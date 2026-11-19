Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 18 novembre 2026, ha visto Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai 1 chiudere davanti a Viola come il Mare 3 su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 3.043.000 spettatori e il 22,5%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1.919.000 (13,4%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 18 novembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Viola come il Mare, È sempre Cartabianca, ATP Finals, Chi l’ha visto, Una Giornata Particolare e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di mercoledì 18 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai 1, Tale e Quale Show : 3.043.000 spettatori (22,5%);

: 3.043.000 spettatori (22,5%); Canale 5, Viola come il Mare 3 : 1.919.000 spettatori (13,4%);

: 1.919.000 spettatori (13,4%); La7, Una giornata particolare: 1.540.000 spettatori (9,9%).

Ai piedi del podio:

Italia 1, ATP Finals : 1.285.000 spettatori (6,5%);

: 1.285.000 spettatori (6,5%); Rai 3, Chi l’ha visto? : 1.091.000 spettatori (7,3%);

: 1.091.000 spettatori (7,3%); Nove, Il Tavolo di Che tempo che fa : 565.000 spettatori (3,7%);

: 565.000 spettatori (3,7%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 440.000 spettatori (3,6%);

: 440.000 spettatori (3,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 435.000 spettatori (3,2%);

: 435.000 spettatori (3,2%); Rai 2, Patù: 217.000 spettatori (1,4%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna mercoledì 18 novembre.

Affari Tuoi raggiunge 4.614.000 spettatori e il 22,9%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.400.000 spettatori (21,9%).

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.614.000 spettatori (22,9%);

: 4.614.000 spettatori (22,9%); Canale 5 , La Ruota della Fortuna : 4.400.000 spettatori (21,9%);

, : 4.400.000 spettatori (21,9%); Rai 1, Cinque Minuti: 3.909.000 spettatori (20,7%).

ANSA

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, Otto e Mezzo : 1.957.000 spettatori (9,7%);

: 1.957.000 spettatori (9,7%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.484.000 spettatori (7,3%);

: 1.484.000 spettatori (7,3%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.314.000 spettatori (6,9%);

: 1.314.000 spettatori (6,9%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 928.000 spettatori (4,8%);

: 928.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 770.000 spettatori (3,8%);

: 770.000 spettatori (3,8%); Nove, Cash or Trash : 646.000 spettatori (3,2%);

: 646.000 spettatori (3,2%); Rai 2, TG2 Post: 430.000 spettatori (2,1%).

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di mercoledì 18 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su TGR e Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, L’Eredità : 4.327.000 spettatori (26,3%);

: 4.327.000 spettatori (26,3%); Canale 5, Caduta Libera : 2.496.000 spettatori (16,4%);

: 2.496.000 spettatori (16,4%); Rai 3, TGR: 2.403.000 spettatori (14,4%).

A seguire:

Rai 3, Blob : 1.086.000 spettatori (6,1%);

: 1.086.000 spettatori (6,1%); Rete 4, La Promessa : 944.000 spettatori (5,3%);

: 944.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Generazione Bellezza : 906.000 spettatori (4,8%);

: 906.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 10 Minuti : 874.000 spettatori (5,4%);

: 874.000 spettatori (5,4%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 813.000 spettatori (4,6%);

: 813.000 spettatori (4,6%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 632.000 spettatori (4,2%);

: 632.000 spettatori (4,2%); Nove, Cash or Trash : 475.000 spettatori (2,8%);

: 475.000 spettatori (2,8%); Italia 1, CSI : 443.000 spettatori (2,6%);

: 443.000 spettatori (2,6%); Italia 1 , Studio Aperto Mag : 437.000 spettatori (3,1%);

: 437.000 spettatori (3,1%); Tv8, Foodish : 421.000 spettatori (2,5%);

: 421.000 spettatori (2,5%); Rai 2, TgSport Sera : 394.000 spettatori (3,2%);

: 394.000 spettatori (3,2%); La7, Ignoto X : 389.000 spettatori (2,7%);

: 389.000 spettatori (2,7%); Nove, Little Big Italy: 357.000 spettatori (3,1%).