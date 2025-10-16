Ascolti tv ieri mercoledì 15 ottobre chi ha vinto tra Montalbano, This is Me e Chi l'ha visto
Ascolti tv mercoledì 15 ottobre 2025, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Montalbano che sfida This is Me, Chi l'ha visto e Realpolitik
La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 15 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che torna a battere La Ruota della Fortuna (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a finire davanti a This is Me (Canale 5) con Silvia Toffanin e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), The Great Wall (Italia 1), Occhi di gatto (Rai 2), Realpolitik (Rete 4), 4 Ristoranti (Tv8) e Circo Massimo (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 15 ottobre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l'ha visto, Silvia Toffanin, Realpolitik e Circo Massimo
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 15 ottobre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l’ha visto, Silvia Toffanin, Realpolitik e Circo Massimo
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 3.072.000 spettatori (20%);
- Canale 5, This is Me: 2.558.000 spettatori (18,7%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.384.000 spettatori (9%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.227.000 spettatori (7,2%);
- Italia 1, The Great Wall: 1.095.000 spettatori (6,1%);
- Rai 2, Occhi di gatto: 555.000 spettatori (3,2%);
- Rete 4, Realpolitik: 443.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 375.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Circo Massimo: 216.000 spettatori (1,3%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.297.000 spettatori (25,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.775.000 spettatori (23,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.248.000 spettatori (21,4%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.111.000 spettatori (20,9%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.647.000 spettatori (8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.460.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.112.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 966.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 832.000 spettatori (4%);
- Tv8, Foodish: 571.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, Tg2 Post: 431.000 spettatori (2,1%);
- Nove, The Cage: 428.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.154.000 spettatori (25,4%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.210.000 spettatori (21,8%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.956.000 spettatori (23,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.355.000 spettatori (14,1%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.202.000 spettatori (19,4%);
- Rai 3, Blob: 990.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, La promessa: 914.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 869.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 854.000 spettatori (5,4%);
- Nove, Cash or Trash: 584.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, CSI: 573.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 558.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 412.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 399.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 329.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 256.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 255.000 spettatori (1,9%).