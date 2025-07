Ascolti tv ieri mercoledì 2 luglio chi ha vinto tra Isola dei Famosi, Chi l'ha visto e Like a Star

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Niente tris per la Rai nella giornata di mercoledì 2 luglio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 e nell’access prime time dove ha vinto Techetechetè contro Paperissima Sprint (Canale 5). In prima serata, però, la finale de L’Isola dei Famosi (Canale 5) ha superato Chi l’ha visto (Rai 3) e L’amore a domicilio (Rai1). Ai piedi del podio Cash out (Italia 1), Delitti in paradiso (Rai 2), Febbre da cavallo (La7), Zona Bianca (Rete 4), Like a Star (Nove) e L’ultimo dei mohicani (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 2 luglio: chi ha vinto tra Isola dei Famosi, L’amore a domicilio, Chi l’ha visto e Like a Star

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, L ’ Isola dei Famosi: 1.815.000 spettatori (18,4%);

’ 1.815.000 spettatori (18,4%); Rai 3, Chi l’ha Visto? : 1.449.000 spettatori (11,6%);

: 1.449.000 spettatori (11,6%); Rai 1, L’amore a domicilio: 1.363.000 spettatori (9,5%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Cash out : 1.102.000 spettatori (7,7%);

: 1.102.000 spettatori (7,7%); Rai 2, Delitti in Paradiso : 924.000 spettatori (6,2%);

: 924.000 spettatori (6,2%); Rai 2, Ritorno in Paradiso : 711.000 spettatori (6,2%);

: 711.000 spettatori (6,2%); La7, Febbre da cavallo : 657.000 spettatori (4,5%);

: 657.000 spettatori (4,5%); Rete 4, Zona Bianca : 547.000 spettatori (4,9%);

: 547.000 spettatori (4,9%); Nove, Like a Star : 417.000 spettatori (3,9%);

: 417.000 spettatori (3,9%); Tv8, L’ultimo dei mohicani: 310.000 spettatori (2,3%).

ANSA

Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto

Chi ha vinto L’Isola dei Famosi 2025

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi è stata vinta da Cristina Plevani.

Chi ha vinto Like a Star

La prima edizione del programma Like a Star condotto da Amadeus sul Nove è stata vinta da Alfonso Durante.

I dati dell’access prime time: i numeri di Techetechetè

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Techetechetè : 2.756.000 spettatori (17.8%);

: 2.756.000 spettatori (17.8%); Canale 5, Paperissima Sprint : 2.210.000 spettatori (14,2%);

: 2.210.000 spettatori (14,2%); Rai 3, Un Posto al Sole: 1.441.000 spettatori (9,2%).

Ai piedi del podio:

La7, In onda : 1.186.000 spettatori (7,6%);

: 1.186.000 spettatori (7,6%); Italia 1, NCIS : 1.011.000 spettatori (6,6%);

: 1.011.000 spettatori (6,6%); Rai 3, Generazione Bellezza : 833.000 spettatori (5,6%);

: 833.000 spettatori (5,6%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 791.000 spettatori (5%);

: 791.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 756.000 spettatori (5,1%);

: 756.000 spettatori (5,1%); Rai 2, TG2 Post : 573.000 spettatori (3,7%);

: 573.000 spettatori (3,7%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 503.000 spettatori (3,3%);

: 503.000 spettatori (3,3%); Tv8, Foodish: 441.000 spettatori (2,9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.088.000 spettatori (24,9%);

: 3.088.000 spettatori (24,9%); Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.094.000 spettatori (21,4%);

: 2.094.000 spettatori (21,4%); Rai 3, TGR: 1.718.000 spettatori (13,6%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta Libera : 1.647.000 spettatori (14,7%);

: 1.647.000 spettatori (14,7%); Canale 5, Caduta Libera – Le 10 Botole : 1.130.000 spettatori (12,9%);

: 1.130.000 spettatori (12,9%); Rete 4, La Promessa : 762.000 spettatori (5,6%);

: 762.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Blob : 695.000 spettatori (4,8%);

: 695.000 spettatori (4,8%); Rai 2 , Blue Bloods – 2° episodio : 655.000 spettatori (4,8%);

: 655.000 spettatori (4,8%); Rai 2 , Blue Bloods – 1° episodio : 528.000 spettatori (4,9%);

: 528.000 spettatori (4,9%); Italia 1, C.S.I. Miami : 423.000 spettatori (3,2%);

: 423.000 spettatori (3,2%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 338.000 spettatori (2,5%);

: 338.000 spettatori (2,5%); Rai 2, TGSport Sera : 321.000 spettatori (3,7%);

: 321.000 spettatori (3,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 320.000 spettatori (3,2%);

: 320.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Ristoranti : 289.000 spettatori (2,4%);

: 289.000 spettatori (2,4%); La7, Famiglie d’Italia: 165.000 spettatori (1,6%).