik (Rete 4), 4 Ristoranti (Tv8) e Circo Massimo (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 15 ottobre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l’ha visto, Silvia Toffanin, Realpolitik e Circo Massimo

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Rai 1, Il Commissario Montalbano: 3.072.000 spettatori (20%);
  • Canale 5, This is Me: 2.558.000 spettatori (18,7%);
  • Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.384.000 spettatori (9%).

Fuori dal podio:

  • La7, Una giornata particolare: 1.227.000 spettatori (7,2%);
  • Italia 1, The Great Wall: 1.095.000 spettatori (6,1%);
  • Rai 2, Occhi di gatto: 555.000 spettatori (3,2%);
  • Rete 4, Realpolitik: 443.000 spettatori (3,4%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 375.000 spettatori (2,5%);
  • Nove, Circo Massimo: 216.000 spettatori (1,3%).

stefano de martino conduttore affari tuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.297.000 spettatori (25,8%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.775.000 spettatori (23,2%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.248.000 spettatori (21,4%).

Ai piedi del podio:

  • Rai 1, Cinque Minuti: 4.111.000 spettatori (20,9%);
  • La7, Otto e Mezzo: 1.647.000 spettatori (8%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.460.000 spettatori (7%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.112.000 spettatori (5,6%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 966.000 spettatori (4,8%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 832.000 spettatori (4%);
  • Tv8, Foodish: 571.000 spettatori (2,8%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 431.000 spettatori (2,1%);
  • Nove, The Cage: 428.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 4.154.000 spettatori (25,4%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 3.210.000 spettatori (21,8%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.956.000 spettatori (23,4%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.355.000 spettatori (14,1%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 2.202.000 spettatori (19,4%);
  • Rai 3, Blob: 990.000 spettatori (5,4%);
  • Rete 4, La promessa: 914.000 spettatori (5%);
  • Rai 3, Fin che la barca va: 869.000 spettatori (4,5%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 854.000 spettatori (5,4%);
  • Nove, Cash or Trash: 584.000 spettatori (3,2%);
  • Italia 1, CSI: 573.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, NCIS – 2° episodio: 558.000 spettatori (3,1%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 412.000 spettatori (3,7%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 399.000 spettatori (2,5%);
  • Rai 2, NCIS – 1° episodio: 329.000 spettatori (3%);
  • Nove, Little Big Italy: 256.000 spettatori (2,4%);
  • La7, Ignoto X: 255.000 spettatori (1,9%).

ascolti-tv-mercoledi-15-ottobre-2025 ANSA / Getty

