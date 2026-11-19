Ascolti TV ieri mercoledì 18 novembre, Tale e Quale Show vince contro Viola come il Mare e ATP: i dati Auditel
Tale e Quale Show vince la prima serata con oltre 3 milioni di spettatori: la sfida con Viola come il Mare e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 18 novembre 2026, ha visto Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai 1 chiudere davanti a Viola come il Mare 3 su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 3.043.000 spettatori e il 22,5%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1.919.000 (13,4%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 18 novembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Viola come il Mare, È sempre Cartabianca, ATP Finals, Chi l'ha visto, Una Giornata Particolare e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 18 novembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Viola come il Mare, È sempre Cartabianca, ATP Finals, Chi l’ha visto, Una Giornata Particolare e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di mercoledì 18 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Tale e Quale Show: 3.043.000 spettatori (22,5%);
- Canale 5, Viola come il Mare 3: 1.919.000 spettatori (13,4%);
- La7, Una giornata particolare: 1.540.000 spettatori (9,9%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, ATP Finals: 1.285.000 spettatori (6,5%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.091.000 spettatori (7,3%);
- Nove, Il Tavolo di Che tempo che fa: 565.000 spettatori (3,7%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 440.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 435.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, Patù: 217.000 spettatori (1,4%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna mercoledì 18 novembre.
Affari Tuoi raggiunge 4.614.000 spettatori e il 22,9%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.400.000 spettatori (21,9%).
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.614.000 spettatori (22,9%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.400.000 spettatori (21,9%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.909.000 spettatori (20,7%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.957.000 spettatori (9,7%);
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.484.000 spettatori (7,3%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.314.000 spettatori (6,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 928.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 770.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 646.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TG2 Post: 430.000 spettatori (2,1%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di mercoledì 18 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su TGR e Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.327.000 spettatori (26,3%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.496.000 spettatori (16,4%);
- Rai 3, TGR: 2.403.000 spettatori (14,4%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.086.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, La Promessa: 944.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Generazione Bellezza: 906.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 874.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 813.000 spettatori (4,6%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 632.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Cash or Trash: 475.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, CSI: 443.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 437.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, Foodish: 421.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, TgSport Sera: 394.000 spettatori (3,2%);
- La7, Ignoto X: 389.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Italy: 357.000 spettatori (3,1%).