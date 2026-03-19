Ascolti tv ieri mercoledì 18 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto, Iene e Saviano
Ascolti tv mercoledì 18 marzo 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Stasera tutto è possibile che affronta Vanina, Le Iene, Chi l'ha visto e Saviano
La Rai manca il tris nella giornata di mercoledì 18 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità che supera Caduta libera e in prima serata con Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino che chiude davanti a Vanina (Canale 5), Morgane (Rai 1), Chi l’ha visto? (Rai3), Le Iene (Italia 1), la Champions League (Tv8) e La giusta distanza di Saviano (La7). Mediaset vince, invece, nell’access prime time con La Ruota della Fortuna che batte Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 18 marzo: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Morgane, Vanina, Chi l'ha visto, Iene e Saviano
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 18 marzo: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Morgane, Vanina, Chi l’ha visto, Iene e Saviano
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 2, Stasera tutto è possibile: 2.002.000 spettatori (15,8%);
- Canale 5, Vanina – Un vicequestore a Catania 2: 1.864.000 spettatori (13,8%);
- Rai 1, Morgane: 1.539.000 spettatori (10,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.300.000 spettatori (8,4%);
- Italia 1, Le Iene: 1.006.o00 spettatori (8,3%).
- Tv8, Liverpool-Galatasaray: 818.000 spettatori (4,3%);
- La7, La giusta distanza: 642.000 spettatori (3,7%);
- Rete 4, Realpolitik: 402.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Walter Veltroni – Le emozioni chi abbiamo vissuto: 183.000 spettatori (1,1%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.029.000 spettatori (24,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.981.000 spettatori (23,9%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.963.000 spettatori (19,9%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.040.000 spettatori (20%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.844.000 spettatori (8,9%)
- Rai 3, Un posto al sole: 1.477.000 spettatori (7,1%)
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.158.000 spettatori (5,8%)
- Italia 1, NCIS: 947.000 spettatori (4,6%)
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.063.000 spettatori (5,3%)
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 779.000 spettatori (3,7%)
- Nove, The Cage: 520.000 spettatori (2,5%)
- Rai 2, Referendum 2026: 378.000 spettatori (1,8%)
- Tv8, Champions League Live: 320.000 spettatori (1,6%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.582.000 spettatori (26,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.267.000 spettatori (23,4%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.673.000 spettatori (17,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.315.000 spettatori (3,4%)
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.870.000 spettatori (15,1%);
- Rete 4, La promessa: 1.072.000 spettatori (5,8%)
- Rai 3, Blob: 1.069.000 spettatori (5,8%)
- Rete 4, 10 Minuti: 1.066.000 spettatori (6,4%)
- Rai 3, Il Provinciale: 1.005.000 spettatori (5,2%)
- Nove, Cash or Trash: 718.000 spettatori (3,9%)
E ancora:
- Rai 2, 9-1-1: 558.000 spettatori (3%)
- Italia 1, CSI: 498.000 spettatori (2,8%)
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 268.000 spettatori (1,8%)
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 455.000 spettatori (3%)
- Rai 2, TgSport Sera: 392.000 spettatori (3,2%)
- Nove, Little Big Italy: 361.000 spettatori (2,9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 282.000 spettatori (1,7%)
- La7, Ignoto X: 194.000 spettatori (1,3%).