Ascolti tv ieri mercoledì 17 settembre chi ha vinto tra Montalbano, Chi l'ha visto e Buongiorno Mamma con Bova

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 17 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a finire davanti a Buongiorno, mamma (Canale 5) con Raoul Bova e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Lezione di mafie (La7), Liverpool – Real Madrid (Tv8), The Transporter (Italia 1), Occhi di gatto (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) e Comedy Match (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 17 settembre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l’ha visto, Raoul Bova, Occhi di gatto e la Champions League
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.425.000 spettatori (16%);
- Canale 5, Buongiorno, mamma: 2.135.000 spettatori (14,7%);
- Rai 3,Chi l’ha visto?: 1.331.000 spettatori (9,4%).
Fuori dal podio:
- La7, Lezione di mafie: 1.108.000 spettatori (7,1%);
- Tv8, Liverpool – Real Madrid: 910.000 spettatori (5,3%);
- Italia 1, The Transporter: 781.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, Occhi di gatto: 672.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, Realpolitik: 444.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Comedy Match: 238.000 spettatori (2%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.425.000 spettatori (23,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.956.000 spettatori (21,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.654.000 spettatori (23,7%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.653.000 spettatori (8,8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.336.000 spettatori (7,1%);
- Italia 1, NCIS: 1.064.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 900.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 855.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 613.000 spettatori (3,3%);
- Nove, The Cage: 518.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, Tg2 Post: 420.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Champions League: 304.000 spettatori (1,7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.708.000 spettatori (26%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.419.000 spettatori (23,3%);
- Rai 3, TGR: 2.176.000 spettatori (14,8%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 2.162.000 spettatori (17,1%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.470.000 spettatori (16,2%);
- Rai 3, Blob: 909.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, La promessa: 847.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 762.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Riserva indiana: 755.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, NCIS: 704.000 spettatori (4,4%);
- Italia 1, CSI: 596.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 544.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, The Rookie: 526.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 395.000 spettatori (4,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 338.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 307.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 269.000 spettatori (3%);
- La7, Ignoto X: 150.000 spettatori (1,3%).