Ascolti tv ieri mercoledì 18 giugno chi ha vinto tra Isola dei Famosi, Lo sposo indeciso e Chi l'ha visto

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 18 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 e nell’access prime time dove vince Affari Tuoi contro Paperissima Sprint (Canale 5). In prima serata, Lo sposo indeciso (Rai 1) batte L’Isola dei Famosi (Canale5) e Chi l’ha visto (Rai3). Ai piedi del podio Delitti in paradiso (Rai2), Monterrey-Inter (Italia1), Fuori dal coro (Rete4), La Torre di Babele (La7), Armageddon-Giudizio finale (Tv8) e Like a Star (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Lo sposo indeciso : 2.281.000 spettatori (15%)

: 2.281.000 spettatori (15%) Canale5, l’ Isola dei Famosi: 1.684.000 spettatori (14.4%)

1.684.000 spettatori (14.4%) Rai3, Chi l’ha Visto?: 1.617.000 spettatori (11.7%)

Fuori dal podio:

Rai2, Delitti in Paradiso : 956.000 spettatori (5.89%)

: 956.000 spettatori (5.89%) Rai2, Oltre il Paradiso : 710.000 spettatori (5.6%

: 710.000 spettatori (5.6% Italia1, Mondiale per Club – Monterrey-Inter : 974.000 spettatori (5.9%)

: 974.000 spettatori (5.9%) Rete4, Fuori dal Coro : 876.000 spettatori (7.4%)

: 876.000 spettatori (7.4%) La7, La Torre di Babele : 599.000 spettatori (4.2%)

: 599.000 spettatori (4.2%) Tv8, Armageddon – Giudizio finale : 353.000 spettatori (2.7%)

: 353.000 spettatori (2.7%) Nove, Like a Star: 380.000 spettatori (2.6%)

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.727.000 spettatori (27.2%)

: 4.727.000 spettatori (27.2%) Canale5, Paperissima Sprint : 1.994.000 spettatori (11.5%)

: 1.994.000 spettatori (11.5%) La7, Otto e Mezzo: 1.466.000 spettatori (8.4%)

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 627.000 spettatori (3.6%)

: 627.000 spettatori (3.6%) Rai3, Generazione Bellezza : 804.000 spettatori (4.9%)

: 804.000 spettatori (4.9%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.425.000 spettatori (8.1%)

: 1.425.000 spettatori (8.1%) Rete4, 4 di Sera : 1.175.000 spettatori e il 7.1% nella prima parte e 1.048.000 spettatori e il 5.9% nella seconda parte.

: 1.175.000 spettatori e il 7.1% nella prima parte e 1.048.000 spettatori e il 5.9% nella seconda parte. Tv8, Foodish : 444.000 spettatori (2.6%)

: 444.000 spettatori (2.6%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 459.000 spettatori (2.7%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.976.000 spettatori (23%)

: 2.976.000 spettatori (23%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.162.000 spettatori (21.4%)

: 2.162.000 spettatori (21.4%) Canale5, Caduta Libera: 2.066.000 spettatori (17.6%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Le 10 Botole : 1.301.000 spettatori (14.5%)

: 1.301.000 spettatori (14.5%) Rai2, TGSport Sera : 410.000 spettatori (4.6%)

: 410.000 spettatori (4.6%) Rai2 , Blue Bloods : 539.000 spettatori con il 4.8% nel primo episodio e 716.000 spettatori con il 5% nel secondo episodio.

: 539.000 spettatori con il 4.8% nel primo episodio e 716.000 spettatori con il 5% nel secondo episodio. Italia1, Studio Aperto Mag : 352.000 spettatori (3.4%)

: 352.000 spettatori (3.4%) Italia1, C.S.I. Miami : 548.000 spettatori (3.8%)

: 548.000 spettatori (3.8%) Rai3, le news dei TGR : 1.845.000 spettatori (14%)

: 1.845.000 spettatori (14%) Rai3, Blob : 723.000 spettatori (4.7%)

: 723.000 spettatori (4.7%) Rete4, La Promessa : 818.000 spettatori (5.6%)

: 818.000 spettatori (5.6%) La7, Famiglie d’Italia : 186.000 spettatori (1.7%)

: 186.000 spettatori (1.7%) Tv8, 4 Ristoranti : 220.000 spettatori (1.7%)

: 220.000 spettatori (1.7%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 406.000 spettatori (2.8%)