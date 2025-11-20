Ascolti tv ieri mercoledì 19 novembre chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Gigi e Vanessa e Chi l'ha visto
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 19 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che travolge Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti chiude davanti a Gigi e Vanessa Insieme (Canale 5) con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Poi, Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), L’uomo dei ghiacci (Rai 2), Terminator (Italia 1), La Corrida (Nove), Realpolitik (Rete 4) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 3.037.000 spettatori (18,3%);
- Canale 5, Gigi e Vanessa Insieme: 2.817.000 spettatori (20,3%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.491.000 spettatori (9,5%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.040.000 spettatori (6%);
- Italia 1, Terminator: 658.000 spettatori (4%);
- Rai 2, L’uomo dei ghiacci: 719.000 spettatori (4,1%);
- Nove, La Corrida: 486.000 spettatori (3,7%);
- Rete 4, Realpolitik: 419.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 388.000 spettatori (2,7%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.639.000 spettatori (27,3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.580.000 spettatori (22,1%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.315.000 spettatori (21,7%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.956.000 spettatori (20,2%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.812.000 spettatori (8,8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.396.000 spettatori (6,7%);
- Rai 2, NCIS: 1.125.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.115.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 983.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 798.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, Tg2 Post: 490.000 spettatori (2,3%);
- Nove, The Cage: 488.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Foodish: 373.000 spettatori (1,8%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.507.000 spettatori (26,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.171.000 spettatori (22,1%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.281.000 spettatori (20,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.352.000 spettatori (13,3%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.069.000 spettatori (15,6%);
- Rai 3, Blob: 936.000 spettatori (5%);
- Rete 4, La promessa: 881.000 spettatori (4,7%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 872.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 805.000 spettatori (4,7%);
- Italia 1, CSI: 655.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Cash or Trash: 641.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 537.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 428.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 376.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 371.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 316.000 spettatori (2,5%);
- La7, Ignoto X: 274.000 spettatori (1,8%).