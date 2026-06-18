Ascolti tv ieri mercoledì 17 giugno chi ha vinto tra Mondiali 2026, Chi l'ha visto, Book Club e Zona Bianca
Ascolti tv mercoledì 17 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Mondiali 2026 che affrontano Book Club, Nicola Gratteri, Zona Bianca e Chi l'ha visto
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 17 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però Reazione a Catena riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Inghilterra – Croazia (Rai 1) valida per i Mondiali 2026 chiude davanti a Book Club (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Into the Storm (Italia 1), Zona Bianca (Rete 4), Lezioni di Mafie (La7) con Nicola Gratteri, Quattro matrimoni (Tv8), Providence Falls (Rai 2) e Viva l’Italia (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 17 giugno: chi ha vinto tra Inghilterra-Croazia, Chi l'ha visto, Book Club, Zona Bianca e Gratteri
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 17 giugno: chi ha vinto tra Inghilterra-Croazia, Chi l’ha visto, Book Club, Zona Bianca e Gratteri
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Inghilterra – Croazia: 4.441.o00 spettatori (31,4%);
- Canale 5, Book Club: 1.632.000 spettatori (11,7%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.401.000 spettatori (9,5%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Into the Storm: 828.000 spettatori (5%);
- Rete 4, Zona Bianca: 675.000 spettatori (5,6%);
- La7, Lezioni di Mafie: 524.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, Quattro matrimoni – 1° episodio: 505.000 spettatori (3%);
- Rai 2, Providence Falls: 406.000 spettatori (3%);
- Tv8, Quattro matrimoni – 2° episodio: 395.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Viva l’Italia: 337.000 spettatori (2,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.688.000 spettatori (26,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.175.000 spettatori (23,6%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.843.000 spettatori (24,3%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.379.000 spettatori (20,6%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.417.000 spettatori (8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.332.000 spettatori (7,6%);
- Italia 1, NCIS: 836.000 spettatori (4,8%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 764.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 637.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 524.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Cash or Trash: 507.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, Celebrity Chef: 362.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.480.000 spettatori (26,7%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.430.000 spettatori (23,1%);
- Rai 3, TGR: 2.050.000 spettatori (15,4%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 2.006.000 spettatori (16,9%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.698.000 spettatori (18,3%);
- Rete 4, La promessa: 815.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Tribù: 729.000 spettatori (4,6%);
- Rai 3, Blob: 681.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 10 Minuti: 657.000 spettatori (5,2%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 530.000 spettatori (3,8%).
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E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 439.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, Blue Bloods: 404.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, Italia chiama America: 365.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 344.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 303.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 279.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 236.000 spettatori (2,6%).