Ascolti tv ieri mercoledì 19 agosto chi vince tra Finché notte non ci separi, 50 km all'ora e Il Padrino
Ascolti tv mercoledì 19 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Finché notte non ci separi che sfida 50 km all'ora e Il Padrino
Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di mercoledì 19 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time e prima serata dove è dominio del Biscione. In access prime time sono Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece 50 km all’ora (Canale5) a chiudere davanti a Finché notte non ci separi (Rai1) e Chicago P.D. (Italia1). Giù dal podio Un giorno in Pretura (Rai3), seguito da Il Padrino (Rete4),Boston Blue (Rai2), RIP – Roast in Peace (Tv8), La giusta distanza (La7) e USS Indianapolis (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 19 agosto: chi ha vinto tra Finché notte non ci separi, 50 km all'ora e Il Padrino
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Ascolti tv 19 agosto: chi ha vinto tra Finché notte non ci separi, 50 km all’ora e Il Padrino
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, 50 km all’ora: 1.691.000 spettatori (15.5%)
- Rai1, Finché notte non ci separi: 1.569.000 spettatori (13.1%)
- Italia1, Chicago P.D.: 1.046.000 spettatori (10.7%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Chicago Med: 1.170.000 spettatori (9.6%)
- Italia1, Chicago Fire: 982.000 spettatori (7.1%)
- Rai3, Un Giorno in Pretura: 863.000 spettatori (7%)
- Rete4, Il padrino – Parte II: 499.000 spettatori (5.5%)
- Rai2, Boston Blue: 458.000 spettatori (4%)
- Tv8, RIP – Roast in Peace (secondo episodio): 328.000 spettatori (2.8%)
- La7, La Giusta Distanza (replica): 318.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, RIP – Roast in Peace (primo episodio): 309.000 spettatori (2.4%)
- Nove, USS Indianapolis: 219.000 spettatori (2%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.008.000 spettatori (28.7%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.032.000 spettatori (22.4%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.335.000 spettatori (16.7%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.051.000 spettatori (7.6%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 821.000 spettatori (6.0%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 692.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 600.000 spettatori (4.3%)
E ancora:
- Rai2, TG2 Post: 432.000 spettatori (3.1%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 422.000 spettatori (3.0%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 324.000 spettatori (2.4%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 323.000 spettatori (2.3%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.808.000 spettatori (24.8%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.977.000 spettatori (21.5%)
- Rai3, news dei TGR: 1.841.000 spettatori (15.9%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.574.000 spettatori (15.3%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.247.000 spettatori (14.5%)
- Rete4, 10 Minuti: 776.000 spettatori (7.0%)
- Rete4, La Promessa: 779.000 spettatori (6.2%)
- Rai3, Blob: 659.000 spettatori (5.1%)
- Rai2, TGSport Sera: 322.000 spettatori (3.8%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 477.000 spettatori (3.8%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 503.000 spettatori (3.7%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 327.000 spettatori (3.5%)
E ancora:
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 337.000 spettatori (3.3%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 356.000 spettatori (2.9%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 315.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Little Big Italy: 212.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, 4 Hotel: 196.000 spettatori (1.8%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 120.000 spettatori (1.2%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 89.000 spettatori (1.1%)