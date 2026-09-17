Ascolti tv ieri mercoledì 16 settembre chi ha vinto tra Non così vicino, Erica, È Sempre Cartabianca, Cazzullo
Ascolti tv mercoledì 16 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Tom Hanks che affronta Vanessa Incontrada, Bianca Berlinguer e Aldo Cazzullo
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 16 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Non così vicino con Tom Hanks (Rai 1) a chiudere dietro a Erica – Una detective per caso con Vanessa Incontrada (Canale 5) ma davanti a The Plane (Italia 1). Ai piedi del podio Mi manda Rai Tre (Rai 3), È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer (Rete 4), Boston Blue (Rai 2), Una giornata particolare di Aldo Cazzullo (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Buy it (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 16 settembre: chi ha vinto tra Erica, Non così vicino, È Sempre Cartabianca, Una giornata particolare
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 16 settembre: chi ha vinto tra Erica, Non così vicino, È Sempre Cartabianca, Una giornata particolare
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Erica: 2.291.000 spettatori (16,9%);
- Rai 1, Non così vicino: 1.882.000 spettatori (13%);
- Italia 1, The Plane: 974.000 spettatori (6,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Mi manda Rai Tre: 870.000 spettatori (6,5%);
- Rete 4, È Sempre Cartabianca: 640.000 spettatori (5,7%);
- Rai 2, Boston Blue – 1° episodio: 549.000 spettatori (3,3%);
- La7, Una giornata particolare: 544.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, Boston Blue – 2° episodio: 534.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti – 1° episodio: 475.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Buy it: 311.000 spettatori (2%);
- Tv8, 4 Ristoranti – 2° episodio: 296.000 spettatori (3,2%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.603.000 spettatori (24,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.815.000 spettatori (20,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.732.000 spettatori (20,2%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.518.000 spettatori (8,1%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 923.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.350.000 spettatori (7,2%);
- Italia 1, NCIS: 935.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 1.120.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, 4 di Sera– 2^ parte: 873.000 spettatori (4,6%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 514.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Foodish: 476.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 435.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.643.000 spettatori (25,4%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.399.000 spettatori (22,4%);
- Rai 3, TGR: 2.164.000 spettatori (14,7%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 1.917.000 spettatori (15,2%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.433.000 spettatori (15,6%);
- Rete 4, La promessa: 1.136.000 spettatori (6,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 956.000 spettatori (6,9%);
- Rai 3, Blob: 913.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il provinciale: 800.000 spettatori (4,6%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 678.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 515.000 spettatori (4,2%).
E ancora:
- Rete 4, Cash or Trash: 463.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, CSI: 461.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 363.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 340.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 311.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 291.000 spettatori (3,4%);
- La7, Ignoto X: 253.000 spettatori (2,2%).