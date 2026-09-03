Ascolti tv ieri mercoledì 2 settembre chi vince tra Cremonini Live, Erica ed È sempre Cartabianca
Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Cremonini Live che sfida Erica ed È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer
Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di mercoledì 2 settembre 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Erica (Canale5) a chiudere davanti a Cremonini Live Circo Massimo (Rai1) e È sempre Cartabianca (Rete4). Giù dal podio Un giorno in Pretura (Rai3), seguito da Chicago P.D. (Italia1), Francesco – Cronache di un Papato (La7), Boston Blue (Rai2), Mai stati uniti (Nove) e Gran Galà del Calcio (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 2 settembre: chi ha vinto tra Cremonini Live, Erica ed È sempre Cartabianca
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 2 settembre: chi ha vinto tra Cremonini Live, Erica ed È sempre Cartabianca
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, Erica – Una Detective per Caso: 2.335.000 spettatori (18.9%)
- Rai1, Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo: 1.561.000 spettatori (13.2%)
- Rete4, È Sempre Cartabianca: 776.000 spettatori (7.7%)
Fuori dal podio:
- Rai3, Un Giorno in Pretura Cult: 1.005.000 spettatori (7.1%)
- Italia1, Chicago P.D.: 899.000 spettatori (6.0%)
- La7, Francesco – Cronache di un Papato: 462.000 spettatori (3.2%)
- Rai2, Boston Blue: 332.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Mai Stati Uniti: 354.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, Gran Galà del Calcio 2026: 174.000 spettatori (1.2%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.401.000 spettatori (26.0%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.516.000 spettatori (20.5%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.649.000 spettatori (15.5%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.351.000 spettatori (7.7%)
- La7, In Onda: 1.210.000 spettatori (7.0%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 941.000 spettatori (5.6%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 928.000 spettatori (5.4%)
E ancora:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 619.000 spettatori (3.6%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 502.000 spettatori (2.9%)
- Rai2, TG2 Post: 455.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 334.000 spettatori (2.1%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.856.000 spettatori (21.3%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.002.000 spettatori (19.8%)
- Rai3, news dei TGR: 1.963.000 spettatori (14.3%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.574.000 spettatori (13.3%)
- Canale5, The Wall – I Protagonosti: 1.028.000 spettatori (11.7%)
- Rai2, Europei di Pallavolo Femminile – Italia-Svezia: 1.436.000 spettatori (10.1%)
- Rete4, La Promessa: 945.000 spettatori (6.3%)
- Rete4, 10 Minuti: 762.000 spettatori (5.9%)
- Italia1, Coppa Italia – Udinese-Venezia: 552.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Blob: 756.000 spettatori (4.9%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 803.000 spettatori (4.9%)
E ancora:
- Nove, Little Big Italy: 235.000 spettatori (2.9%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 381.000 spettatori (2.6%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 113.000 spettatori (1.4%)
- Tv8, 4 Hotel: 135.000 spettatori (1.3%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 138.000 spettatori (1.2%)