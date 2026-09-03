Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di mercoledì 2 settembre 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Erica (Canale5) a chiudere davanti a Cremonini Live Circo Massimo (Rai1) e È sempre Cartabianca (Rete4). Giù dal podio Un giorno in Pretura (Rai3), seguito da Chicago P.D. (Italia1), Francesco – Cronache di un Papato (La7), Boston Blue (Rai2), Mai stati uniti (Nove) e Gran Galà del Calcio (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 2 settembre: chi ha vinto tra Cremonini Live, Erica ed È sempre Cartabianca

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Erica – Una Detective per Caso : 2.335.000 spettatori (18.9%)

: 2.335.000 spettatori (18.9%) Rai1, Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo : 1.561.000 spettatori (13.2%)

: 1.561.000 spettatori (13.2%) Rete4, È Sempre Cartabianca: 776.000 spettatori (7.7%)

Fuori dal podio:

Rai3, Un Giorno in Pretura Cult : 1.005.000 spettatori (7.1%)

: 1.005.000 spettatori (7.1%) Italia1, Chicago P.D. : 899.000 spettatori (6.0%)

: 899.000 spettatori (6.0%) La7, Francesco – Cronache di un Papato : 462.000 spettatori (3.2%)

: 462.000 spettatori (3.2%) Rai2, Boston Blue : 332.000 spettatori (2.8%)

: 332.000 spettatori (2.8%) Nove, Mai Stati Uniti : 354.000 spettatori (2.6%)

: 354.000 spettatori (2.6%) Tv8, Gran Galà del Calcio 2026: 174.000 spettatori (1.2%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.401.000 spettatori (26.0%)

: 4.401.000 spettatori (26.0%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.516.000 spettatori (20.5%)

: 3.516.000 spettatori (20.5%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.649.000 spettatori (15.5%)

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 1.351.000 spettatori (7.7%)

: 1.351.000 spettatori (7.7%) La7, In Onda : 1.210.000 spettatori (7.0%)

: 1.210.000 spettatori (7.0%) Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 941.000 spettatori (5.6%)

: 941.000 spettatori (5.6%) Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 928.000 spettatori (5.4%)

E ancora:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 619.000 spettatori (3.6%)

: 619.000 spettatori (3.6%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 502.000 spettatori (2.9%)

: 502.000 spettatori (2.9%) Rai2, TG2 Post : 455.000 spettatori (2.8%)

: 455.000 spettatori (2.8%) Tv8, 4 Ristoranti: 334.000 spettatori (2.1%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.856.000 spettatori (21.3%)

: 2.856.000 spettatori (21.3%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.002.000 spettatori (19.8%)

: 2.002.000 spettatori (19.8%) Rai3, news dei TGR: 1.963.000 spettatori (14.3%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.574.000 spettatori (13.3%)

: 1.574.000 spettatori (13.3%) Canale5, The Wall – I Protagonosti : 1.028.000 spettatori (11.7%)

: 1.028.000 spettatori (11.7%) Rai2, Europei di Pallavolo Femminile – Italia-Svezia : 1.436.000 spettatori (10.1%)

: 1.436.000 spettatori (10.1%) Rete4, La Promessa : 945.000 spettatori (6.3%)

: 945.000 spettatori (6.3%) Rete4, 10 Minuti : 762.000 spettatori (5.9%)

: 762.000 spettatori (5.9%) Italia1, Coppa Italia – Udinese-Venezia : 552.000 spettatori (5.5%)

: 552.000 spettatori (5.5%) Rai3, Blob : 756.000 spettatori (4.9%)

: 756.000 spettatori (4.9%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 803.000 spettatori (4.9%)

E ancora: