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Ascolti tv ieri mercoledì 2 settembre chi vince tra Cremonini Live, Erica ed È sempre Cartabianca

Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Cremonini Live che sfida Erica ed È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer

Aggiornato: 4 min di lettura

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Luca Bucceri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di mercoledì 2 settembre 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Erica (Canale5) a chiudere davanti a Cremonini Live Circo Massimo (Rai1) e È sempre Cartabianca (Rete4). Giù dal podio Un giorno in Pretura (Rai3), seguito da Chicago P.D. (Italia1), Francesco – Cronache di un Papato (La7), Boston Blue (Rai2), Mai stati uniti (Nove) e Gran Galà del Calcio (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 2 settembre: chi ha vinto tra Cremonini Live, Erica ed È sempre Cartabianca

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Canale5, Erica – Una Detective per Caso: 2.335.000 spettatori (18.9%)
  • Rai1, Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo: 1.561.000 spettatori (13.2%)
  • Rete4, È Sempre Cartabianca: 776.000 spettatori (7.7%)

Fuori dal podio:

  • Rai3, Un Giorno in Pretura Cult: 1.005.000 spettatori (7.1%)
  • Italia1, Chicago P.D.: 899.000 spettatori (6.0%)
  • La7, Francesco – Cronache di un Papato: 462.000 spettatori (3.2%)
  • Rai2, Boston Blue: 332.000 spettatori (2.8%)
  • Nove, Mai Stati Uniti: 354.000 spettatori (2.6%)
  • Tv8, Gran Galà del Calcio 2026: 174.000 spettatori (1.2%)
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Gerry Scotti, conduttore della Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.401.000 spettatori (26.0%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.516.000 spettatori (20.5%)
  • Rai1, L’Eredità Summer: 2.649.000 spettatori (15.5%)

Ai piedi del podio:

  • Rai3, Un Posto al Sole: 1.351.000 spettatori (7.7%)
  • La7, In Onda: 1.210.000 spettatori (7.0%)
  • Rete4, 4 di Sera (prima parte): 941.000 spettatori (5.6%)
  • Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 928.000 spettatori (5.4%)

E ancora:

  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 619.000 spettatori (3.6%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 502.000 spettatori (2.9%)
  • Rai2, TG2 Post: 455.000 spettatori (2.8%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 334.000 spettatori (2.1%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 2.856.000 spettatori (21.3%)
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.002.000 spettatori (19.8%)
  • Rai3, news dei TGR: 1.963.000 spettatori (14.3%)

Fuori dal podio:

  • Canale5, The Wall: 1.574.000 spettatori (13.3%)
  • Canale5, The Wall – I Protagonosti: 1.028.000 spettatori (11.7%)
  • Rai2, Europei di Pallavolo Femminile – Italia-Svezia: 1.436.000 spettatori (10.1%)
  • Rete4, La Promessa: 945.000 spettatori (6.3%)
  • Rete4, 10 Minuti: 762.000 spettatori (5.9%)
  • Italia1, Coppa Italia – Udinese-Venezia: 552.000 spettatori (5.5%)
  • Rai3, Blob: 756.000 spettatori (4.9%)
  • Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 803.000 spettatori (4.9%)

E ancora:

  • Nove, Little Big Italy: 235.000 spettatori (2.9%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 381.000 spettatori (2.6%)
  • La7, Grantchester (primo episodio): 113.000 spettatori (1.4%)
  • Tv8, 4 Hotel: 135.000 spettatori (1.3%)
  • La7, Grantchester (secondo episodio): 138.000 spettatori (1.2%)

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