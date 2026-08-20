Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di mercoledì 19 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time e prima serata dove è dominio del Biscione. In access prime time sono Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece 50 km all’ora (Canale5) a chiudere davanti a Finché notte non ci separi (Rai1) e Chicago P.D. (Italia1). Giù dal podio Un giorno in Pretura (Rai3), seguito da Il Padrino (Rete4),Boston Blue (Rai2), RIP – Roast in Peace (Tv8), La giusta distanza (La7) e USS Indianapolis (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 19 agosto: chi ha vinto tra Finché notte non ci separi, 50 km all’ora e Il Padrino

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, 50 km all’ora : 1.691.000 spettatori (15.5%)

: 1.691.000 spettatori (15.5%) Rai1, Finché notte non ci separi : 1.569.000 spettatori (13.1%)

: 1.569.000 spettatori (13.1%) Italia1, Chicago P.D.: 1.046.000 spettatori (10.7%)

Fuori dal podio:

Italia1, Chicago Med : 1.170.000 spettatori (9.6%)

: 1.170.000 spettatori (9.6%) Italia1, Chicago Fire : 982.000 spettatori (7.1%)

: 982.000 spettatori (7.1%) Rai3, Un Giorno in Pretura : 863.000 spettatori (7%)

: 863.000 spettatori (7%) Rete4, Il padrino – Parte II : 499.000 spettatori (5.5%)

: 499.000 spettatori (5.5%) Rai2, Boston Blue : 458.000 spettatori (4%)

: 458.000 spettatori (4%) Tv8, RIP – Roast in Peace (secondo episodio) : 328.000 spettatori (2.8%)

: 328.000 spettatori (2.8%) La7, La Giusta Distanza (replica) : 318.000 spettatori (2.6%)

: 318.000 spettatori (2.6%) Tv8, RIP – Roast in Peace (primo episodio) : 309.000 spettatori (2.4%)

: 309.000 spettatori (2.4%) Nove, USS Indianapolis: 219.000 spettatori (2%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.008.000 spettatori (28.7%)

: 4.008.000 spettatori (28.7%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.032.000 spettatori (22.4%)

: 3.032.000 spettatori (22.4%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.335.000 spettatori (16.7%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.051.000 spettatori (7.6%)

: 1.051.000 spettatori (7.6%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 821.000 spettatori (6.0%)

: 821.000 spettatori (6.0%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte) : 692.000 spettatori (5.1%)

: 692.000 spettatori (5.1%) Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 600.000 spettatori (4.3%)

E ancora:

Rai2, TG2 Post : 432.000 spettatori (3.1%)

: 432.000 spettatori (3.1%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 422.000 spettatori (3.0%)

: 422.000 spettatori (3.0%) Tv8, 4 Ristoranti : 324.000 spettatori (2.4%)

: 324.000 spettatori (2.4%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 323.000 spettatori (2.3%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.808.000 spettatori (24.8%)

: 2.808.000 spettatori (24.8%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.977.000 spettatori (21.5%)

: 1.977.000 spettatori (21.5%) Rai3, news dei TGR: 1.841.000 spettatori (15.9%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.574.000 spettatori (15.3%)

: 1.574.000 spettatori (15.3%) Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.247.000 spettatori (14.5%)

: 1.247.000 spettatori (14.5%) Rete4, 10 Minut i: 776.000 spettatori (7.0%)

i: 776.000 spettatori (7.0%) Rete4, La Promessa : 779.000 spettatori (6.2%)

: 779.000 spettatori (6.2%) Rai3, Blob : 659.000 spettatori (5.1%)

: 659.000 spettatori (5.1%) Rai2, TGSport Sera : 322.000 spettatori (3.8%)

: 322.000 spettatori (3.8%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 477.000 spettatori (3.8%)

: 477.000 spettatori (3.8%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica) : 503.000 spettatori (3.7%)

: 503.000 spettatori (3.7%) Italia1, Studio Aperto Mag: 327.000 spettatori (3.5%)

E ancora: