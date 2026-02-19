Ascolti tv ieri mercoledì 18 febbraio chi ha vinto tra Una nuova vita, Fabrizio De Andrè e Chi l'ha visto
La Rai noncentra il tris nella giornata di mercoledì 11 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), davanti ad Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Una Nuova Vita con Anna Valle (Canale 5) batte Fabrizio De Andrè – Principe libero (Rai 1) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Notti Olimpiche (Rai 2) e Kingsman (Italia 1). Una giornata particolare (La7), Club Brugge – Atletico Madrid (Tv8), Realpolitik (Rete 4), Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Una nuova vita: 3.068.000 spettatori (22%);
- Rai 1, Fabrizio De Andrè – Principe libero: 1.845.000 spettatori (12,2%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.338.000 spettatori (8,7%).
Fuori dal podio:
-
- Rai 2, Olimpiadi: 961.000 spettatori (13,5%);
- La7, Una giornata particolare: 895.000 spettatori (5,4%);
- Italia 1, Kingsman: 789.o00 spettatori (4,8%);
- Tv8, Club Brugge – Atletico Madrid: 460.000 spettatori (2,5%);
- Rete 4, Realpolitik: 449.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Little Big Italy: 336.000 spettatori (2%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.810.000 spettatori (23,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.454.000 spettatori (21,9%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.669.000 spettatori (18,3%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.026.000 spettatori (20,1%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.346.000 spettatori (6,8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.418.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 911.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 989.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 812.000 spettatori (4%).
E ancora:
- Italia 1, NCIS: 977.000 spettatori (4,8%);
- Nove, The Cage: 397.000 spettatori (1,9%);
- Tv8, Champions League Live: 286.00 spettatori (1,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.476.000 spettatori (25,7%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.294.000 spettatori (22,9%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.420.000 spettatori (15,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.105.000 spettatori (11,8%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.806.000 spettatori (13,8%);
- Rai 2, Olimpiadi – Pattinaggio su ghiaccio: 1.406.000 spettatori (7%);
- Rai 2, Olimpiadi – Sci Freestyle Salti: 1.255.000 spettatori (7,2%);
- Rai 2, Olimpiadi – Hockey: 1.040.000 spettatori (7,8%);
- Rete 4, La promessa: 1.001.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 968.000 spettatori (5,7%);
- Rai 2, Olimpiadi – Snowboard: 889.000 spettatori (7,6%);
- Rai 3, Blob: 884.000 spettatori (4,6%);
- Nove, Cash or Trash: 727.000 spettatori (3,7%);
- Rai 3, Via dei Matti N°0: 724.000 spettatori (3,6%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 643.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 492.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 283.000 spettatori (1,7%);
- Nove, Little Big Italy: 349.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 226.000 spettatori (1,5%).